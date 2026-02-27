Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu tài chính phấn đấu đến năm 2030

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Giai đoạn 2020-2025, nhiều chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch đề ra, tạo động lực thực hiện các chỉ tiêu tài chính phấn đấu đến năm 2030.

Theo các báo cáo, ý kiến tại Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện ngày 24/2/2026, đến cuối năm 2025, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cơ bản hoàn thành 62/62 nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025; đồng thời triển khai nghiêm túc, đầy đủ các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp nhấn mạnh: Sau hơn 5 năm thực hiện Chiến lược, với việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở định hướng và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, việc tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra.

Về Chiến lược tài chính giai đoạn 2026-2030, Phiên họp nêu rõ mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả thực hiện Chiến lược.

Mục tiêu tổng quát là: Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính, hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược, góp phần đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội trong quá trình phát triển.

Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu tài chính phấn đấu đến năm 2030 ảnh 1
Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu tài chính phấn đấu đến năm 2030 ảnh 2
PV
Tài chính Kinh tế

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh là đơn vị duy nhất tại Việt Nam ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật các bệnh thần kinh - sọ não - cột sống như u não, cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, u tủy sống, thoát vị đĩa đệm.
Việt Nam đạt kỷ lục châu Á về phẫu thuật u não, đột quỵ bằng Robot AI
(Ngày Nay) - Chiều 26/2, Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao chứng nhận xác lập đồng thời Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục châu Á cho Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh về thực hiện thành công số lượng ca phẫu thuật não, cột sống và tủy sống bằng Robot AI Modus V Synaptive nhiều nhất Việt Nam và châu Á giai đoạn 2023 - 2025.
Quang cảnh một buổi làm việc của Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.
Triều Tiên công bố chương trình vũ khí mới
(Ngày Nay) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ tập trung phát triển và triển khai các loại vũ khí chiến lược mới trong vòng 5 năm tới, theo kế hoạch quốc phòng dài hạn vừa được thông qua.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. (Ảnh minh hoạ)
Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng
(Ngày Nay) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BCT ngày 25/02/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Hoàn thiện cơ chế phân chia thuế GTGT là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế tài chính - ngân sách quốc gia. (Ảnh minh hoạ).
Phân chia lại thuế giá trị gia tăng: Cân đối nguồn lực, phát triển hài hòa giữa các địa phương
(Ngày Nay) - Cơ chế phân chia thuế giá trị gia tăng (GTGT) giữa ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP) thời gian qua đã tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình phân cấp quản lý ngân sách, nâng cao tính chủ động của địa phương, đồng thời giữ vững vai trò chủ đạo của NSTW.
Canada công bố gói viện trợ nhân đạo cho Cuba
Canada công bố gói viện trợ nhân đạo cho Cuba
(Ngày Nay) - Ngày 25/2, Chính phủ Canada tuyên bố sẽ cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu CAD (6,7 triệu USD) nhằm hỗ trợ người dân Cuba ứng phó cuộc khủng hoảng kéo dài do thiếu lương thực và năng lượng.