Tổng thống Trump cân nhắc chuyển địa điểm thi đấu World Cup

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng xem xét việc dời các trận đấu thuộc World Cup 2026 khỏi những thành phố mà ông đánh giá là thiếu an toàn.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa Mỹ sẽ cùng Canada và Mexico đồng đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), có 11 thành phố của Mỹ sẽ đăng cai các trận đấu, trong đó có trận chung kết tại New York/New Jersey.

Trả lời câu hỏi hỏi về khả năng rút các trận túc cầu ra khỏi những thành phố không hợp tác với các sáng kiến nhập cư và chống tội phạm của ông, Tổng thống Trump ngày 25/9 cho biết điều đó vẫn đang được cân nhắc.

Hiện chưa có khẳng định rõ ràng về việc ông Trump có được trao thẩm quyền này hay không.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức ra mắt ba linh vật của World Cup 2026. Ba linh vật được giới thiệu gồm: “Maple” - chú nai sừng tấm đến từ Canada, “Zayu” - báo đốm Mexico và “Clutch” - đại bàng đầu trắng của Mỹ. Theo FIFA, bộ ba linh vật này tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, đa dạng văn hóa và niềm đam mê bóng đá, đồng thời phản ánh đặc trưng của mỗi quốc gia đăng cai.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 với 48 đội tuyển tham dự - số lượng lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Đây cũng là lần đầu tiên World Cup được đồng tổ chức bởi ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã nỗ lực đưa World Cup và Olympic trở lại Mỹ, lần đầu tiên sau nhiều thập niên. Hiện tại, trong nhiệm kỳ thứ hai, ông đã nắm được cơ hội.

Nhưng điều đó đòi hỏi chính quyền của Tổng thống Trump phải phối hợp các sự kiện phức tạp về mặt hậu cần và dựa trên hợp tác toàn cầu, di chuyển tự do của cổ động viên quốc tế. Điều này hoàn toàn trái ngược với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump.

Khi Nhà Trắng ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào tháng 6 với công dân 19 quốc gia, Tổng thống Trump đã đưa ra ngoại lệ cụ thể cho các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên hỗ trợ World Cup, Olympic và các cuộc thi thể thao lớn khác.

Vào tháng 3, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thành lập Lực lượng đặc trách World Cup FIFA, bao gồm Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Ngoại trưởng Marco Rubio.