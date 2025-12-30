Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc trình diễn 3 màn pháo hoa trong đêm giao thừa

(Ngày Nay) - Ngày 31/12, Spectacular Countdown 2026 tại Phú Quốc hứa hẹn biến đảo Ngọc thành tâm điểm lễ hội cuối năm với 50 show diễn, cùng sự góp mặt của 200 nghệ sĩ, nhà vô địch thế giới. Đặc biệt trong đêm có đến 3 màn trình diễn pháo hoa và màn pháo countdown tầm cao có thời lượng dài nhất trong năm, hứa hẹn mở ra một đêm lễ hội khó quên.
Phú Quốc

