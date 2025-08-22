Túi ‘phân hủy sinh học’ của MM Mega Market Việt Nam khó… phân hủy sinh học!

(Ngày Nay) - Hàng loạt sản phẩm của MM Mega Market Việt Nam trên nhãn có ghi “phân hủy sinh học”, nhưng thành phần chính lại được xếp vào nhóm "bao bì nhựa khó phân hủy sinh học ”!

Qua thực tế và từ những sản phẩm đã mua, chúng tôi ghi nhận nội dung trên nhãn một số sản phẩm của Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam), (địa chỉ Khu B, Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM cũ, sau đây gọi là MM Mega Market Việt Nam) gây nhiều thắc mắc, có dấu hiệu không đúng với bản chất của sản phẩm.

Nhãn ghi “phân/tự hủy sinh học”, nhưng thành phần chính là “khó phân hủy sinh học”

Chẳng hạn như sản phẩm Túi ni lông phân hủy sinh học Alta Happy price, trên nhãn sản phẩm có nội dung nổi bật: “Túi ni lông phân hủy sinh học”, nhưng thành phần là nhựa HDPE và LLDPE, chất phụ gia phân hủy sinh học d2w.

Nội dung trên nhãn sản phẩm ghi sản xuất tại Công ty TNHH Một thành viên ứng dụng công nghệ kỹ thuật nhựa Âu Lạc, sản xuất cho Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA), địa chỉ Lô II-3, Nhóm CN2, đường số 11, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Hay như Túi rác tự hủy sinh học hương chanh/hương Lavender(mang logo của Mega Market), trên nhãn sản phẩm có ghi nội dung nổi bật: “Túi rác tự hủy sinh học hương chanh” hoặc “Túi rác tự hủy sinh học hương lavender".

Nhưng thành phần đối với túi rác hương chanh là: Nhựa HDPE, hạt CaCO38M, nhựa tái sinh HDPE màu vàng, nhựa tái sinh HDPE TNK, nhựa LLDPE 218W, phụ gia phân hủy sinh học Oxium 2003-EB, hạt màu vàng MB1461, hương liệu lemon juicy 752.

Thành phần đối với túi rác hương lavender là: Nhựa HDPE, hạt CaCO38M, nhựa tái sinh HDPE màu tím, nhựa tái sinh HDPE TNK, nhựa LLDPE 218W, phụ gia phân hủy sinh học Oxium 2003-EB, hạt màu vàng MB1461, hương liệu lavender 4819.

Cả 2 sản phẩm này được sản xuất tại Công ty Cổ phần DNP Holding. Địa chỉ Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Có tên, logo Dongnai Plastics và dòng chữ “SP 002.22”.

Ngoài ra, còn có sản phẩm Bao tay phân hủy sinh học Happy Price, trên nhãn sản phẩm có ghi nội dung nổi bật: “Bao tay phân hủy sinh học”, nhưng thành phần là: Nhựa HDPE và LLDPE, chất phụ gia phân hủy sinh học d2w.

Sản phẩm này sản xuất tại Công ty Cổ phần Stavian Hóa Chất (địa chỉ Lô số 16, đường 206 Khu A, KCN Phố Nối A, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), có dòng chữ Opec Plastics (màu xanh lá cây) cùng dòng chữ “SP 005.19”.

Sau cùng, là Túi xốp phân hủy sinh học Happy Price, trên nhãn sản phẩm có ghi nội dung nổi bật: “Túi xốp phân hủy sinh học”, nhưng thành phần là nhựa HDPE/LLDPE, phụ gia phân hủy sinh học d2w. Sản phẩm này được sản xuất tại Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA).

Những câu hỏi chưa được MM Mega Market Việt Nam trả lời

Cả 5 sản phẩm nêu trên đều được ghi trên nhãn là “phân hủy sinh học” hoặc “tự hủy sinh học”. Tuy nhiên, khi phân tích thành phần, có sự mâu thuẫn nghiêm trọng giữa thông tin ghi nhãn và bản chất thực sự của sản phẩm.

Thứ nhất, thành phần chính của các sản phẩm này là nhựa HDPE và LLDPE. Theo quy ước quốc tế về ký hiệu và thuật ngữ nhựa tại Tiêu chuẩn ISO 1043-1, cả HDPE và LLDPE đều là các loại cụ thể thuộc họ nhựa Polyethylene (PE). Chính vì có thành phần chính là PE, các sản phẩm này, theo quy định tại khoản 15 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, được xếp vào nhóm “bao bì nhựa khó phân hủy sinh học”.

Thứ hai, các “phụ gia phân hủy sinh học” được liệt kê là d2w và Oxium. Đây là các tên thương mại của công nghệ phân rã do oxy hóa (oxo-degradable), không phải công nghệ phân hủy sinh học. Các chất này chỉ xúc tác quá trình nhựa PE vỡ vụn thành các mảnh vi nhựa. Quá trình này chỉ là phân rã, không phải phân hủy sinh học.

Thứ ba, để một sản phẩm được chính thức công nhận và dán Nhãn sinh thái Việt Nam, sản phẩm đó phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt của Quyết định số 3257/QĐ-BTNMT ngày 07/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ). Quyết định này cũng thể hiện rõ bao bì nhựa thân thiện với môi trường bao gồm bao bì nhựa phân hủy sinh học, bao bì nhựa tái chế,… Tiêu chí quan trọng nhất đối với bao bì nhựa phân hủy sinh học là phải có tỷ lệ phân hủy sinh học tối thiểu 90% trong thời gian 02 năm và phải có nguồn gốc từ vật liệu nhựa sinh học.

Hơn nữa, theo Quyết định số 3257/QĐ-BTNMT, có quy định “Nguyên liệu, vật liệu sản xuất bao bì có nguồn gốc từ vật liệu nhựa sinh học (đối với bao bì nhựa phân hủy sinh học) hoặc nhựa PE, nhựa PP tái chế được làm sạch (đối với bao bì nhựa tái chế) và các chất phụ gia không chứa các thành phần, chất trong danh mục cấm nhập khẩu, sử dụng của Việt Nam”.

Mà các sản phẩm của MM Mega Market Việt Nam được làm từ nhựa PE có nguồn gốc dầu mỏ, do đó không thể đáp ứng được tiêu chí đối với bao bì nhựa phân hủy sinh học, mà chỉ có thể đáp ứng yêu cầu đối với bao bì nhựa tái chế.

Để việc thông tin được rõ ràng, khách quan và đa chiều, phóng viên đã liên hệ và gửi nội dung trao đổi đến MM Mega Market Việt Nam, tuy nhiên, đã hơn nửa tháng trôi qua mà chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ MM Mega Market Việt Nam.

Dưới đây là những nội dung chúng tôi đang chờ câu trả lời từ phía MM Mega Market Việt Nam:

Câu hỏi thứ nhất, da trên các nội dung trên, xin Quý công ty vui lòng lý giải cơ sở khoa học và pháp lý nào để ghi nhãn các sản phẩm này là “phân hủy sinh học”?

Câu hỏi thứ hai, trên bao bì của cả 05 sản phẩm, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về việc sản phẩm đã được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam. Xin Quý công ty vui lòng cho biết các sản phẩm này đã được cấp chứng nhận hay chưa? Nếu có, đề nghị Quý công ty cung cấp thông tin về giấy chứng nhận đó để chúng tôi tiện đối chiếu.

Câu hỏi thứ ba, việc ghi nhãn và công bố các thông tin về tính năng “phân hủy sinh học” trên bao bì là do yêu cầu từ phía MM Mega Market (Việt Nam) hay do các đơn vị sản xuất tự thực hiện và chịu trách nhiệm? Trách nhiệm cuối cùng đối với thông tin sản phẩm thuộc về bên nào?

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!