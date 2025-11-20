Tổng thống Trump dự kiến sẽ quyết định người thay Chủ tịch Fed trước Giáng sinh

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết vào giữa tháng 12/2025, Tổng thống Trump sẽ gặp ba ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed và dự kiến đưa ra quyết định vào trước Giáng sinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/11 cho biết ông muốn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây là lần thứ hai trong hai ngày ông đưa ra tuyên bố này.

Tuy nhiên, ông Bessent đã từ chối và khẳng định không muốn đảm nhận công việc này.

Tổng thống Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026, vì không hành động nhanh trong việc giảm lãi suất.

Ông khẳng định người kế nhiệm ông Powell sẽ thúc đẩy việc hạ lãi suất mạnh mẽ và có thể thay đổi cách thức vận hành của Fed. Trước đó, vào đầu năm nay, Bộ trưởng Bessent cũng công khai phê phán các biện pháp của Fed trong việc hỗ trợ thị trường tài chính và nền kinh tế sau cuộc Đại Suy thoái 2008-2009 và đại dịch COVID-19.

Ông Bessent hiện giữ vai trò chủ trì việc tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed dưới thời Tổng thống Trump. Dù từ chối đảm nhận chức vụ này, nhưng ông vẫn được xem là một trong những ứng viên hàng đầu thay thế ông Powell.

Cố vấn kinh tế Stephen Moore của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu cho biết: “Ông ấy là ứng viên sáng giá nhất hiện nay. Tổng thống Trump muốn thay đổi hệ thống, vì vậy tôi tin rằng ông ấy sẽ chọn một người có quan điểm độc lập và sẵn sàng cải cách.”

Trong số 5 ứng viên do ông Bessent đề xuất, hai người hiện là quan chức của Fed: Thống đốc Christopher Waller và Michelle Bowman. Ba ứng viên còn lại đến từ bên ngoài, gồm Kevin Hassett - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia; Kevin Warsh - cựu Thống đốc Fed, người từng chỉ trích mạnh mẽ cơ quan này; và Rick Rieder - Giám đốc điều hành cấp cao tại công ty quản lý tài sản BlackRock.

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Bessent cho biết chính quyền vẫn tiếp tục quá trình lựa chọn các ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed.

Ông nói thêm rằng vào giữa tháng 12/2025, Tổng thống Trump sẽ gặp ba ứng viên cuối cùng và dự kiến đưa ra quyết định vào trước Giáng sinh.