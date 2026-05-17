Singapore tháng 5 sôi động với âm nhạc, nghệ thuật và loạt trải nghiệm tương tác mới

(Ngày Nay) - Từ đêm nhạc của ca-nhạc sĩ đoạt giải Grammy Laufey, Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Singapore (SIFA) cho đến trải nghiệm Minecraft ngoài đời thực đầu tiên tại châu Á, Singapore tiếp tục mang đến loạt hoạt động giải trí và văn hóa đa dạng trong tháng 5/2026. Song song đó, đảo quốc này cũng đẩy mạnh các dự án du lịch quy mô lớn nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Du lịch 2040, củng cố vị thế là điểm đến hàng đầu của khu vực về nghệ thuật, giải trí và du lịch trải nghiệm.

Ca-nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy Laufey sẽ mang tour diễn “A Matter of Time” đến Nhà thi đấu Singapore Indoor Stadium vào ngày 19/5/2026, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á lớn nhất của cô từ trước đến nay. Nổi tiếng với phong cách âm nhạc hòa quyện giữa jazz, cổ điển và pop, Laufey được nhiều khán giả trẻ yêu thích qua các ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội như “From The Start” hay “Lover Girl”. Đêm diễn tại Singapore được kỳ vọng sẽ mang đến không gian âm nhạc giàu cảm xúc với những bản phối khí tinh tế và phần kể chuyện mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trong khi đó, Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Singapore – SIFA 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 30/5 với chủ đề “Let’s Play!”, biến nhiều sân khấu và không gian công cộng trên khắp thành phố thành những trải nghiệm nghệ thuật sống động. Từ các màn trình diễn âm thanh bên sông lúc bình minh đến các tiết mục trình diễn trên không tại Punggol, liên hoan năm nay hướng đến việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật. Đánh dấu năm thứ 49 tổ chức, SIFA đồng thời khởi động tầm nhìn nghệ thuật mới kéo dài ba năm với chủ đề “Legacy”, tập trung tôn vinh di sản và định hình tương lai sáng tạo nghệ thuật của Singapore.

Bên cạnh âm nhạc và nghệ thuật, Singapore cũng trở thành điểm đến đầu tiên tại châu Á tổ chức trải nghiệm tương tác “Minecraft Experience: Villager Rescue”. Diễn ra tại Green Canvas thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Mandai đến ngày 13/9/2026, hoạt động này đưa thế giới Minecraft bước ra đời thực thông qua hành trình phiêu lưu kéo dài khoảng một giờ. Người tham gia sẽ khám phá nhiều khu vực theo chủ đề quen thuộc trong game, thu thập tài nguyên, phối hợp giải cứu dân làng và tương tác trực tiếp bằng thiết bị cầm tay Orb. Với hình thức kết hợp giữa không gian vật lý và kể chuyện kỹ thuật số, trải nghiệm này phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn trẻ.

Trong lĩnh vực du lịch sinh thái, công viên rừng mưa nhiệt đới Rainforest Wild Adventure tại Mandai sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm thứ hai từ ngày 20/5/2026 với nhiều khu vực mở rộng. Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện lần đầu tiên tại Đông Nam Á của loài bò cao cổ rừng okapi, bên cạnh các hoạt động Adventure+ như khám phá tầng tán rừng, leo núi và thám hiểm hang động. Việc mở rộng này tiếp tục củng cố vị thế của Mandai như một điểm đến thiên nhiên và gia đình hàng đầu tại Singapore.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, Singapore cũng đang thúc đẩy chiến lược phát triển dài hạn thông qua Tầm nhìn Du lịch 2040. Đảo quốc này vừa công bố kế hoạch xây dựng tổ hợp cảng tàu du lịch và phà tích hợp mới cùng trung tâm MICE đẳng cấp quốc tế tại Marina South. Các dự án được quy hoạch theo hướng kết hợp giữa nghỉ dưỡng, thương mại và chăm sóc sức khỏe, kỳ vọng giúp Singapore tiếp tục giữ vai trò trung tâm của du lịch tàu biển, sự kiện và phong cách sống trong khu vực.

Mới đây, Singapore Tourism Board cũng công bố thỏa thuận hợp tác kéo dài ba năm với Universal Music Singapore nhằm quảng bá hình ảnh Singapore thông qua âm nhạc và văn hóa đại chúng. Sáng kiến này sẽ bao gồm các trải nghiệm dành riêng cho người hâm mộ, chiến dịch truyền thông quốc tế và những hoạt động biểu diễn gắn với các địa điểm biểu tượng của Singapore. Trước đó, hai bên từng hợp tác trong nhiều chiến dịch với các nghệ sĩ quốc tế như Billie Eilish, OneRepublic hay Nick Jonas.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 31/3/2026, Singapore đã đón khoảng 4,43 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có khoảng 72.670 lượt khách đến từ Việt Nam. Con số này cho thấy sức hút ổn định của đảo quốc đối với du khách Việt, đặc biệt trong bối cảnh Singapore liên tục mở rộng các trải nghiệm văn hóa, giải trí và du lịch sáng tạo dành cho nhiều nhóm du khách khác nhau.