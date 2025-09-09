Tổng cục Môi trường chứng nhận ‘tự phân hủy sinh học’ cho sản phẩm Home Deli?

(Ngày Nay) - Nhiều sản phẩm mang thương hiệu Home Deli trên nhãn ghi “Tự hủy sinh học” đồng thời có nội dung “Chứng nhận tự hủy sinh học” bên cạnh logo và thông tin Tổng cục Môi trường (cũ) "chứng nhận”. Tuy nhiên, thành phần sản phẩm thì không hoàn toàn như vậy…

Các sản phẩm mang thương hiệu Home Deli này là của Công ty Cổ phần đầu tư và Xuất nhập khẩu Starworld (địa chỉ 54B đường Nam Hòa, phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.HCM cũ) bán ra thị trường, có nội dung ghi nhãn gây nhiều thắc mắc, có dấu hiệu không minh bạch và không đúng với bản chất sản phẩm.

Loạt sản phẩm “tự phân hủy sinh học”…

Chẳng hạn như túi đựng thực phẩm tự phân hủy sinh học Home Deli (loại 500gram/cuộn, kích thước 17x18cm). Trên nhãn sản phẩm có nội dung “Tự hủy sinh học”, có nội dung “Chứng nhận tự hủy sinh học” bên cạnh logo của “Tổng cục Môi trường - Chứng nhận”, nhưng không có số chứng nhận.

Thông tin trên nhãn cho thấy sản phẩm này sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất bao bì Tân Thuận Thiên (địa chỉ 302/15 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM cũ), đóng gói tại Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Xuất nhập khẩu Starworld (địa chỉ Km10 đường 5, Khu công nghiệp Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cũ).

Thành phần trên nhãn ghi: HDPE (80%), LDPE (15%), phụ gia tăng trong Nano Modifying (4%), chất tự phân hủy Reverte (1%). Không có số công bố sản phẩm, vào thời điểm phóng viên quét mã QR, ra trang vn-foods.vn nhưng không truy cập được.

Hay như túi đựng thực phẩm tự phân hủy sinh học Home Deli (loại 1kg/cuộn, kích thước 17x18cm). Trên nhãn sản phẩm có nội dung “Tự hủy sinh học”, có nội dung “Chứng nhận tự hủy sinh học” bên cạnh logo của “Tổng cục Môi trường - Chứng nhận”, nhưng không có số chứng nhận.

Thông tin trên nhãn cho thấy sản phẩm này sản xuất tại Công ty Cổ phần bao bì Hải Hà (địa chỉ số 135/109 đường Trường Chinh, phường Đông Hòa, quận Kiến An, TP.Hải Phòng cũ), đóng gói tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Home Deli (thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cũ).

Thành phần trên nhãn: HDPE (80%), LDPE (15%), phụ gia tăng trong Nano Modifying Masterbatch (4%), Self-Biodegradable substance (D2W) (1%). Không có số công bố sản phẩm, vào thời điểm phóng viên quét mã QR, ra trang Homedeli.com.vn nhưng không truy cập được.

Tiếp đến là Túi đựng thực phẩm tự phân hủy sinh học Home Deli (loại 01kg/cuộn, kích thước 20x30cm). Trên nhãn sản phẩm có nội dung “Tự hủy sinh học”, có nội dung “Chứng nhận tự hủy sinh học” bên cạnh logo của “Tổng cục Môi trường - Chứng nhận”, nhưng không có số chứng nhận.

Thông tin trên nhãn cho thấy sản phẩm này sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất bao bì Tân Thuận Thiên, đóng gói tại Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Xuất nhập khẩu Starworld.

Thành phần trên nhãn ghi là HDPE (80%), LDPE (15%), phụ gia tăng trong Nano Modifying (4%), chất tự phân hủy Reverte (1%). Không có số công bố sản phẩm, vào thời điểm phóng viên quét mã QR, ra trang vn-foods.vn nhưng không truy cập được.

Ngoài ra, còn cóTúi rác tự hủy Home Deli, trên nhãn sản phẩm có nội dung “Tự hủy sinh học”, có nội dung “Chứng nhận tự hủy sinh học” bên cạnh logo của “Tổng cục Môi trường - Chứng nhận”, nhưng không có số chứng nhận.

Thông tin trên nhãn ghi sản xuất tại Công ty Cổ phần bao bì Hải Hà, đóng gói tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Home Deli.

Thành phần trên nhãn ghi là nhựa PE (68%), taical (30%), hạt màu (1%), Self-Biodegradable substance (D2W) (1%). Không có số công bố sản phẩm, vào thời điểm phóng viên quét mã QR ,ra trang vn-foods.vn nhưng không truy cập được.

Cuối cùng, là Găng tay tự phân hủy sinh học (hộp 100 cái), trên nhãn sản phẩm có nội dung “Tự hủy sinh học”, có nội dung “Chứng nhận tự hủy sinh học” bên cạnh logo của “Tổng cục Môi trường - Chứng nhận”, nhưng không có số chứng nhận.

Thông tin trên nhãn ghi sản xuất tại Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Star World. Thành phần trên nhãn ghi là HDPE, LDPE, chất tự phân hủy Self - Biodegradable substance (Reverte) 1%.

… Nhưng được làm từ nhựa khó phân hủy!

Tất cả 5 sản phẩm nêu trên đều được có nội dung ghi trên nhãn là “tự phân hủy sinh học”. Tuy nhiên, khi phân tích thành phần, chúng tôi nhận thấy có sự mâu thuẫn nghiêm trọng giữa thông tin ghi nhãn và bản chất thực sự của sản phẩm.

Đầu tiên, thành phần chính của các sản phẩm này là nhựa HDPE và LDPE. Theo quy ước quốc tế về ký hiệu và thuật ngữ nhựa tại Tiêu chuẩn ISO 1043-1, cả HDPE và LDPE đều là các loại cụ thể thuộc họ nhựa Polyethylene (PE). Chính vì có thành phần chính là PE, các sản phẩm này, theo quy định tại khoản 15 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, được xếp vào nhóm “bao bì nhựa khó phân hủy sinh học”.

Thứ hai, các “chất tự phân hủy” được liệt kê là Reverte và D2W. Đây là các tên thương mại của công nghệ phân rã do oxy hóa (oxo-degradable), không phải công nghệ phân hủy sinh học. Các chất này chỉ xúc tác quá trình nhựa PE vỡ vụn thành các mảnh vi nhựa. Quá trình này chỉ là phân rã, không phải phân hủy sinh học.

Thứ ba, để được chính thức công nhận và dán Nhãn sinh thái Việt Nam, sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt. Cụ thể, theo Quyết định số 3257/QĐ-BTNMT ngày 07/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiêu chí quan trọng nhất đối với bao bì nhựa phân hủy sinh học là phải có tỷ lệ phân hủy sinh học tối thiểu 90% trong thời gian 02 năm. Hơn nữa, Quyết định này cũng quy định nguyên liệu sản xuất bao bì phân hủy sinh học phải có nguồn gốc từ vật liệu nhựa sinh học.

Mà các sản phẩm trên được làm từ nhựa PE và phụ gia phân rã do oxy hóa, do đó, không thể đáp ứng được tiêu chí cốt lõi này.

Ngoài ra, đối với một số sản phẩm túi đựng thực phẩm, thành phần cấu tạo ghi “phụ gia tăng trong Nano Modifying (4%)”, nhưng không ghi cụ thể phụ gia gì.

Việc sử dụng phụ gia tăng trong trong sản xuất bao bì, túi đựng thực phẩm là được phép, tuy nhiên, việc này cũng tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe con người, chủ yếu liên quan đến khả năng di chuyển của chúng vào thực phẩm và tác động của các hạt nano trong cơ thể.

Do đó, pháp luật Việt Nam quản lý giới hạn thôi nhiễm đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, các phụ gia tăng trong chỉ được phép sử dụng khi sản phẩm cuối cùng (tức là túi đựng thực phẩm) đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về giới hạn thôi nhiễm. Tuy nhiên, nhãn sản phẩm của Cổ phần đầu tư và Xuất nhập khẩu Starworld không ghi cụ thể loại phụ gia tăng trong nào khiến cho người tiêu dùng không nắm rõ để cân nhắc hay ra quyết định mua sản phẩm.

Để việc thông tin được khách quan, đa chiều, phóng viên đã liên hệ và gửi nội dung trao đổi đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Starworld, tuy nhiên, khoảng 1 tháng trôi qua mà phóng viên chưa nhận được câu trả lời từ phía công ty này.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!