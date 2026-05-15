Hé lộ đội hình khủng, liệu DIFF 2026 sẽ trở thành mùa giải pháo hoa kịch tính nhất lịch sử tổ chức?

(Ngày Nay) - Từ những “đế chế” trăm năm châu Âu đến các cường quốc pháo hoa châu Á, cho đến những “anh tài” đạt thứ hạng cao tại các mùa giải trước - Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 hứa hẹn sẽ là mùa tranh tài kịch tính bậc nhất lịch sử tổ chức.

Ngày 30/5/2026, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 sẽ chính thức diễn ra với cuộc tranh tài của hai đội Việt Nam 1 và Trung Quốc. Theo thông tin từ Ban tổ chức, ngay tại thời điểm này, vé đêm khai mạc DIFF đang rất “nóng” khi cổng bán vé trực tuyến (diff.vn) liên tục nhận đặt vé từ các đơn vị lữ hành cũng như du khách trong và ngoài nước.

Sở dĩ có điều này do DIFF 2026 đang được nhiều chuyên gia nhận định là một “mùa giải All-Star” thực thụ của làng pháo hoa thế giới khi hội tụ những nhà vô địch, các tượng đài trăm năm tuổi cùng những đội thi sở hữu bảng thành tích đáng nể trên đấu trường quốc tế. DIFF 2026 cũng tạo được dấu ấn mang tầm khu vực khi vừa được bình chọn là Top 9 Lễ hội đáng đến nhất hành tinh bởi tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure.

Việt Nam 1 – Trung Quốc: Chủ nhà gặp đương kim vô địch trong đêm “Thiên nhiên”

Đêm khai mạc DIFF 2026 hứa hẹn bùng nổ với màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd đến từ Trung Quốc.

Trở lại DIFF sau chức vô địch năm 2025, đội Trung Quốc mang đến “Flower of the Orient” (tạm dịch: Bông hoa phương Đông) – màn trình diễn lấy cảm hứng từ bài hát dân gian Trung Hoa “Hoa nhài”, kết hợp pháo hoa không khói chất lượng cao cùng những giai điệu giàu bản sắc Á Đông. Với thế mạnh là các hiệu ứng ánh sáng mềm mại, tinh tế và khả năng “vẽ” chuyển động trên bầu trời, đội Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên phương Đông theo cách đầy thi vị.

Trong khi đó, đội Đà Nẵng luôn là một “ẩn số” khó lường nhờ lợi thế sân nhà cùng khả năng khai thác cảm xúc khán giả chủ nhà. Chủ đề “Thiên nhiên” vì thế không chỉ là cuộc thi về kỹ thuật mà còn là màn kể chuyện bằng ánh sáng về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.

Pháp – Việt Nam 2: Đêm “Di sản” của những lớp trầm tích văn hóa

Đêm thi thứ hai với chủ đề “Di sản” sẽ là cuộc chạm trán giữa Lux Factory POK 2.0 - Pháp và Z121 Vina Pyrotech - Việt Nam – á quân DIFF 2025.

Đội tuyển Pháp nổi tiếng với những màn trình diễn giàu tính điện ảnh và ngôn ngữ thị giác mang màu sắc thi ca. Màn trình diễn mang tên “Heritage – Da Nang Shines” của đội Pháp kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa qua nhiều thời kỳ lịch sử – nơi các nền văn minh không thay thế nhau mà cùng chồng lớp để tạo nên bản sắc mới.

Đặc biệt, đội Pháp vừa giành giải Gold Jupiter tại cuộc thi pháo hoa quốc tế Montreal 2025 – một trong những sân chơi danh giá nhất thế giới, qua đó trở thành ứng viên vô địch nặng ký của DIFF 2026.

Bên cạnh đó, Z121 Vina Pyrotech được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn hiện đại về di sản Việt Nam, kết hợp giữa kinh nghiệm của á quân mùa giải trước và kỹ thuật pháo hoa tinh tế, cùng với thế mạnh am hiểu văn hóa bản địa.

Nhật Bản – Italy: Cuộc thư hùng đỉnh cao của đêm “Văn hóa”

Có lẽ không đêm thi nào mang đúng tinh thần “All-Star” hơn cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Ý với chủ đề “Văn hóa”. Một bên là sự tối giản tinh tế của Nhật Bản, một bên là chất điện ảnh hoành tráng đậm chất Italy – màn đối đầu này được xem là “chung kết sớm” của DIFF 2026.

Tamaya Kitahara Fireworks đến từ Nhật Bản là đại diện của nghệ thuật Hanabi truyền thống với những quả pháo “wari-mono” đối xứng hoàn hảo, hiệu ứng Kamuro cùng các chuyển màu tinh tế đặc trưng Nhật Bản. "Kamuro" trong tiếng Nhật cổ dùng để chỉ kiểu tóc của trẻ em thời xưa với phần tóc mái bằng và dài, tương đồng với hình dáng các tia pháo rủ xuống. Pháo hoa Kamuro tạo ra hiệu ứng những dải sáng màu vàng kim dài, rủ xuống giống như một cây liễu đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Trong khi đó, Martarello Group S.L.R - Italy lại là “huyền thoại sống” của DIFF với hai lần liên tiếp vô địch năm 2017 và 2018. Màn trình diễn mang tên “Echoes Becoming Future” tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện điện ảnh bằng pháo hoa - điều đã làm nên thương hiệu Martarello suốt hơn 100 năm qua.

Đức – Macao (Trung Quốc): Đại chiến công nghệ ở đêm “Sáng tạo”

Đêm thi thứ tư với chủ đề “Sáng tạo” là nơi những giới hạn công nghệ pháo hoa được đẩy lên cao nhất với sự kết hợp giữa công nghệ châu Âu và sự bùng nổ thị giác kiểu Á Đông.

Đội tuyển Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG từ Đức sở hữu lịch sử hơn 150 năm và nổi tiếng bởi khả năng kết hợp công nghệ hiện đại với nghệ thuật pháo hoa truyền thống. Màn trình diễn “PYROGRAPHICS” sẽ biến bầu trời Đà Nẵng thành một “bức tranh sống” bằng pháo hoa, nơi từng hiệu ứng được đồng bộ chính xác với âm nhạc như những “nét cọ ánh sáng”.

Đối thủ của họ là Apple Pyrotechnics Co., Ltd. (Macao – Trung Quốc) với “Celestial Journey to the West” lấy cảm hứng từ Tây Du Ký. Đội Macao Trung Quốc được xem là một trong những “ông lớn” của pháo hoa châu Á nhờ kinh nghiệm thực hiện nhiều sự kiện quốc gia quy mô lớn cùng thế mạnh về pháo hoa tạo hình trên mặt nước.

Úc – Bồ Đào Nha: Khép lại vòng loại bằng những “Tầm nhìn” vượt chân trời

Đêm cuối vòng loại mang chủ đề “Tầm nhìn” sẽ là màn đối đầu giữa Skylighter Fireworks Pty Ltd - Úc và Macedos Pirotecnia Lda - Bồ Đào Nha.

Đội tuyển từ Úc sẽ mang tới hành trình âm nhạc bùng nổ kết hợp từ âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Coldplay, Bon Jovi đến Avicii, kể câu chuyện về khát vọng, sự phát triển và tinh thần dám vượt qua giới hạn.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia – thương hiệu pháo hoa hơn 90 năm tuổi của Bồ Đào Nha – trở lại DIFF sau khi giành giải “Sáng tạo nhất” mùa giải 2025. Đội Bồ Đào Nha mang tới một màn trình diễn được xây dựng như một “tuyên ngôn về tầm nhìn”, nơi ánh sáng trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối và dẫn dắt tương lai.

Không chỉ quy tụ những đội thi giàu truyền thống, DIFF 2026 còn cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của nghệ thuật pháo hoa thế giới: pháo hoa không còn đơn thuần là những màn bắn pháo kỹ thuật, mà đang tiến gần hơn tới nghệ thuật kể chuyện đa giác quan bằng âm nhạc, công nghệ và cảm xúc. Và với khán giả bên sông Hàn mùa hè này, DIFF 2026 có lẽ không chỉ là một lễ hội pháo hoa, mà là cơ hội hiếm hoi để chứng kiến tinh hoa của nghệ thuật ánh sáng thế giới cùng hội tụ trong một mùa giải “All-Star”.