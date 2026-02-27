Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu tài chính phấn đấu đến năm 2030

(Ngày Nay) - Giai đoạn 2020-2025, nhiều chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch đề ra, tạo động lực thực hiện các chỉ tiêu tài chính phấn đấu đến năm 2030.

Theo các báo cáo, ý kiến tại Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện ngày 24/2/2026, đến cuối năm 2025, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cơ bản hoàn thành 62/62 nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025; đồng thời triển khai nghiêm túc, đầy đủ các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp nhấn mạnh: Sau hơn 5 năm thực hiện Chiến lược, với việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở định hướng và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, việc tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra.

Về Chiến lược tài chính giai đoạn 2026-2030, Phiên họp nêu rõ mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả thực hiện Chiến lược.

Mục tiêu tổng quát là: Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính, hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược, góp phần đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội trong quá trình phát triển.