“Chuyện thời bình”: Đánh thức những mảnh ký ức nằm lại sau tiếng súng

(Ngày Nay) - Hành trình của người lính không khép lại sau tiếng súng lịch sử, mà còn là sự trở về và cống hiến giữa đời thường của các cựu chiến binh. Giữa những lát cắt cuộc sống, câu chuyện về họ được ghi lại từ góc nhìn mới, kết nối và lan toả như một cách gìn giữ kí ức sống của thời đại.

Rời xa chiến trường, nhiều cựu chiến binh trở về với nhịp sống thường nhật, mang theo ký ức chiến tranh và những vết thương khó nguôi ngoai. Thời gian có thể phủ mờ một phần ký ức, song dư âm của những năm tháng ấy vẫn hiện diện trong từng câu chuyện và ánh nhìn của người lính năm xưa. Từ sự trân quý những mảnh hồi ức ấy, dự án "Chuyện thời bình" đã được thành lập bởi các bạn sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền, nhằm phác hoạ lại bức tranh hậu chiến thông qua các buổi trò chuyện, những khung hình và nguồn tư liệu như một cách lưu giữ những chiến công hào hùng.

Không còn mang súng trên vai, những người lính Bộ đội cụ Hồ vẫn thực hiện trách nhiệm cao cả khi trở thành nhân chứng sống của lịch sử, góp phần giáo dục thế hệ trẻ bằng những trải nghiệm của bản thân. Mỗi câu chuyện chiến tranh, về tinh thần đồng đội, hay sự mất mát và niềm tin được những người chiến sĩ kể lại như lời nhắc nhở về giá trị của hoà bình. Khi những ký ức được lắng nghe và kết nối, chúng tạo nên một dòng chảy mới, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong những câu chuyện ở thời bình.

Ở nhiều địa phương, hình ảnh những cựu chiến binh tham gia công tác xã hội đã trở nên quen thuộc. Sự hiện diện của họ không ồn ào, phô trương, mà lặng lẽ gắn kết cộng đồng và lan toả các giá trị tích cực đến mọi người. Chính từ điều bình dị ấy, bức tranh đời sống thời bình được vẽ nên nhờ sự tận tuỵ và tinh thần trách nhiệm của những người lính.

Thay vì chỉ tồn tại trong sách vở hay những buổi kỷ niệm, những ký ức anh hùng của người lính cách mạng đang được các bạn trẻ tiếp cận theo những góc nhìn mới, đặc biệt là các sản phẩm truyền thông mang tính kết nối thế hệ. Các câu chuyện được khai thác với nhiều góc độ, không chỉ dừng ở quá khứ mà còn qua lát cắt hiện tại, nơi người lính tiếp tục sống, làm việc và cống hiến, đưa những giá trị cũ gần gũi hơn với công chúng.

Những đóng góp thầm lặng của cựu chiến binh đôi khi dễ dàng bị lãng quên với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội trong nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, nhờ có sự hi sinh và đóng góp của họ, đất nước mới có được hoà bình và có nền tảng để phát triển như hôm nay . Những câu chuyện, ký ức được chia sẻ không chỉ tạo nên bức tranh lịch sử về người lính cách mạng, mà còn là lời nhắc nhở về sự biết ơn thế hệ đi trước, về những con người vẫn âm thầm viết tiếp câu chuyện của bản thân trong thời bình.