Tổng thống Nga ký sắc lệnh nhập ngũ mùa Thu

(Ngày Nay) - Theo nội dung sắc lệnh được đăng tải trên cổng thông tin pháp lý của chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ký sắc lệnh về đợt nhập ngũ thường kỳ mùa Thu năm 2025.
Sắc lệnh nêu rõ việc gọi nhập ngũ sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 31/12/2025. Tổng cộng 135.000 công dân trong độ tuổi từ 18 đến 30 được triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo quy định tại Luật Liên bang số 53-FZ ngày 28/3/1998 “Về nghĩa vụ quân sự và phục vụ trong quân đội”, đối tượng nhập ngũ là những công dân không thuộc diện dự bị và đủ điều kiện phục vụ theo luật định. Đồng thời, những quân nhân đã hoàn thành thời hạn phục vụ sẽ được xuất ngũ trong cùng giai đoạn.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, con số trên tăng nhẹ so với mùa Thu năm ngoái, với 133.000 công dân nam được gọi nhập ngũ. Trong đợt nhập ngũ mùa Xuân năm nay, có 160.000 công dân nam được triệu tập, cao nhất kể từ mùa Thu năm 2011.

Bên cạnh đó, Nga đang cân nhắc cải tổ toàn diện hệ thống nghĩa vụ quân sự, thay thế hình thức nhập ngũ theo mùa (mùa Xuân và mùa Thu) bằng chế độ tuyển quân liên tục quanh năm. Theo dự luật đang được xem xét tại Duma quốc gia (Hạ viện Nga), thời gian gọi nhập ngũ có thể kéo dài từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hằng năm.

Các nhà lập pháp Nga kỳ vọng thay đổi này sẽ giúp phân bổ đều nguồn lực tại các trung tâm tuyển quân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

