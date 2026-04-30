TP Hồ Chí Minh siết quản lý và nâng chất dịch vụ du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5

(Ngày Nay) - Bước vào cao điểm du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5, TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đến. Từ du lịch biển đến các khu vui chơi nội đô, Thành phố hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện với du khách.

Sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ

Thời tiết Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng, cùng kỳ nghỉ lễ kéo dài khiến các bãi biển TP Hồ Chí Minh trở thành điểm đến ưu tiên của người dân và du khách. Tại các trung tâm du lịch biển, công tác chuẩn bị đón lượng khách lớn cơ bản đã hoàn tất.

Tại phường Vũng Tàu, địa bàn trọng điểm về du lịch biển của TP Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, địa phương định hướng phát triển du lịch biển gắn với văn hóa, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm thực tế. Trong quý I/2026, khu vực này đã đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú, ăn uống đạt gần 1.970 tỷ đồng.

"Địa phương duy trì tốt công tác quản lý bãi biển và cứu hộ tại 11 bãi tắm công cộng, bảo đảm an toàn cho du khách. Đồng thời, công tác vệ sinh môi trường được tăng cường, huy động phương tiện chuyên dụng làm sạch bãi biển sau mỗi ngày", bà Bích Vân nói.

Trong dịp lễ 30/4 – 1/5, lực lượng cứu hộ tại các bãi biển được bố trí trực 100% quân số nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Ông Lê Tấn Nghĩa, Đội trưởng Đội cứu hộ, Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên cho biết, ngoài việc duy trì 10 điểm trực dọc bãi tắm Thùy Vân, đơn vị còn tăng cường công tác tuần tra, đặc biệt tại các khu vực có dòng chảy phức tạp. Các đội cứu hộ thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, sóng biển, chủ động cảnh báo sớm để du khách phòng tránh rủi ro. Đồng thời, phương tiện cứu nạn như ca nô, phao cứu sinh luôn sẵn sàng ứng trực, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tại xã Long Hải, một trong những điểm đến vùng biển nổi bật của TP Hồ Chí Minh, địa phương đang phát huy lợi thế tuyến bờ kè ven biển, khu ẩm thực đêm Phước Tỉnh và tổ chức các hoạt động thể thao bãi biển nhằm tạo sức hút cho du khách trong dịp lễ.

Ông Trần Quốc Nhẫn, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Long Hải cho biết, để bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn, địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, các chốt trực an ninh được bố trí tại những khu vực đông khách nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng chèo kéo, bán hàng rong gây mất mỹ quan.

Đồng thời, công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn được siết chặt. “Chúng tôi đặt mục tiêu vừa thu hút du khách, vừa bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn, tạo hình ảnh điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp", ông Nhẫn nhấn mạnh.

Các tour du lịch kín chỗ

Không chỉ khu vực biển, các điểm vui chơi giải trí lớn tại nội đô TP Hồ Chí Minh cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để phục vụ lượng khách tăng cao. Theo đó, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên và Công viên Văn hóa Đầm Sen, các đơn vị đã tăng cường nhân sự, chỉnh trang cảnh quan và tổ chức nhiều chương trình giải trí đặc sắc phục vụ du khách.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, hiện nay đơn vị đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn, đồng thời nâng cấp hạ tầng và dịch vụ để đáp ứng lượng khách tăng cao. “Chúng tôi tập trung nâng cao trải nghiệm, bảo đảm an toàn, văn minh để mỗi du khách đều có ấn tượng tốt khi đến tham quan trong dịp lễ", bà Tố Trinh cho biết thêm.

Tương tự, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng đã hoàn tất các phương án phục vụ du khách trong dịp cao điểm lễ, từ tăng cường nhân sự, bảo đảm an toàn đến làm mới các hoạt động trải nghiệm. Đáng chú ý, sáng 30/4, Thảo Cầm Viên sẽ tổ chức chương trình “đám cưới” dành cho cặp hươu cao cổ - một hoạt động tương tác thú vị nhằm thu hút khách tham quan, đặc biệt là các gia đình và trẻ em.

Đơn vị mong muốn mang đến những trải nghiệm mới lạ, gần gũi với thiên nhiên, đồng thời tạo không khí vui tươi, ý nghĩa trong dịp lễ để du khách có thêm lựa chọn khi đến với TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy, nhu cầu du lịch dịp lễ năm nay tăng mạnh, nhiều tour đã kín chỗ từ sớm. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông Công ty du lịch Vietluxtour cho biết: “Ngay từ đầu tháng 4, lượng khách đặt tour đã tăng đột biến, đến nay nhiều sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng và tour ngắn ngày đã kín chỗ. Du khách có xu hướng lựa chọn các hành trình an toàn, thời gian di chuyển ngắn và dịch vụ trọn gói".

Theo bà Thu, các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn lực, tăng cường liên kết với đối tác để đáp ứng nhu cầu tăng cao, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để du khách có những trải nghiệm toàn vẹn.Ở góc độ quản lý, ông Lê Trương Hiền Hoà, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổng thể phục vụ du lịch dịp lễ, trong đó chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Ngành du lịch phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá công khai, không tăng giá bất hợp lý.

“TP Hồ Chí Minh không chỉ hướng đến việc đón lượng khách lớn mà còn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Với sự chuẩn bị đồng bộ từ chính quyền đến doanh nghiệp, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh và nhiều trải nghiệm đáng nhớ", ông Lê Trương Hiền Hoà nói thêm.