Thời tiết ngày 18/3: Miền Đông Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ C

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/3, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đến Nam Bộ ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nền nhiệt có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ:

-Ngày nắng, đêm có mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió nhẹ.

-Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

-Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thành phố Hà Nội:

-Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế:

-Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh; ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

-Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

-Mgày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

-Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ:

-Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ:

-Ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bđến Đông cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông Nam Bộ có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C.

-Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày.

Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.

Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất…) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi...