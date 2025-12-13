Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng hút khách

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Oxalis Adventure, đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng(Quảng Trị), hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình khám phá vào cuối tháng 1/2026 tới. Đặc biệt, tour khám phá hang Sơn Đoòng cũng đã được đặt kín chỗ của năm 2027.

Việc tour khám phá hang Sơn Đoòng luôn được đặt kín chỗ trong nhiều năm liền cho thấy sức hút của tour khám phá du lịch mạo hiểm này và xu hướng du lịch trải nghiệm, gắn với khám phá thiên nhiên hoang sơ và bền vững ngày càng được du khách trong nước, quốc tế quan tâm. Điều này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, mà còn tạo động lực để tỉnh Quảng Trị tiếp tục bảo tồn, gìn giữ hệ sinh thái độc đáo của hang Sơn Đoòng nói riêng và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói chung.

Thám hiểm Sơn Đoòng là chuyến du hành trong lòng đất khám phá những tuyệt tác thạch nhũ kỳ vĩ, sông ngầm, Hố Sụt hay thậm chí là cả một khu rừng phát triển ngay trong lòng hang Sơn Đoòng cùng những sinh vật độc đáo. Du khách cũng có cơ hội chiêm ngưỡng tia nắng chiếu xuyên hang động và chinh phục Bức tường Việt Nam cao 90m.

Hang Sơn Đoòng được ông Hồ Khanh - một thợ rừng người Phong Nha phát hiện ra năm 1990 và được nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt khảo sát năm 2009-2010. Hang Sơn Đoòng được nhóm thám hiểm cùng với tạp chí National Geographic công bố là hang động đá vôi tự nhiên lớn nhất thế giới năm 2009.

Từ 1/8/2013, hang Sơn Đoòng bắt đầu được khai thác. Đến nay, đã có 8.552 vị khách chinh phục hang động lớn nhất thế giới này. Đứng đầu vẫn là nhóm khách Việt Nam với 3.293 và kế đến là khách Mỹ với 2.271 người.

Tổng doanh thu từ khi khai thác đến nay là 25,5 triệu USD và đơn vị thực hiện tour du lịch này đã đóng góp các khoản phí cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là 5 triệu USD, tạo ra việc làm trực tiếp cho 130 người dân địa phương và hàng trăm việc làm gián tiếp.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm ở Phong Nha - Kẻ Bàng có 2 phân khúc chính. Bên cạnh dòng sản phẩm trải nghiệm phổ thông, tham quan vẻ đẹp hang động, vui chơi giải trí tại động Phong Nha, động Thiên Ðường…thì ở phân khúc với mức độ mạo hiểm cao, nhiều khám phá mới lạ, thú vị, đòi hỏi du khách phải có khả năng chi trả cao, sức khỏe tốt và nhiều thời gian hơn.

Trong 11 tháng của năm 2025, số lượt khách du lịch đến trải nghiệm, nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Trị ước đạt gần 9,6 triệu lượt (tăng gần 17% so với cùng kỳ). Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 9,1 triệu lượt khách, khách quốc tế là 450.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11.040 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ. Quảng Trị hướng tới mục tiêu đón hơn 15 triệu lượt khách vào năm 2030.