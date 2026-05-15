Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

(Ngày Nay) -Hai báo cáo mới của Mastercard và CrescentRating cho thấy các trải nghiệm du lịch có trách nhiệm, giàu trải nghiệm, ứng dụng công nghệ số và mang lại sự an tâm, đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho loại hình du lịch thân thiện với người Hồi giáo.

Mastercard và CrescentRating vừa công bố hai báo cáo mới gồm Các xu hướng du lịch Halal 2026 (Halal Travel Trends 2026) và Xu hướng du lịch của phụ nữ Hồi giáo năm 2026 (Muslim Women in Travel 2026), qua đó phân tích sự thay đổi trong xu hướng du lịch Hồi giáo, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đối với những trải nghiệm du lịch toàn diện, đáng tin cậy, mang nhiều ý nghĩa hơn đang ngày càng gia tăng.

Du lịch Hồi giáo đang dần trở thành một động lực tăng trưởng đáng chú ý của ngành du lịch toàn cầu. Báo cáo Các xu hướng du lịch Halal 2026 (Halal Travel Trends 2026) ước tính lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế có thể đạt 186 triệu lượt trong năm 2025, và tăng lên 245 triệu lượt vào năm 2030. Trong khi đó, báo cáo Xu hướng du lịch của phụ nữ Hồi giáo năm 2026 (Muslim Women in Travel 2026) ghi nhận phụ nữ Hồi giáo chiếm khoảng 90 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2025, tương đương 48% tổng lượng du khách Hồi giáo toàn cầu, tăng so với mức 63 triệu lượt, tương đương 45% vào năm 2019.

Bên cạnh đó, các dịch vụ thiết yếu, thân thiện với trải nghiệm du lịch của người Hồi giáo như ẩm thực Halal và không gian cầu nguyện cũng đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Song song đó, các yếu tố như sự an toàn, mức độ tin cậy của trải nghiệm số và khả năng đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cũng dần được nhìn nhận là tiêu chuẩn mới định hình thị trường du lịch này.

Cả hai báo cáo đều nhấn mạnh vai trò của khung tiêu chuẩn RIDA (Trách nhiệm - Responsible, Giàu trải nghiệm - Immersive, Chuyển đổi số - Digital, Mang lại sự an tâm - Assured) do CrescentRating xây dựng. Khung tiêu chuẩn này được xem như một định hướng mang tính thực tiễn, giúp các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch và doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách Hồi giáo.

Châu Á và ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng của du lịch Hồi giáo toàn cầu

Châu Á tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của du lịch Hồi giáo toàn cầu. Báo cáo Các xu hướng du lịch Halal 2026 (Halal Travel Trends 2026) cho thấy khu vực này đã đón gần 120 triệu lượt du khách Hồi giáo trong năm 2024, tương đương khoảng 65% trong tổng số 176 triệu lượt du khách Hồi giáo trên toàn thế giới. Báo cáo nhận định sức hút của châu Á đến từ khả năng kết nối thuận tiện, bản sắc văn hóa đa dạng, sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ Halal và lợi thế về vị trí địa lý giữa các thị trường khách Hồi giáo lớn và điểm đến trong khu vực.

Trước bối cảnh biến động trên toàn cầu, nhu cầu du lịch vẫn duy trì ổn định, với ngày càng nhiều du khách có xu hướng ưu tiên các điểm đến gần. Xu hướng du lịch nội khối Đông Nam Á cũng đang gia tăng, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội để các quốc gia ASEAN đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của du khách, và tạo đà để khu vực đón đầu làn sóng nhu cầu đang gia tăng này. Malaysia, Indonesia, Singapore và Brunei hiện nằm trong nhóm điểm đến được phụ nữ Hồi giáo ưu tiên lựa chọn, trong khi Đông Nam Á cũng ghi nhận khoảng 5,8 triệu nữ du khách Hồi giáo. Hệ sinh thái dịch vụ Halal phát triển, đa dạng lựa chọn phù hợp cho gia đình, khả năng kết nối thuận tiện giữa các quốc gia trong khu vực cùng sự gia tăng đầu tư vào mô hình du lịch toàn diện đang góp phần tạo nền tảng vững chắc để khu vực này đáp ứng tốt hơn tốc độ thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Bên cạnh các điểm đến có phần lớn dân số theo đạo Hồi, hai báo cáo cũng cho thấy nhiều cơ hội đang mở ra cho các quốc gia và thành phố muốn thu hút du khách Hồi giáo. Theo đó, những điểm đến có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhóm du khách này một cách rõ ràng, đồng bộ và đáng tin cậy sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc chuyển đổi sự quan tâm của du khách thành quyết định đặt dịch vụ. Đây cũng là những yếu tố góp phần gia tăng sự an tâm và niềm tin của du khách trong suốt hành trình.

Phụ nữ Hồi giáo đang góp phần định hình xu hướng du lịch toàn diện

Báo cáo Xu hướng du lịch của phụ nữ Hồi giáo năm 2026 (Muslim Women in Travel 2026) cho thấy phụ nữ Hồi giáo đang trở thành một trong những nhóm du khách có nhiều ảnh hưởng đến trong thị trường du lịch Hồi giáo toàn cầu. Nhóm du khách này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định điểm đến, cách thức tổ chức và mục đích của mỗi chuyến đi, từ du lịch cùng gia đình, du lịch một mình, hành hương, công tác cho đến các trải nghiệm du lịch theo nhóm của hội phụ nữ.

Báo cáo cũng cho thấy sự an toàn và cảm giác tin cậy là những ưu tiên hàng đầu của phụ nữ Hồi giáo khi du lịch. Trong đó, 60% người tham gia khảo sát cho biết yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn điểm đến là mức độ an toàn và cảm giác thoải mái, trong khi 30% đánh giá cao mức độ thân thiện với người Hồi giáo. Du khách mong muốn có thể dễ dàng tiếp cận thực phẩm Halal, tìm được không gian cầu nguyện phù hợp, ăn mặc theo đúng tín ngưỡng, di chuyển an toàn và thực hành đức tin của mình mà không phải đối mặt với sự phân biệt hay phán xét.

Tìm kiếm thông tin trên nền tảng số cũng đang giữ vai trò ngày càng quan trọng. 68% người tham gia khảo sát trong báo cáo cho biết mạng xã hội có ảnh hưởng đến quyết định du lịch của họ, trong đó Instagram là nền tảng được sử dụng nhiều nhất, tiếp theo là YouTube và TikTok. Bên cạnh đó, các công cụ AI cũng đang dần trở thành một giải pháp mới giúp du khách thêm an tâm, với khả năng hỗ trợ tìm hiểu điểm đến, so sánh các lựa chọn, xây dựng lịch trình, tìm kiếm nhà hàng Halal, không gian cầu nguyện và đánh giá mức độ an toàn.

“Du lịch Hồi giáo đang bước sang một giai đoạn phát triển toàn diện hơn, nơi sự tin cậy, tôn trọng khác biệt và những trải nghiệm mang nhiều ý nghĩa đang trở nên quan trọng không kém khả năng tiếp cận hay sự thuận tiện”, bà Aisha Islam, Phó Chủ tịch Cấp cao Trung tâm Giải pháp Khách hàng khu vực Đông Nam Á của Mastercard, chia sẻ. “Thông qua khung tiêu chuẩn RIDA, các điểm đến và doanh nghiệp có thể tiếp cận hành trình du khách theo hướng toàn diện hơn, từ việc cung cấp thông tin đáng tin cậy trên nền tảng số, giải pháp thanh toán an toàn, đến xây dựng những trải nghiệm ý nghĩa, tôn trọng tín ngưỡng, văn hóa, sự an toàn và các giá trị mang tính cá nhân của du khách.”

Từ khả năng đáp ứng nhu cầu đến xây dựng niềm tin và an tâm nơi du khách

Cả hai báo cáo đều cho thấy ngành du lịch đang đứng trước cơ hội mới. Những điểm đến có khả năng cung cấp dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo theo hướng rõ ràng, đáng tin cậy và nhất quán sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc chuyển đổi sự quan tâm thành những quyết định du lịch trong thực tế, đồng thời xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài với họ.

Khung tiêu chuẩn RIDA cũng cung cấp định hướng thực tiễn để các điểm đến đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhóm du khách này:

Trách nhiệm (Responsible): hỗ trợ các mô hình du lịch gắn với cộng đồng, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững.

Giàu trải nghiệm (Immersive): mang đến những trải nghiệm văn hóa, di sản và bản sắc địa phương sâu sắc hơn ngoài các hoạt động tham quan đơn thuần.

Chuyển đổi số (Digital): ứng dụng công nghệ, AI và các giải pháp thanh toán số an toàn nhằm giảm bớt rào cản và gia tăng sự an tâm cho du khách.

Mang lại sự an tâm (Assured): xây dựng niềm tin cho du khách thông qua các dịch vụ Halal được xác thực, tiêu chuẩn an toàn, hạ tầng phù hợp và chất lượng dịch vụ đồng nhất trong suốt hành trình trải nghiệm.

“Đối với các điểm đến, cơ hội hiện nay không chỉ nằm ở khả năng cung cấp dịch vụ, mà còn ở việc xây dựng sự an tâm và niềm tin cho du khách”, bà Raudha Zaini, Giám đốc Vận hành của CrescentRating, cho biết. “Du khách Hồi giáo tìm kiếm những trải nghiệm có ý nghĩa, mang tính toàn diện và đủ tin cậy để họ cảm thấy an tâm trong suốt hành trình. Những điểm đến có khả năng cho du khách thấy rõ mức độ sẵn sàng trong việc đáp ứng nhu cầu, đồng thời duy trì trải nghiệm nhất quán xuyên suốt hành trình sẽ có nhiều lợi thế trong việc tạo dựng sự gắn bó lâu dài.”

Trong bối cảnh du lịch Hồi giáo tiếp tục tăng trưởng tại nhiều thị trường trên thế giới và mở rộng ở nhiều nhóm du khách, hai báo cáo cũng nhấn mạnh nhu cầu về một cách tiếp cận toàn diện hơn trong phát triển du lịch. Theo đó, những điểm đến chú trọng việc phát triển có trách nhiệm, xây dựng trải nghiệm giàu bản sắc, nâng cao độ tin cậy trên nền tảng số và đáp ứng tốt các nhu cầu tín ngưỡng sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc thu hút du khách, tạo dựng niềm tin lâu dài và hướng đến tăng trưởng bền vững hơn trong dài hạn.