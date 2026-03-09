Bắc Bộ mưa dông, chuyển rét từ đêm 9/3

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/3, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khiến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến từ 19–22 độ C, có nơi trên 22 độ C.
Bắc Bộ mưa dông, chuyển rét từ đêm 9/3

Dự báo trong sáng 9/3, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc. Từ chiều và đêm cùng ngày, khối không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và tác động đến hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối và đêm 9/3 đến ngày 10/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15–18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, ngày và đêm 9/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ đêm 9 đến ngày 10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến từ 16–18 độ C.

Ngoài ra, ngày và đêm 9/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 9–10/3, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 7. Từ trưa và chiều 9/3, tại vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao 2–3 m.

Trong khi đó, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3–5 m. Từ trưa đến đêm 9/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5–6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao 2–3 m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 17-19 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

