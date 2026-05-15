Giao lưu văn hóa mở đường cho hợp tác du lịch Việt – Trung

Sự kiện có sự tham dự của đại diện ngành văn hóa, du lịch hai nước. Phía Trung Quốc có ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; bà Hoàng Thái Tuyết, Phó Thị trưởng chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc cùng ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội. Phía Việt Nam có ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cùng đông đảo doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và khách tham quan.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy, lĩnh vực văn hóa và du lịch đang trở thành một trong những cầu nối quan trọng nhằm tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác song phương. Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết, việc lãnh đạo cấp cao hai nước khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026 – 2027” đã mở ra nhiều cơ hội mới cho giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, du lịch. Trong đó, chương trình lần này được xem là hoạt động cụ thể nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, đồng thời hưởng ứng sáng kiến “Trà hài hòa Thế giới” do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc phát động.

Không gian sự kiện được thiết kế với nhiều hoạt động trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa Quảng Tây như giao lưu trà đạo, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể, giới thiệu sản phẩm du lịch và thưởng thức ẩm thực địa phương. Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc cũng mang tới Hà Nội nhiều nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Choang, các sản phẩm trà sinh thái cùng những điểm đến gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam – Trung Quốc.

Bách Sắc thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa phong phú, nơi đây còn mang nhiều dấu ấn lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng tại khu vực Tĩnh Tây (Bách Sắc) trước đây. Hiện nhiều di tích, địa danh lịch sử vẫn còn được lưu giữ, trở thành điểm kết nối trong các hoạt động nghiên cứu và du lịch lịch sử giữa hai nước.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá văn hóa, sự kiện cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo thống kê của ngành du lịch, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế. Chỉ trong bốn tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã vượt 1,85 triệu lượt.

Riêng tại Hà Nội, năm 2025 thành phố đón hơn 601.600 lượt khách Trung Quốc, tăng hơn 33% so với năm trước. Trong bốn tháng đầu năm nay, lượng khách từ thị trường này đến Hà Nội đạt hơn 272.500 lượt, tăng gần 59% so với cùng kỳ năm 2025. Theo ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, những con số này cho thấy dư địa hợp tác du lịch giữa Hà Nội và các địa phương Trung Quốc vẫn còn rất lớn, đồng thời phản ánh sức hút ngày càng tăng của Thủ đô đối với du khách Trung Quốc.

Đại diện ngành du lịch Hà Nội cho biết thành phố mong muốn tiếp tục mở rộng kết nối với các địa phương Trung Quốc nhằm xây dựng thêm các sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng cường trao đổi khách và thúc đẩy giao lưu văn hóa, lịch sử giữa nhân dân hai nước. Các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch như “Gặp gỡ Quảng Tây (Bách Sắc)” được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm động lực cho hợp tác du lịch song phương trong thời gian tới.

Trước đó, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch Trung Quốc tại Việt Nam cũng đã được triển khai, trong đó có chương trình quảng bá văn hóa, du lịch Tân Cương diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 4/2026. Các bên đều đánh giá việc tăng cường kết nối hàng không, xây dựng tour liên tuyến, tạo thuận lợi về thị thực và phát triển sản phẩm du lịch chung sẽ là những yếu tố quan trọng giúp lượng khách du lịch hai chiều tiếp tục tăng trưởng mạnh trong giai đoạn tới.