Thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác du lịch Việt - Trung

Trong những năm gần đây, hợp tác văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đang ngày càng được mở rộng, trở thành một trong những nhịp cầu mềm quan trọng góp phần kết nối nhân dân hai nước, vun đắp tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy giao lưu nhân văn trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực.

Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ nhân Ngày Du lịch Trung Quốc 19/5 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và du lịch của hai nước. Sự kiện không chỉ là dịp quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tài nguyên du lịch phong phú của Việt Nam và Trung Quốc mà còn mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, hãng lữ hành, địa phương và nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

Với chủ đề “Tận hưởng du lịch chất lượng, cùng khám phá non sông tươi đẹp”, Ngày Du lịch Trung Quốc năm 2026 nhấn mạnh vai trò của du lịch như một cầu nối lan tỏa văn minh, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hướng tới những giá trị phát triển bền vững. Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc xác định giai đoạn 2026–2027 là “Năm hợp tác du lịch Việt - Trung”, nhiều kỳ vọng đang được đặt ra về sự phát triển sâu rộng và thực chất hơn của hợp tác du lịch song phương.

Theo ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, du lịch không chỉ tạo ra những trải nghiệm văn hóa cho người dân hai nước mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Trung thông qua giao lưu nhân dân. Những năm gần đây, dòng khách du lịch hai chiều liên tục tăng trưởng, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của mỗi quốc gia đối với du khách nước kia.

Nếu như nhiều du khách Việt Nam lựa chọn khám phá những điểm đến nổi tiếng của Trung Quốc như Quế Lâm, Lệ Giang, Trương Gia Giới hay Thiên Sơn Thiên Trì, thì ở chiều ngược lại, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, vịnh Hạ Long, Đà Nẵng hay Nha Trang tiếp tục là những điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc. Theo thống kê của ngành du lịch Việt Nam, năm 2025, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam với hơn 5,28 triệu lượt khách, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong bốn tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã đạt hơn 1,85 triệu lượt.

Không chỉ dừng ở trao đổi khách du lịch, hợp tác văn hóa giữa hai nước cũng đang được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, triển lãm, quảng bá di sản và các chương trình giao lưu nhân văn. Các cơ chế hợp tác văn hóa được duy trì thường xuyên trên nền tảng các hiệp định đã ký kết từ nhiều năm qua, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị láng giềng và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trong các cuộc gặp gỡ và làm việc giữa cơ quan quản lý văn hóa, du lịch hai nước thời gian gần đây, cả Việt Nam và Trung Quốc đều khẳng định hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, thúc đẩy kết nối địa phương và phát triển các sản phẩm du lịch liên tuyến, du lịch đường sắt, du lịch biên giới cũng như các sản phẩm dành cho giới trẻ.

Nhiều chuyên gia du lịch nhận định, trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch xanh và du lịch thông minh ngày càng gia tăng, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao dựa trên lợi thế về văn hóa, lịch sử và sự tương đồng trong giao lưu Á Đông. Đây cũng là cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác không chỉ trong lĩnh vực du lịch mà còn trong các ngành công nghiệp văn hóa, truyền thông và sáng tạo.

Bên cạnh giá trị kinh tế, các hoạt động giao lưu văn hóa và du lịch còn góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước. Thông qua những hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và đời sống đương đại, người dân Việt Nam và Trung Quốc có thêm cơ hội tiếp cận gần hơn với những giá trị chung, từ đó tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.