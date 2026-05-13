Đánh thức vị giác bằng “hơi thở của chảo” và nghệ thuật ẩm thực Quảng Đông tại nhà hàng Seta, Phú Quốc

(Ngày Nay) - Cuộc hôn phối giữa kiến trúc duy mỹ và ẩm thực Quảng Đông đương đại qua đôi tay bếp trưởng Victor Ho đang đưa Nhà hàng Seta tại La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton trở thành một “địa chỉ đỏ” về ẩm thực cao cấp trên đảo ngọc Phú Quốc- nơi mà tất cả những thực khách sành ăn đều nên ghé một lần trong đời.
Khởi nguồn từ ý nghĩa “lụa” trong tiếng Ý, Seta mở ra một hành trình cảm xúc đầy thanh nhã, gợi nhắc về Con đường tơ lụa huyền thoại - cầu nối giữa Trung Hoa, Tây Á và vùng Địa Trung Hải. Tại đây, sự kết nối ấy không chỉ dừng lại ở ý niệm mà hiện hữu trong không gian thưởng lãm đậm chất nghệ thuật sắp đặt, biến mỗi món ăn thành một tác phẩm “thêu hoa dệt gấm” đầy mê hoặc.
Nhà hàng Seta nằm ở tầng 2 tòa Terza 3 - phân khu mới thuộc khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton
Bước vào Seta, thực khách như đắm mình trong tư dinh của một quý tộc say mê văn hóa Á Đông. Không trưng trổ một cách phô trương, nhà hàng chiều lòng giới mộ điệu bằng những chi tiết được chọn lọc kỹ lưỡng: những bình gốm tráng men mang màu thời gian, tranh hoa sen cách điệu mềm mại, hay những vách ngăn treo tranh dệt trúc chỉ đầy tinh xảo. Đan xen trong tấm phông nền cổ điển ấy là gam màu lam chàm phá cách cùng sắc vàng sang trọng, tạo nên một thoáng Quảng Đông rất riêng.
Sự thú vị nằm ở nhịp chuyển đổi cảm xúc ngay bên ô cửa sổ: nếu bên trong nhà hàng là khoảng lặng duy mỹ thâm trầm, thì bên ngoài là thế giới đa sắc của Thị trấn Hoàng Hôn. Sự đối lập ấy không hề xung đột mà cộng hưởng nhịp nhàng, mang đến một điểm chạm Á Đông lặng lẽ giữa lòng Địa Trung Hải phóng khoáng.
Nếu không gian mở ra một hành trình thị giác, thì thực đơn của Seta lại là sự tiếp nối đầy tinh tế bằng ngôn ngữ vị giác. Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng bản địa Victor Ho - bậc thầy với hơn 30 năm kinh nghiệm tại các nhà hàng Michelin danh giá - mỗi món ăn được tạo ra dựa trên triết lý tôn vinh tính nguyên bản của nguyên liệu.
Dấu ấn khác biệt của Seta được khắc họa rõ nét qua kỹ thuật chế biến điêu luyện. Để giữ trọn vị ngọt tự nhiên của thực phẩm, bếp trưởng Victor Ho kiểm soát nhiệt độ và thời gian một cách chuẩn xác. Kỹ thuật xào wok hei (hơi thở của chảo) được ứng dụng khéo léo để tạo ra lớp hương khói nhẹ đặc trưng, mang lại chiều sâu cho món ăn mà vẫn giữ được độ tươi giòn, mọng nước.
Sự chuẩn xác này hiện diện rõ nét trong bộ sưu tập Dim Sum của nhà hàng với “nghi lễ 13 nếp gấp” danh tiếng. Từ há cảo tôm đến bánh bao xá xíu, lớp vỏ mỏng mịn ôm trọn phần nhân mọng nước, tạo nên sự giao thoa tuyệt vời giữa phong vị truyền thống và những biến tấu đương đại. Bên cạnh đó, món heo quay da giòn cũng là một dấu ấn khó quên với lớp bì vàng rực, giòn tan, trong khi phần thịt vẫn giữ trọn độ mềm mọng và đậm đà nhờ kỹ thuật điều phối lửa đầy điệu nghệ.
Kết thúc bữa ăn bằng một tách trà tuyển chọn là cách Seta dẫn dắt thực khách trở về sự tĩnh tại, thanh lọc vị giác để cảm thụ trọn vẹn chiều sâu ẩm thực. Những dòng trà quý được pha chế chuẩn mực không chỉ giữ trọn hương vị thanh tao, mà còn khơi mở những câu chuyện "trà dư tửu hậu" đầy gắn kết.
Đặc biệt khi đêm xuống, bữa tiệc càng trở nên vô giá khi bầu trời Phú Quốc bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ từ show diễn Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the Sea và Nụ hôn của Biển cả - Kiss of the Sea. Đây cũng là lúc triết lý “Lụa” được khơi nguồn thông qua trải nghiệm ẩm thực tinh tế, uyển chuyển, mang lại cảm giác như đang thưởng lãm một buổi triển lãm riêng tư.
Giữa thị trấn mang âm hưởng Địa Trung Hải, phong vị Quảng Đông tại Seta chính là một "sợi lụa" kết nối những giá trị văn hóa đa dạng, tạo nên một trải nghiệm đa giác quan. Với Seta, mỗi bữa tiệc là một chương mới trong hành trình La Dolce Vita - điểm chạm mà sự tận tâm trong từng chi tiết nhỏ nhất tạo nên một chuẩn mực mới cho ẩm thực cao cấp tại đảo Ngọc.
