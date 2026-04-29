“Chuyện thời bình”: Đánh thức những mảnh ký ức nằm lại sau tiếng súng

(Ngày Nay) - Hành trình của người lính không khép lại sau tiếng súng lịch sử, mà còn là sự trở về và cống hiến giữa đời thường của các cựu chiến binh. Giữa những lát cắt cuộc sống, câu chuyện về họ được ghi lại từ góc nhìn mới, kết nối và lan toả như một cách gìn giữ kí ức sống của thời đại.
Ban quản lý Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày (Hà Nội) trao đổi với nhóm sinh viên dự án.
Ban quản lý Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày (Hà Nội) trao đổi với nhóm sinh viên dự án.

Rời xa chiến trường, nhiều cựu chiến binh trở về với nhịp sống thường nhật, mang theo ký ức chiến tranh và những vết thương khó nguôi ngoai. Thời gian có thể phủ mờ một phần ký ức, song dư âm của những năm tháng ấy vẫn hiện diện trong từng câu chuyện và ánh nhìn của người lính năm xưa. Từ sự trân quý những mảnh hồi ức ấy, dự án "Chuyện thời bình" đã được thành lập bởi các bạn sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền, nhằm phác hoạ lại bức tranh hậu chiến thông qua các buổi trò chuyện, những khung hình và nguồn tư liệu như một cách lưu giữ những chiến công hào hùng.

Không còn mang súng trên vai, những người lính Bộ đội cụ Hồ vẫn thực hiện trách nhiệm cao cả khi trở thành nhân chứng sống của lịch sử, góp phần giáo dục thế hệ trẻ bằng những trải nghiệm của bản thân. Mỗi câu chuyện chiến tranh, về tinh thần đồng đội, hay sự mất mát và niềm tin được những người chiến sĩ kể lại như lời nhắc nhở về giá trị của hoà bình. Khi những ký ức được lắng nghe và kết nối, chúng tạo nên một dòng chảy mới, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong những câu chuyện ở thời bình.

Ở nhiều địa phương, hình ảnh những cựu chiến binh tham gia công tác xã hội đã trở nên quen thuộc. Sự hiện diện của họ không ồn ào, phô trương, mà lặng lẽ gắn kết cộng đồng và lan toả các giá trị tích cực đến mọi người. Chính từ điều bình dị ấy, bức tranh đời sống thời bình được vẽ nên nhờ sự tận tuỵ và tinh thần trách nhiệm của những người lính.

“Chuyện thời bình”: Đánh thức những mảnh ký ức nằm lại sau tiếng súng ảnh 1

Đại diện dự án "Chuyện thời bình" có chuyến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An để hiểu hơn về sự hi sinh anh hùng của thế hệ đi trước.

Thay vì chỉ tồn tại trong sách vở hay những buổi kỷ niệm, những ký ức anh hùng của người lính cách mạng đang được các bạn trẻ tiếp cận theo những góc nhìn mới, đặc biệt là các sản phẩm truyền thông mang tính kết nối thế hệ. Các câu chuyện được khai thác với nhiều góc độ, không chỉ dừng ở quá khứ mà còn qua lát cắt hiện tại, nơi người lính tiếp tục sống, làm việc và cống hiến, đưa những giá trị cũ gần gũi hơn với công chúng.

“Chuyện thời bình”: Đánh thức những mảnh ký ức nằm lại sau tiếng súng ảnh 2

Những sản phẩm truyền thông về hoà bình trên fanpage dự án, truyền tải thông điệp gần gũi tới nhiều thế hệ.

Những đóng góp thầm lặng của cựu chiến binh đôi khi dễ dàng bị lãng quên với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội trong nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, nhờ có sự hi sinh và đóng góp của họ, đất nước mới có được hoà bình và có nền tảng để phát triển như hôm nay . Những câu chuyện, ký ức được chia sẻ không chỉ tạo nên bức tranh lịch sử về người lính cách mạng, mà còn là lời nhắc nhở về sự biết ơn thế hệ đi trước, về những con người vẫn âm thầm viết tiếp câu chuyện của bản thân trong thời bình.

Đông Chí
Cựu chiến binh Sinh viên Ký ức chiến tranh Giáo dục

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại Hội nghị đầu tiên về chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch ở Santa Marta, Colombia. Ảnh: EPA
Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
Phân cảnh trong phim Bi! Đừng Sợ. Ảnh: VFDA
“Bi, đừng sợ!” trở lại DANAFF sau 16 năm công chiếu
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận, chủ yếu trong lĩnh vực dầu mỏ và tài chính. Đây là một phần trong chiến dịch "Economic Fury" thuộc chiến lược gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là “hoàn toàn mang tính chính sách” nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.
Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 của từng trường
Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 của từng trường
(Ngày Nay) - Tối 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027 trên website của Sở tại địa chỉ: https://www.hanoi.edu.vn/. Căn cứ số liệu này và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Sở giao trước đó, học sinh có thể biết được "tỷ lệ chọi" của từng trường. Tuy nhiên, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.