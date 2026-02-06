TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai kiểm định khí thải xe máy từ tháng 7/2027

(Ngày Nay) - Thời gian kiểm định khí thải dự kiến từ 7-10 phút và các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy có thể thực hiện được quy trình này nếu đáp ứng được điều kiện theo quy định hiện hành.

Chia sẻ với báo chí ngày 6/2, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai kiểm định khí thải xe hai bánh từ ngày 1/7/2027.

Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn và sẽ tổng hợp báo cáo trong thời gian tới.

Theo ông Ngô Hải Đường, dự kiến từ ngày 1/7/2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai kiểm định khí thải xe hai bánh. Các tiêu chuẩn khí thải hiện đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang xây dựng phần mềm cũng như quy trình, để khi triển khai thực hiện sẽ kết nối liên thông, cho phép người dân đăng ký trực tuyến, tạo điều kiện quản lý tốt nhất trong công tác đăng kiểm xe hai bánh.

Ông Ngô Hải Đường cho biết Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam và các hiệp hội ôtô, xe máy Việt Nam để xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo khi triển khai vào năm 2027 sẽ thông suốt, đồng bộ.

Ngày 20/1 vừa qua, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hiệp hội ôtô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOB), Hội ôtô và thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập cơ sở kiểm định, phục vụ nhu cầu kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy.

Thống kê sơ bộ, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất có hơn 11 triệu môtô, xe gắn máy phải thực hiện việc kiểm định khí thải theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian kiểm định khí thải đối với mỗi phương tiện xe môtô, xe gắn máy dự kiến dao động khoảng từ 7-10 phút. Các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy hoàn toàn có thể thực hiện được quy trình này, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định hiện hành.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các hiệp hội, Hội ôtô và thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đơn vị thành viên, các nhà sản xuất, nhập khẩu xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy chủ động rà soát, nâng cấp các cơ sở, hệ thống đại lý và các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa, để sẵn sàng tham gia tổ chức kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy.

Trước đó, Sở Xây dựng đã đề nghị các cơ sở đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn thành phố gấp rút thực hiện việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường nguồn nhân lực và mua sắm, trang bị các thiết bị đo cần thiết để phục vụ nhu cầu kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy. Các cơ sở cũng trang bị phương tiện đi lại để thực hiện kiểm định khí thải lưu động hỗ trợ người dân ở các khu công nghiệp, các khu vực vùng sâu, vùng xa.