Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc trình diễn 3 màn pháo hoa trong đêm giao thừa

Điều gì sẽ xảy ra với Ukraine vào năm 2026? (Ngày Nay) - Sau gần 4 năm xung đột, Ukraine bước vào năm 2026 với ba mặt trận quyết định: chiến trường khốc liệt, vấn đề nội bộ và những nỗ lực ngoại giao mong manh.

Văn hóa Kẻ Chợ “chắp cánh” sáng tạo Thủ đô (Ngày Nay) - Giữa một đô thị đang thay da đổi thịt từng ngày, bản sắc Hà Nội không thể đứng ngoài guồng quay không ngừng nghỉ ấy. Việc lựa chọn khu vực chợ Đồng Xuân – Bắc Qua và Trung tâm công nghiệp văn hóa Đồng Xuân làm điểm tựa cho các hoạt động sáng tạo đô thị mở ra một hướng tiếp cận mới, đưa di sản trở lại vai trò môi sinh của sáng tạo, nơi ký ức, giao thương và sinh kế cùng tham gia kiến tạo diện mạo Thủ đô nghìn tuổi.

Hà Nội tập trung xử lý nhiều dịch bệnh, không để bùng phát trong dịp Tết (Ngày Nay) - Hà Nội sẵn sàng thường trực để đáp ứng kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trong kỳ nghỉ Tết dương lịch; đẩy mạnh phòng chống các dịch bệnh cúm, sởi, ho gà, thủy đậu...

New Year Concert 2026 - Lời chào năm mới đầy hứng khởi bằng âm nhạc (Ngày Nay) - Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc.

Đưa vaccine phế cầu vào tiêm chủng miễn phí từ đầu năm 2026 (Ngày Nay) - Việc đưa vaccine phế cầu vào chương trìnhh Tiêm chủng mở rộng sẽ thực hiện theo lộ trình thận trọng, dự kiến bắt đầu từ quý I/2026.

Thủ tướng: Quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô để tạo ổn định trong bất định (Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, đề ra nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế năm 2026.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG giải trình vụ Zalo thu thập thông tin người dùng (Ngày Nay) - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vừa có giấy mời Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG, đơn vị sở hữu nền tảng Zalo) làm việc về vấn đề thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Thế giới 2025: Khi AI tiến sâu vào ngành công nghiệp và giải trí (Ngày Nay) - Năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc, khi công nghệ này không chỉ còn trên màn hình máy tính mà đã len lỏi vào các nhà máy và ngành công nghiệp sáng tạo.

Nốt nhạc vui kết lại một bản nhạc đầy gian nan của điện ảnh Hollywood (Ngày Nay) - Hollywood sắp khép lại năm 2025 bằng doanh thu phòng vé trong dịp Giáng sinh tốt nhất kể từ trước đại dịch COVID-19. Đây được xem là một nốt nhạc vui khép lại một bản nhạc đầy gian nan của ngành công nghiệp điện ảnh năm nay.