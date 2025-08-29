TPBank tiên phong hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

(Ngày Nay) - Hòa nhịp cùng hành trình 80 năm Quốc khánh, TPBank mang câu chuyện chuyển đổi số đến Triển lãm thành tựu đất nước, đồng thời tiên phong hỗ trợ người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Hoạt động này vừa mang tính thời sự, vừa khẳng định nỗ lực đồng hành của ngân hàng với đất nước trong việc xây dựng hệ thống an sinh hiện đại và bền vững.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), ngành Ngân hàng mang đến cho công chúng một bức tranh trọn vẹn về vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế. Tại đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) góp mặt như một mảnh ghép của thế hệ ngân hàng trẻ, giàu khát vọng đổi mới, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Công nghệ vì cộng đồng: Câu chuyện số của TPBank

Tại triển lãm, TPBank kể câu chuyện công nghệ qua những giải pháp hữu ích, lặng lẽ len lỏi vào từng hoạt động thường ngày của người dân và doanh nghiệp. Nổi bật trong số đó là tính năng chuyển tiền một chạm Paste to Pay – một bước tiến mới của ChatPay. Ra đời từ sự thấu hiểu thói quen nhập tay thông tin giao dịch của hàng triệu khách hàng, Paste to Pay minh chứng cho cách TPBank chọn “đi trước một bước”, đưa ngân hàng hiện diện trong từng đoạn chat, từng nhu cầu nhỏ nhưng thiết thực.

Với Paste to Pay, khách hàng chỉ cần sao chép tin nhắn chứa thông tin chuyển tiền, hoặc tải ảnh có chứa nội dung hay QR chuyển tiền và dán vào App TPBank; hệ thống TPBank AI sẽ tự động nhận diện và điền đầy đủ thông tin. Giao dịch hoàn tất chỉ trong vài giây khi khách hàng đã kiểm tra xác nhận và chỉ cần 1 chạm với thao tác copy - paste.

Đằng sau sự tiện lợi ấy là AI tạo sinh (GeneAI) kết hợp OCR thông minh, đủ khả năng hiểu cả những tin nhắn thiếu cấu trúc và đọc nội dung từ hình ảnh. Công nghệ này góp phần giúp App TPBank được The Asian Banker vinh danh với giải thưởng “Best Social Banking Initiative in Asia Pacific 2025” (Sản phẩm sáng tạo ngân hàng số tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) – khẳng định sáng tạo công nghệ vì cộng đồng.

Không dừng lại ở thao tác cá nhân, TPBank mở rộng sang Ngân hàng Mở (Open Banking) – xu thế tất yếu của tài chính hiện đại. Với hệ thống API phát triển từ năm 2019, đến nay, TPBank đã kết nối với hàng trăm đối tác, cung cấp hơn 2.000 dịch vụ số. Mọi thanh toán từ phí đường bộ, mua sắm đến dịch vụ công đều có thể thực hiện trực tiếp trên App TPBank hoặc qua nền tảng đối tác. Doanh nghiệp lớn có thể tự động hóa hàng trăm nghìn lệnh thanh toán mỗi ngày, giảm chi phí và sai sót.

Cách tiếp cận bằng nội lực giúp TPBank biến ứng dụng ngân hàng thành hệ sinh thái số phong phú, nơi dịch vụ hiện diện đúng lúc, đúng chỗ. Nhờ đó, TPBank được The Asian Banker trao giải “Best Corporate Banking and Payment Initiative in Vietnam” (Ứng dụng ngân hàng số và giải pháp thanh toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam) nhằm ghi nhận nỗ lực mang đến giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp.

Song song, TPBank tiên phong thiết kế các giải pháp “may đo” cho khách hàng doanh nghiệp. Hàng trăm API mở cho phép doanh nghiệp kết nối trực tiếp hệ thống nội bộ với ngân hàng, chủ động giao dịch mà không cần thao tác thủ công. Các tính năng như tài khoản ảo, ví điện tử, thanh toán QR hay gói tích hợp quản lý tài chính giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền hiệu quả. Việc đóng gói API thành giải pháp hoàn chỉnh còn cho phép triển khai nhanh chóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Sắc màu công nghệ vì cộng đồng hòa cùng khát vọng phát triển đất nước

Cùng với đổi mới công nghệ, sự hiện diện của TPBank tại triển lãm còn nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm xã hội. Ngân hàng nằm trong Top 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024, góp phần lan tỏa tinh thần CSR.

Năm 2025, TPBank tiếp tục được Vietnam Report xếp trong Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín, đồng thời tiên phong ký kết hợp tác với VinFast, đồng hành cùng chủ trương chuyển đổi năng lượng sạch của Chính phủ, hỗ trợ người dân tiếp cận xu hướng di chuyển xanh.

Đặc biệt, tại triển lãm A80, khách tham quan được gặp gỡ Robot AI T’Aio – trợ lý AI TPBank ra mắt từ năm 2017, nay hiện diện như một “lễ tân thông minh” chào đón và giải đáp thắc mắc. Robot T’Aio gợi nhớ về bước đi tiên phong của TPBank trong việc đưa AI phục vụ người dùng gần một thập kỷ qua.

Nhờ theo đuổi triết lý AI-Top, đến nay, hơn 98% giao dịch của TPBank được xử lý qua kênh số, tương đương gần 2 tỷ giao dịch mỗi năm. Hơn 5 triệu khách hàng đã tiếp cận các khoản vay nhỏ qua nền tảng số, góp phần hạn chế tín dụng đen. Trên 200.000 thẻ tín dụng và gần 10 triệu tài khoản, thẻ thanh toán được phát hành trực tuyến, thúc đẩy tài chính toàn diện.

TPBank còn tiên phong hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách an sinh xã hội theo cách hiện đại, minh bạch và tiện lợi. Ngân hàng là một trong những đơn vị đầu tiên hướng dẫn liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Giải pháp này giúp người dân dễ dàng kết nối thông tin định danh với tài khoản TPBank, từ đó nhận trợ cấp kịp thời, an toàn và đúng đối tượng, góp phần đưa các chính sách nhân văn của Nhà nước đến gần hơn với đời sống hàng ngày.

Trong triển lãm quy mô quốc gia này, sự hiện diện của TPBank là một mảnh ghép nhỏ nhưng đầy bản sắc riêng trong bức tranh thành tựu chung. Những sản phẩm số và giải pháp ngân hàng hiện đại của TPBank là lời khẳng định tinh thần sáng tạo lặng lẽ và kiên định, gắn bó với đời sống hàng ngày, đồng hành cùng đất nước trên hành trình kiến tạo những thành tựu mới trong kỷ nguyên số.