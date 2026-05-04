Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mở ra cơ hội lớn để Hà Nội bứt phá, phát triển xứng tầm hơn

(Ngày Nay) - Sáng 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 10 phường (Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng tham dự có đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri 10 phường.

Cử tri kiến nghị nhiều nội dung sát thực tiễn

Tại Hội nghị, các cử tri bày tỏ phấn khởi và tin tưởng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua, cũng như Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Quốc hội đã bầu ra các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là những người tiêu biểu về năng lực, trí tuệ và bản lĩnh, tạo thêm niềm tin trong nhân dân.

Cử tri vui mừng khi Luật Thủ đô (sửa đổi) đã chính thức được thông qua, sẽ góp phần mang lại những chuyển biến tích cực, làm cho diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội.

Cử tri mong muốn Quốc hội khóa XVI tiếp tục phát huy vai trò đại diện cao nhất của nhân dân, nâng cao chất lượng tranh luận, giám sát và phản biện chính sách, để Quốc hội thực sự là diễn đàn của trí tuệ, tiếng nói và nguyện vọng nhân dân.

Trước tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả, kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe; cần siết chặt quy định đăng ký kinh doanh trên các nền tảng số; cần một mô hình quản lý tập trung hơn hoặc phải quy định rõ đầu mối bộ chịu trách nhiệm và người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm.

Đánh giá cao việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước đi mang tính chiến lược, để Luật Thủ đô (sửa đổi) phát huy tối đa hiệu quả, cử tri đề nghị: Việc lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô tích hợp và thay thế các quy hoạch hiện hành, đòi hỏi sự đồng thuận, phối hợp hướng dẫn từ các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương để đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch quốc gia và vùng; cần có sự phối hợp để đảm bảo các chương trình bổ sung tuân thủ đúng định hướng chung và không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục quốc gia. Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố có trách nhiệm hỗ trợ hệ thống y tế của Thủ đô nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị “về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” thực sự đi vào cuộc sống, cử tri kiến nghị cần phải có hướng dẫn cụ thể, lập khung khám bệnh miễn phí cho người dân; nghiên cứu thông qua các gói ngân sách cho dự án "Bác sĩ gia đình" và "Điều dưỡng tại nhà", hệ thống y tế cơ sở sẽ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thăm khám định kỳ tại nhà.

Cử tri nhận thấy việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp đã bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động của khối doanh nghiệp vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm, như: tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở trong việc nắm bắt nhu cầu lao động; xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa chính quyền - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo; quan tâm hơn đến nhóm lao động chưa có việc làm ổn định, lao động phổ thông, lao động chuyển đổi nghề; có chính sách hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm ngay tại địa phương; hoàn thiện hệ thống chính sách về đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào hệ thống đào tạo nghề; ban hành chính sách kết nối và chia sẻ dữ liệu thị trường lao động trên phạm vi toàn quốc; xây dựng các chương trình hoặc đề án trọng điểm về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý vận hành đô thị, phù hợp với tốc độ đô thị hóa nhanh hiện nay.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm của cử tri, là thông tin thực tiễn rất quý báu, nhìn rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra từ cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định những băn khoăn, lo lắng của người dân hiện nay rất thiết thực. Nhìn tổng thể, các vấn đề cử tri nêu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một yêu cầu chung: bộ máy phải phục vụ tốt hơn, chính sách phải sát thực tiễn hơn, trách nhiệm phải rõ hơn và kết quả phải cụ thể hơn.

Trao đổi làm rõ hơn một số vấn đề cử tri quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần đặc biệt quan tâm tới hoạt động của các trạm y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh của người dân. Để kiểm soát an toàn thực phẩm, cần hoàn thiện cơ chế quản lý, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương (nhất là cấp cơ sở); xử lý nghiêm tình trạng sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định, gây ảnh hưởng sức khỏe nhân dân, trường hợp cần thiết xử lý trách nhiệm hình sự để răn đe; không để tồn tại tình trạng hàng quán vỉa hè không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là trước cổng trường học. Đẩy nhanh việc chỉnh trang hạ tầng, cải tạo các chung cư cũ nhằm nâng cao chất lượng sống của nhân dân và phục vụ tái cấu trúc đô thị; xác định rõ các nhóm dự án cần triển khai ngay, tạo cơ chế và tạo sự đồng thuận để thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, việc thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều cơ chế, chính sách và thẩm quyền đặc thù, vượt trội. Cùng với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đây là cơ sở để Hà Nội chủ động hơn trong thiết kế chính sách, huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và tổ chức lại không gian phát triển. Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy “ban hành” sang “thực thi”, từ “có cơ chế” sang “vận hành cơ chế”, từ “có quy hoạch” sang “hiện thực hóa quy hoạch”, từ “nói đúng” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Đánh giá cao quyết tâm, trách nhiệm và khát vọng đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, những vấn đề đặt ra đối với Thủ đô hôm nay rất lớn, rất khó, nhưng cũng mở ra cơ hội rất lớn để Hà Nội bứt phá, phát triển xứng tầm hơn trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số định hướng lớn để thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trước hết, Hà Nội phải đặt Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện. Mỗi cơ chế đặc thù phải gắn với một mục tiêu rõ ràng, một nhiệm vụ cụ thể, một đầu mối chịu trách nhiệm và một kết quả có thể kiểm chứng. Đó là cách để Luật Thủ đô không nằm trên giấy, Quy hoạch Thủ đô không dừng ở bản vẽ, mà trở thành động lực phát triển thực sự.

Cơ chế đặc thù không phải để tạo đặc quyền mà để giải quyết những vấn đề mà cơ chế chung chưa xử lý được hoặc xử lý chưa đủ nhanh và để tháo gỡ những điểm nghẽn cũ. Khi triển khai Luật Thủ đô, cần xác định rõ những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài. Đó là các vấn đề về giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai, an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, an toàn trường học và chất lượng dịch vụ công...

Thủ đô phải phát triển nhanh hơn, nhưng không thể phát triển theo cách cũ. Tăng trưởng cao không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư, mở rộng đô thị, khai thác đất đai hay tăng quy mô dân số. Tăng trưởng của Hà Nội phải dựa nhiều hơn vào chất lượng thể chế, năng suất lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tư nhân, công nghiệp văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với Hà Nội, phát triển kinh tế không thể tách rời phát triển văn hóa và con người. Văn hóa nghìn năm Thăng Long-Hà Nội không chỉ là di sản để tự hào, mà phải trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển. Vận hành các cơ chế đặc thù gắn chặt với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư công, tài sản công và kiên quyết chống lãng phí, khơi thông các nguồn lực phát triển. Hà Nội đang nắm giữ nguồn lực rất lớn về đất đai, hạ tầng, tài sản công, không gian đô thị, nguồn nhân lực và sức hấp dẫn đầu tư. Nếu được quản lý tốt, khai thác hiệu quả, các nguồn lực đó sẽ trở thành động lực quan trọng cho phát triển; nhưng nếu để dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, đất đai bỏ hoang, tài sản công sử dụng kém hiệu quả thì không chỉ gây lãng phí, mà còn làm giảm niềm tin của nhân dân.

Thành phố cần đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Hà Nội phải chuyển mạnh sang quản trị đô thị hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ, kết quả đầu ra và trách nhiệm giải trình. Hiệu quả quản trị Thủ đô phải được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý, Thủ đô Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa. Nếu Hà Nội làm được điều đó, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn; xứng đáng với vai trò là trái tim của cả nước, nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, là đại biểu Quốc hội, có trách nhiệm lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri và theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị; mỗi vấn đề cử tri phản ánh không chỉ là yêu cầu cụ thể trước mắt, mà còn là những vấn đề lớn cần được xem xét, chỉ đạo xử lý ở tầm chính sách, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân.

Với sự đồng lòng của nhân dân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng sẽ từng bước giải quyết tốt hơn những vấn đề đặt ra, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và đáng sống hơn.