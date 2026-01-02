Kỳ vọng du lịch Huế tiếp tục bứt phá trong năm 2026

(Ngày Nay) - Năm 2026, thành phố Huế phấn đấu đón từ 7 - 7,5 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu vượt xa năm 2025 với 6,3 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng.

Đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại

Ngày đầu tiên nghỉ Tết dương lịch - 1/1, thời tiết ở thành phố Huế với nắng nhẹ, mát trời rất thuận lợi cho hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí ngoài trời. Ngay ngày đầu năm mới 2026, thành phố Huế đã đón nhiều đoàn khách du lịch với đủ các loại hình vận tải gồm đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt.

Quần thể di tích Cố đô Huế vẫn là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch nhất ở Huế. Chỉ tính riêng ngày 1/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã bán hơn 8.700 vé cho khách vào tham quan các điểm di tích, thu về gần 1,5 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu từ bán vé tham quan các di tích đạt khoảng 473 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; mặc dù vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, các di tích phải đóng cửa tạm dừng đón khách, do mưa lũ lịch sử. Năm 2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phấn đấu doanh thu từ bán vé tham quan các di tích đạt 480 tỷ đồng.

Kỳ nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026, du lịch Huế dự kiến đón khoảng 85.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 50.000 lượt. Chọn Huế làm điểm đến trong 4 ngày nghỉ dịp Tết dương lịch 2026, gia đình anh Võ Quyết đến từ tỉnh Quảng Trị, rất hài lòng với nhiều trải nghiệm ở Cố đô. Anh Quyết chia sẻ, các di tích cổ kính được soi chiếu dưới ánh nắng vàng giữa mùa Đông tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, ấn tượng và thu hút rất nhiều du khách. Ngoài các di tích, Huế cũng có nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác, kể cả vào buổi tối, như cầu Nguyễn Hoàng trên sông Hương, cầu gỗ lim đi bộ ven sông Hương, cảnh quan ven sông Hương.

Trụ cột trong phát triển du lịch - lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Huế là từ văn hóa và di sản, dựa trên nguyên tắc hài hòa; trong đó bảo tồn là gốc, văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm và phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, Huế hướng tới mục tiêu xây dựng “Đô thị di sản - Thành phố sáng tạo UNESCO”, kiến tạo một đô thị giàu sức sống giữa lòng Cố đô, đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại; đồng thời phát triển phù hợp chiến lược hội nhập quốc tế, từng bước hình thành một hệ sinh thái di sản toàn diện, nơi kết nối di sản - sáng tạo - cộng đồng - doanh nghiệp - công nghệ. Trong đó, di sản giữ vai trò hạt nhân gắn kết bảo tồn với phát triển đô thị, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Thời gian gần đây, Huế không “đóng khung” di sản trong quá khứ, mà đưa di sản bước vào kỷ nguyên số một cách thận trọng và thông minh. Việc triển khai Hue City Passport (hộ chiếu du lịch thành phố Huế), dữ liệu du lịch mở, ứng dụng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, ứng dụng AI… ngày càng làm cho du khách hài lòng hơn bởi sự thuận tiện và hấp dẫn.

Nằm trong quần thể Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế, “Không gian trải nghiệm văn hóa - di sản - công nghệ” ra mắt tháng 12/2025. Trong không gian này, công nghệ điện toán không gian, triển lãm số, mô hình tương tác và định danh số cổ vật, trải nghiệm thực tế ảo… không thay thế di sản mà mở rộng biên độ trải nghiệm, giúp thế hệ trẻ hiểu và đồng hành cùng di sản bằng cách thức gần gũi, hấp dẫn hơn.

Trải nghiệm “Triển lãm số ứng dụng Apple Vision Pro” (công nghệ thực tế ảo), chị Đoàn Thị Thu Hòa, đến từ tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, tham quan triển lãm bằng thiết bị thực tế ảo mang đến cảm giác nhập vai sống động, tái hiện lịch sử hào hùng một cách sinh động, rõ nét ngay trước mắt.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, thời gian tới thành phố tiếp tục phát triển các nền tảng số như VisitHue, Hue City Passport, ứng dụng AI hỗ trợ du khách, bản đồ số, thuyết minh đa ngôn ngữ, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại điểm đến để nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng năng lực cạnh tranh của Huế trong xu hướng du lịch thông minh.

Điểm đến an toàn, thân thiện và bền vững

Với định hướng khai thác hiệu quả các giá trị di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch, Huế tiếp tục khẳng định du lịch dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng bền vững, an toàn và thân thiện; từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch xuyên suốt năm 2026 của thành phố Huế là Festival Huế 2026, được tổ chức theo mô hình bốn mùa. Theo đó, Lễ hội Mùa Xuân kéo dài trong ba tháng đầu năm với các hoạt động tái hiện nghi lễ cung đình, lễ hội dân gian truyền thống. Lễ hội Mùa Hạ (từ tháng 4 - 6) nổi bật với Tuần lễ Festival Huế 2026 chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Lễ hội Mùa Thu (từ tháng 7 - 9/2026) có điểm nhấn là các hoạt động vui Tết Trung thu, Lễ hội đèn lồng cùng các chương trình trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, múa lân và biểu diễn nghệ thuật. Kết thúc Festival Huế 2026 là Lễ hội Mùa Đông với một số hoạt động lễ hội mới nhằm tạo không khí sôi động, ấm áp cho mùa đông xứ Huế.

Ngoài các chương trình chính, Festival Huế 2026 còn có nhiều chương trình hưởng ứng khác như lễ hội, liên hoan, trưng bày, triển lãm của nhiều đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước cùng cộng hưởng làm phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức thể hiện.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển văn hóa, du lịch dịch vụ thành phố Huế năm 2026, đối với nhiệm vụ phát triển du lịch dịch vụ, thành phố tập trung phát huy hiệu quả tiềm năng di sản, văn hóa, cảnh quan và bản sắc đặc trưng của Huế; đồng thời thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng xanh, du lịch chất lượng cao và phát triển bền vững.

Thành phố phấn đấu nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến thông qua nâng chuẩn chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và cải thiện toàn diện trải nghiệm của du khách; thu hút ổn định lượng khách quốc tế và nội địa, góp phần lan tỏa hiệu quả sang các ngành kinh tế khác; tiếp tục củng cố hình ảnh “Huế - Điểm đến an toàn, thân thiện và bền vững” và tăng cường định vị thương hiệu “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” trên các thị trường trọng điểm.

UBND thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng gắn thương hiệu Huế. Các đơn vị, địa phương tăng cường truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch và ứng dụng chuyển đổi số theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ nhân lực du lịch; tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm môi trường du lịch xanh, thân thiện và bền vững.