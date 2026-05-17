Singapore tháng 5 sôi động với âm nhạc, nghệ thuật và loạt trải nghiệm tương tác mới

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Từ đêm nhạc của ca-nhạc sĩ đoạt giải Grammy Laufey, Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Singapore (SIFA) cho đến trải nghiệm Minecraft ngoài đời thực đầu tiên tại châu Á, Singapore tiếp tục mang đến loạt hoạt động giải trí và văn hóa đa dạng trong tháng 5/2026. Song song đó, đảo quốc này cũng đẩy mạnh các dự án du lịch quy mô lớn nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Du lịch 2040, củng cố vị thế là điểm đến hàng đầu của khu vực về nghệ thuật, giải trí và du lịch trải nghiệm.
Ca-nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy Laufey
Ca-nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy Laufey

Ca-nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy Laufey sẽ mang tour diễn “A Matter of Time” đến Nhà thi đấu Singapore Indoor Stadium vào ngày 19/5/2026, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á lớn nhất của cô từ trước đến nay. Nổi tiếng với phong cách âm nhạc hòa quyện giữa jazz, cổ điển và pop, Laufey được nhiều khán giả trẻ yêu thích qua các ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội như “From The Start” hay “Lover Girl”. Đêm diễn tại Singapore được kỳ vọng sẽ mang đến không gian âm nhạc giàu cảm xúc với những bản phối khí tinh tế và phần kể chuyện mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trong khi đó, Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Singapore – SIFA 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 30/5 với chủ đề “Let’s Play!”, biến nhiều sân khấu và không gian công cộng trên khắp thành phố thành những trải nghiệm nghệ thuật sống động. Từ các màn trình diễn âm thanh bên sông lúc bình minh đến các tiết mục trình diễn trên không tại Punggol, liên hoan năm nay hướng đến việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật. Đánh dấu năm thứ 49 tổ chức, SIFA đồng thời khởi động tầm nhìn nghệ thuật mới kéo dài ba năm với chủ đề “Legacy”, tập trung tôn vinh di sản và định hình tương lai sáng tạo nghệ thuật của Singapore.

Bên cạnh âm nhạc và nghệ thuật, Singapore cũng trở thành điểm đến đầu tiên tại châu Á tổ chức trải nghiệm tương tác “Minecraft Experience: Villager Rescue”. Diễn ra tại Green Canvas thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Mandai đến ngày 13/9/2026, hoạt động này đưa thế giới Minecraft bước ra đời thực thông qua hành trình phiêu lưu kéo dài khoảng một giờ. Người tham gia sẽ khám phá nhiều khu vực theo chủ đề quen thuộc trong game, thu thập tài nguyên, phối hợp giải cứu dân làng và tương tác trực tiếp bằng thiết bị cầm tay Orb. Với hình thức kết hợp giữa không gian vật lý và kể chuyện kỹ thuật số, trải nghiệm này phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn trẻ.

Trong lĩnh vực du lịch sinh thái, công viên rừng mưa nhiệt đới Rainforest Wild Adventure tại Mandai sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm thứ hai từ ngày 20/5/2026 với nhiều khu vực mở rộng. Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện lần đầu tiên tại Đông Nam Á của loài bò cao cổ rừng okapi, bên cạnh các hoạt động Adventure+ như khám phá tầng tán rừng, leo núi và thám hiểm hang động. Việc mở rộng này tiếp tục củng cố vị thế của Mandai như một điểm đến thiên nhiên và gia đình hàng đầu tại Singapore.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, Singapore cũng đang thúc đẩy chiến lược phát triển dài hạn thông qua Tầm nhìn Du lịch 2040. Đảo quốc này vừa công bố kế hoạch xây dựng tổ hợp cảng tàu du lịch và phà tích hợp mới cùng trung tâm MICE đẳng cấp quốc tế tại Marina South. Các dự án được quy hoạch theo hướng kết hợp giữa nghỉ dưỡng, thương mại và chăm sóc sức khỏe, kỳ vọng giúp Singapore tiếp tục giữ vai trò trung tâm của du lịch tàu biển, sự kiện và phong cách sống trong khu vực.

Mới đây, Singapore Tourism Board cũng công bố thỏa thuận hợp tác kéo dài ba năm với Universal Music Singapore nhằm quảng bá hình ảnh Singapore thông qua âm nhạc và văn hóa đại chúng. Sáng kiến này sẽ bao gồm các trải nghiệm dành riêng cho người hâm mộ, chiến dịch truyền thông quốc tế và những hoạt động biểu diễn gắn với các địa điểm biểu tượng của Singapore. Trước đó, hai bên từng hợp tác trong nhiều chiến dịch với các nghệ sĩ quốc tế như Billie Eilish, OneRepublic hay Nick Jonas.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 31/3/2026, Singapore đã đón khoảng 4,43 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có khoảng 72.670 lượt khách đến từ Việt Nam. Con số này cho thấy sức hút ổn định của đảo quốc đối với du khách Việt, đặc biệt trong bối cảnh Singapore liên tục mở rộng các trải nghiệm văn hóa, giải trí và du lịch sáng tạo dành cho nhiều nhóm du khách khác nhau.

Quỳnh Hoa
Du lịch Singapore 2026 sự kiện Singapore tháng 5 trải nghiệm mới tại Singapore

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Các đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng). Ảnh giữa, hàng trên: Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê)
Khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
Chỉ với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách Lịch sử nước ta đã tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc.
Cuốn sách "Lịch sử nước ta": Bài học yêu nước từ những vần thơ giản dị
(Ngày Nay) - Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách "Lịch sử nước ta" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
Sinh viên Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hành tại phòng Lab Công nghệ giáo dục.
Định hướng chiến lược cho giáo dục đại học Việt Nam
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng
Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan là Đảng ủy Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức chuỗi 3 sự kiện quan trọng, bao gồm: Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”; công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.