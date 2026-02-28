Thủ tướng: Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha theo hướng thực chất, hiệu quả

(Ngày Nay) - Thủ tướng đề nghị Việt Nam và Bồ Đào Nha tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, nâng tầm quan hệ 2 nước theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh mới.

Ngày 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel.

Cùng dự có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Paulo Rangel, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mối gắn kết lương duyên giữa hai dân tộc đã hình thành từ hơn 500 năm trước và việc Bồ Đào Nha quyết định mở Đại sứ quán tại Việt Nam là dấu mốc lịch sử, khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ song phương, tạo nền tảng thuận lợi thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Bồ Đào Nha đạt được thời gian qua, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Bồ Đào Nha, thành viên tích cực của Liên minh châu Âu (EU).

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tiềm năng hợp tác còn rất lớn, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; nâng tầm quan hệ hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh mới.

Nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ sung cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; hai bên sớm nghiên cứu, tiến tới thiết lập các cơ chế hợp tác giữa hai nước tạo điều kiện thúc đẩy các cơ hội hợp tác lâu dài, ổn định.

Về các lĩnh vực ưu tiên, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác năng lượng tái tạo trên cơ sở “chia sẻ rủi ro, hài hòa lợi ích,” bảo đảm hiệu quả và bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp Bồ Đào Nha tham gia các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hạ tầng năng lượng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế biển, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về hàng hải, cảng biển, đóng tàu, logistics… phù hợp với chiến lược phát triển biển của mỗi nước.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU; ủng hộ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, y tế, thể thao, giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha.

Trên cơ sở tiềm năng về du lịch, Thủ tướng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa hai bên thông qua việc miễn thị thực cho công dân hai nước.

Bộ trưởng Paulo Rangel trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và chúc mừng kết quả Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là những thành tựu mang tính lịch sử Việt Nam đạt được trong thời gian qua cũng như những mục tiêu phát triển đặt ra trong thời gian tới.

Đánh giá cao việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với EU lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó tăng cường hơn nữa hợp tác với các nước thành viên EU, trong đó có Bồ Đào Nha, Bộ trưởng khẳng định Bồ Đào Nha coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Bộ trưởng nhất trí cao với các định hướng lớn của Thủ tướng Chính phủ, cho biết Bồ Đào Nha sẵn sàng phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm sớm đạt mục tiêu trao đổi thương mại 1 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí, sớm triển khai cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và kinh tế biển, khẳng định các doanh nghiệp Bồ Đào Nha có kinh nghiệm, công nghệ và mong muốn tham gia các dự án tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm đoàn kết thì có sức mạnh, hợp tác thì có lợi ích, đối thoại thì có lòng tin.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường tin cậy giữa các nước.