Tổng Thư ký LHQ ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT

(Ngày Nay) - Tổng Thư ký ủng hộ Việt Nam và cá nhân Đại sứ Đỗ Hùng Việt trong vai trò Chủ tịch của Hội nghị kiểm điểm NPT, tin tưởng hội nghị sẽ góp phần thiết thực vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Ngày 23/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký António Guterres để trao đổi về quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc và công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11.

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký António Guterres đánh giá tình hình an ninh-chính trị quốc tế đang diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ chế giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tổng Thư ký nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Việt Nam và cá nhân Đại sứ Đỗ Hùng Việt trong vai trò Chủ tịch của Hội nghị kiểm điểm NPT sắp tới, bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký António Guterres đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm NPT lần thứ 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Ban Thư ký Liên hợp quốc thời gian qua, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần này, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cá nhân Tổng Thư ký để thúc đẩy hội nghị đạt được kết quả đồng thuận.

Cũng tại cuộc gặp, Trưởng Phái đoàn Việt Nam cảm ơn Tổng Thư ký António Guterres đã có thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng mới được Quốc hội khóa XVI bầu vào vị trí đứng đầu Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự hợp tác, hỗ trợ của Liên hợp quốc trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trên tất cả các trụ cột-hòa bình và an ninh, phát triển bền vững và thúc đẩy quyền con người.

NPT được ký năm 1968, có hiệu lực từ năm 1970, hiện có 191 quốc gia thành viên. Hiệp ước đóng vai trò trung tâm trong các cơ chế không phổ biến, giải trừ quân bị quốc tế với 3 nội dung trụ cột bao gồm chống phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ vũ khí hạt nhân và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Đến nay, NPT là điều ước quốc tế mang tính toàn diện nhất, có sự tham gia của 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân được thừa nhận - cũng đồng thời là các nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Việt Nam chính thức gia nhập NPT vào năm 1982.

Kể từ khi NPT có hiệu lực năm 1970, Hội nghị kiểm điểm NPT (RevCon) được tổ chức 5 năm một lần để trao đổi các biện pháp thúc đẩy việc thực hiện và tăng cường tính phổ cập của hiệp ước. Đến nay, đã có 10 hội nghị được tổ chức vào các năm 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 và 2022. Hội nghị NPT RevCon 11 dự kiến diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York từ ngày 27/4 đến ngày 22/5.

Trên cơ sở đồng thuận của các nước thành viên Hiệp ước NPT đối với đề cử của Phong trào Không liên kết (NAM), Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị RevCon 11.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc sẽ trực tiếp đảm nhiệm trọng trách này.