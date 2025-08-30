Trại Hè UNESCO vì Hòa bình 2025: Khơi dậy tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam

(Ngày Nay) - Trại hè iMUN/STEAM/LP 2025 (diễn ra từ 20/7 đến 2/8/2025) do Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình tổ chức tại Thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ đã mang đến một hành trình giáo dục văn hóa đặc biệt cho 185 học sinh từ 24 quốc gia, trong đó có đoàn Việt Nam.

Chương trình diễn ra trong khuôn viên Đại học Công giáo Hoa Kỳ (The Catholic University of America) mang đến cơ hội học tập và giao lưu quốc tế cho học sinh – sinh viên Việt Nam từ 14 đến 21 tuổi. Trung tâm Thông tin UNESCO (UNET) là đơn vị độc quyền tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình (UCP) để tuyển sinh, khẳng định cam kết thúc đẩy giáo dục và văn hóa toàn cầu. Sự hợp tác này đảm bảo học sinh Việt Nam tiếp cận chương trình giáo dục uy tín, mang tầm quốc tế, tạo sự an tâm cho phụ huynh và mở ra hành trình phát triển tương lai cho thế hệ trẻ.

Trại hè mang đến cơ hội độc đáo để học sinh Việt Nam trở thành những “Đại sứ văn hóa”, lan tỏa bản sắc dân tộc trên trường quốc tế. Tại Hội chợ Văn Hóa, gian hàng Việt Nam do chính các bạn học sinh tự tay trang trí đã thu hút bạn bè quốc tế với nón lá, áo dài và chuồn chuồn tre. Các món ăn như bánh đậu xanh, bánh cáy, cà phê và mỳ tôm Việt Nam được yêu thích nồng nhiệt, trong khi các vật phẩm như huy hiệu, móc khóa, bưu thiếp, và nam châm mang biểu tượng Việt Nam đã trở thành những món quà đáng yêu.

Tại lễ bế mạc, đoàn Việt Nam góp phần làm nên một bữa tiệc văn hóa đầy cảm xúc với hai tiết mục đặc sắc: bản độc tấu sáo trúc “Bèo dạt mây trôi” đầy cảm xúc của Nguyễn Đăng Dương, mang âm hưởng dân ca Việt Nam, và màn trình diễn giới thiệu áo dài của tất cả học sinh đoàn Việt Nam trên nền nhạc Hello Vietnam, thể hiện vẻ đẹp duyên dáng và bản sắc dân tộc. Các tiết mục nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ bạn bè quốc tế. Không kém phần sôi động, các quốc gia khác mang đến những màn trình diễn ấn tượng với điệu nhảy truyền thống, âm nhạc dân tộc, và trang phục rực rỡ, tạo nên một không khí hòa bình, gắn kết. Các em tự hào về bản sắc Việt Nam, đồng thời xây dựng tình bạn quốc tế bền chặt.

Trại hè được thiết kế với ba khối học: Mô phỏng Liên Hợp Quốc (iMUN), Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học (STEAM), và Dự Án Địa Phương (Local Projects). Các học sinh Việt Nam được phân vào các nhóm đa quốc gia, cùng học tập và sinh hoạt với bạn bè từ 24 quốc gia, với mục tiêu mỗi em kết nối với ít nhất 15 người bạn mới. Sự sắp xếp này giúp các em phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp đa văn hóa, và tư duy toàn cầu – những yếu tố thiết yếu để thành công trong thế kỷ 21.

iMUN: Rèn luyện tư duy phản biện - Khối iMUN mang đến cơ hội tham gia các phiên thảo luận mô phỏng Liên Hợp Quốc, tập trung vào các vấn đề toàn cầu như di cư, khủng bố, và chính sách thương mại quốc tế. Các buổi tranh luận sôi nổi đòi hỏi các em nghiên cứu sâu, phân tích dữ liệu, và trình bày quan điểm thuyết phục trước các đại biểu quốc tế. Nguyễn Đức Vũ Phong (2009), học sinh lớp 10 Vinschool chia sẻ rằng iMUN là một thử thách lớn, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc về thời gian và tư duy để hiểu các vấn đề phức tạp và xây dựng lập luận chặt chẽ.

Các hoạt động như phân tích bài diễn thuyết nổi tiếng giúp các em học hỏi về nội dung, cấu trúc, và phong thái diễn thuyết chuyên nghiệp, từ cách sử dụng ngôn ngữ đến cách kiểm soát cảm xúc trước đám đông. Những trải nghiệm này không chỉ phát triển tư duy phản biện mà còn xây dựng sự tự tin để đối mặt với các thách thức quốc tế. iMUN giúp các em rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, khả năng đàm phán, và tư duy chiến lược, chuẩn bị cho các cơ hội học tập và sự nghiệp trong môi trường toàn cầu, từ các cuộc thi hùng biện đến các vị trí lãnh đạo trong tương lai.

STEAM: Khơi dậy đam mê sáng tạo - Khối STEAM mang đến các phiên học thực tiễn đầy cảm hứng, từ lập trình robot đến tư duy thuật toán. Các em lập trình robot để di chuyển, quay vòng, và nhấp nháy mắt, kết hợp âm nhạc tạo nên các màn trình diễn sống động. Các phiên học về Robotics, Khoa học, Trí tuệ nhân tạo (AI), và Nghệ thuật khơi dậy sự sáng tạo và khả năng tư duy công nghệ.

Bạn Nguyễn Đăng Dương (2006) đã xuất sắc giành danh hiệu Best Delegate (Trại sinh Xuất sắc nhất) trong khối STEAM, là minh chứng cho tài năng và nỗ lực của các học sinh Việt Nam. Những hoạt động này chuẩn bị các em cho các ngành nghề tương lai, từ công nghệ đến nghệ thuật.

Dự án địa phương: Nuôi dưỡng trách nhiệm xã hội - Khối Dự án địa phương tập trung vào Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), khuyến khích các em giải quyết các vấn đề thực tiễn như biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, và phát triển cộng đồng. Các nhóm tiến hành phỏng vấn, thu thập dữ liệu, và chuẩn bị bài thuyết trình cuối cùng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và khả năng làm việc nhóm. Chuyến thực địa đến Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) giúp các em hiểu về trách nhiệm xã hội của các tổ chức tài chính và khám phá cơ hội thực tập. Những hoạt động này mang lại kỹ năng thực tiễn và nuôi dưỡng ý thức công dân toàn cầu, giúp các em sẵn sàng cho những thách thức tương lai.

Trại hè đón tiếp các diễn giả nổi bật, mang đến những bài học sâu sắc và định hướng tương lai. Lucie Matsouaka, một nhà vận động đa dạng và hòa nhập, chia sẻ qua sáng kiến Black Girls Hear về tầm quan trọng của việc lắng nghe và tôn vinh các giá trị đa dạng văn hóa, khuyến khích các em xây dựng sự đồng cảm và mở lòng với các nền văn hóa khác. Bài thuyết trình của cô nhấn mạnh cách môi trường học tập và các mối quan hệ ảnh hưởng đến thành công cá nhân, truyền cảm hứng cho các em lựa chọn con đường phát triển tích cực. Martha Acosta-Pieters, đại diện từ Edmonds College, giới thiệu chi tiết về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, các cơ hội học tập tại một trong những trường cao đẳng hàng đầu ở Seattle, và cách xây dựng hồ sơ học thuật ấn tượng để ứng tuyển đại học quốc tế.

Phần hỏi đáp sôi nổi của cô đã giúp các em hiểu rõ hơn về lộ trình học tập và định hướng nghề nghiệp. Các chuyên gia từ NASA và SpaceX, với những câu chuyện về khám phá vũ trụ, từ nghiên cứu các vì sao đến phát triển công nghệ không gian, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về khoa học và sáng tạo, khiến các em say mê đặt câu hỏi về tương lai của ngành hàng không vũ trụ. Ian Elmore-Moore, với bài giảng về How Can We Create Peace? (Làm thế nào để kiến tạo hòa bình?), giới thiệu sáu nguyên tắc bất bạo động, giúp các em nhận ra vai trò của mình trong việc xây dựng một thế giới hòa bình thông qua đối thoại và hợp tác. Những buổi chia sẻ này không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu mà còn khơi dậy đam mê, định hướng tương lai, và củng cố niềm tin vào khả năng của các em trong việc tạo ra thay đổi tích cực. Sự hiện diện của các diễn giả uy tín làm nổi bật tính chuyên nghiệp và tầm quốc tế của chương trình, khẳng định đây là một cơ hội hiếm có để các em học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu.

Chị Đinh Thị Thu Hương, phụ huynh của Nguyễn Khánh Vân (2011) bày tỏ: “Tôi rất vui khi thấy con và các bạn có một kỳ nghỉ hè bổ ích. Chương trình giúp con tôi tự tin và trưởng thành trong môi trường quốc tế.

Sự quan tâm của ban tổ chức đến an toàn và chất lượng giáo dục khiến tôi rất hài lòng”. Những phản hồi này khẳng định giá trị của trại hè trong việc phát triển kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh.

Ngoài những thời gian học tập, các em còn có cơ hội được ghé thăm các địa danh nổi tiếng như Đài Tưởng Niệm Lincoln, Đài Tưởng Niệm Washington, Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, và các bảo tàng tại Washington, D.C. Chuyến đi đến New York dẫn các em đến Quảng trường Thời đại (Times Square), Tượng Nữ thần Tự do, mang lại trải nghiệm quốc tế thực thụ. Những chuyến tham quan này không chỉ cung cấp kiến thức lịch sử và văn hóa mà còn khơi dậy sự tò mò và tinh thần khám phá.

Các hoạt động như Ngày Thể thao, Trận chiến Bóng nước, và bóng đá giao hữu giữa giáo viên và học sinh tạo nên không khí vui tươi, thúc đẩy tinh thần đồng đội, rèn luyện sức khỏe và kết nối với bạn bè quốc tế. Đêm Xem phim và Bữa tiệc Pizza mang lại những khoảnh khắc thư giãn, giúp các em xây dựng tình bạn bền chặt. Những hoạt động này tạo nên một môi trường thân thiện, giúp các em phát triển kỹ năng xã hội và tinh thần cởi mở, là điểm nhấn khiến chương trình trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Trung tâm Thông tin UNESCO là đơn vị tuyển sinh độc quyền tại Việt Nam cho Trại hè của Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình (UCP), khẳng định cam kết thúc đẩy giáo dục và văn hóa toàn cầu.