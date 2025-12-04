Tổng thống Vladimir Putin chấp nhận một số đề xuất của Mỹ về Ukraine

(Ngày Nay) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp tại Moskva giữa ông Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, cùng con rể của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (phải) tại cuộc gặp ở Moskva ngày 6/8/2025.
Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 3/12 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, song bác bỏ một số đề xuất khác.

Ngoài ra, Nga sẵn sàng gặp các nhà đàm phán Mỹ nhiều lần nếu cần để đạt được thỏa thuận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp tại Moskva giữa ông Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, cùng con rể của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner.

Cuộc gặp kéo dài tới rạng sáng, và một trợ lý Tổng thống Nga sau đó cho biết các bên “vẫn chưa tìm được sự thỏa hiệp."

Ông Peskov còn lưu ý không nên hiểu rằng Tổng thống Putin đã bác bỏ các đề xuất của Mỹ, bởi đây mới là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên về những đề xuất đó.

Theo ông, Tổng thống Nga đã chấp nhận một số điểm và bác bỏ một số điểm khác như một phần của tiến trình đàm phán thông thường.

Trước đó, trả lời phỏng vấn tối 2/12 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết "một số tiến triển" đã đạt được trong đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Rubio nói với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News: "Những gì chúng tôi cố gắng, và tôi nghĩ đã đạt được một số tiến triển, là xác định điều gì Ukraine có thể chấp nhận mà vẫn bảo đảm các cam kết an ninh cho tương lai," đồng thời cho biết Mỹ hy vọng thỏa hiệp này "không chỉ giúp Ukraine tái thiết nền kinh tế, mà còn phát triển thịnh vượng như một quốc gia."

Trong khi đó, đề cập tới kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tuyên bố "chúng ta chắc chắn không còn cách xa hòa bình nữa."

Cũng trong tối 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump và Jared Kushner, con rể của ông Trump và là người sáng lập Affinity Partners, tại Điện Kremlin.

Trả lời họp báo về kết quả cuộc gặp kéo dài 5 giờ, Trợ lý Tổng thống Nga cho biết hai bên đã thảo luận về tất cả các phương án kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine.

Ông nêu rõ phía Nga đã nhận được và xem xét một tài liệu gồm 27 điểm. Moskva không chỉnh sửa văn bản và không thảo luận với phía Mỹ về tài liệu này. Sau đó, Nga cũng đã nhận thêm 4 tài liệu nữa. Tất cả các tài liệu đã được thảo luận tại cuộc gặp ngày 2/12 giữa Tổng thống Putin với ông Whitkoff.

Trợ lý Tổng thống Nga đánh giá cuộc gặp “mang tính xây dựng và hữu ích,” hai bên có “cơ hội để thảo luận kỹ lưỡng về triển vọng hợp tác chung tiếp theo nhằm đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine."

Ông khẳng định Nga và Mỹ không có thêm bất đồng nào về vấn đề giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, song hai bên “vẫn còn rất nhiều việc phải làm.” Do đó, các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ sẽ vẫn diễn ra trong thời gian tới để có thể đạt được một giải pháp bền vững và dài hạn.

Mỹ đã đưa ra một kế hoạch gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm và đang tìm cách hoàn tất kế hoạch này với sự chấp thuận của Moskva và Kiev.

