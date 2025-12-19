Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và 30 năm Kính vạn hoa

(Ngày Nay) -Từ 9g-12g ngày 20/12, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM (36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa), NXB Kim Đồng tổ chức buổi giao lưu, ký tặng và trao giải cuộc thi viết và vlog: “ Kính vạn hoa mở ra thế giới…”. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học và đông đảo độc giả Kính vạn hoa các thế hệ sẽ tham dự sự kiện này.

Nhân dịp kỉ niệm 30 năm, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ấn bản Kính vạn hoa trọn bộ 54 tập, được thiết kế thành 9 boxset rực rỡ, mỗi boxset gồm 6 tập. Ấn bản mới có diện mạo hiện đại, bìa sách được phủ UV tinh tế, hộp cứng chắc chắn, màu sắc do chính nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lựa chọn nhằm giữ trọn tinh thần nguyên bản của tác phẩm.

Kính vạn hoa là bộ sách mở ra thế giới tuổi học trò Việt Nam. Ra mắt tập đầu tiên “Nhà ảo thuật” vào ngày 5/12/1995, Kính vạn hoa nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản và giữ vững sức sống bền bỉ suốt ba mươi năm. Bộ truyện gồm 54 tập, với gần 200 nhân vật, xoay quanh thế giới học đường sinh động, hóm hỉnh và đầy rung động của ba nhân vật trung tâm: Quý ròm - nhỏ Hạnh - Tiểu Long.

Mỗi tập truyện là một câu chuyện độc lập, phản ánh những niềm vui, nỗi buồn, những băn khoăn tâm lý, tình bạn, tình cảm gia đình và những bài học làm người rất đỗi đời thường. Với lối viết hài hước, gần gũi, trong sáng, Kính vạn hoa được xem như “những cuốn sách tâm lý của tuổi học trò”, giúp trẻ em “nhìn thấy chính mình từ bên ngoài để lớn lên theo cách của mình”.

Nhà văn Văn Hồng nhận định: “Đọc Kính vạn hoa, tôi cảm ơn Nguyễn Nhật Ánh đã dày công phản ánh những sinh hoạt muôn mặt của lứa tuổi học trò. Từ cách học với các thủ thuật ‘phổ thơ’ để ghi nhớ thuộc lòng các công thức Toán, Lý, Hóa, Anh văn… đến lối làm thơ, kể vè, dựng hoạt cảnh để học tập các môn Văn, Sử…”.

Kính vạn hoa là dấu mốc quan trọng của văn học thiếu nhi thời kỳ đổi mới. Bộ truyện Kính vạn hoa là tác phẩm truyện dài đầu tiên của Việt Nam phát hành theo hình thức định kì, với nhịp ra sách đều đặn, áp lực sáng tác lớn nhưng vẫn giữ được chất lượng và sức hút lâu dài.

Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá Kính vạn hoa đã góp phần “làm mới” văn học thiếu nhi bằng cách rời xa giọng điệu giáo huấn, thay vào đó là cái nhìn tôn trọng thế giới nội tâm trẻ em, coi trẻ em là những cá thể độc lập, có suy nghĩ, cảm xúc và quyền được bộc lộ bản thân. Đây cũng chính là nền tảng nhân văn cốt lõi giúp tác phẩm vượt qua thử thách của thời gian.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng giáo dục có nhiều dạng. Bây giờ giáo dục các em mà áp đặt một cách cứng nhắc, khiên cưỡng thì có khi lại không vào các em được. Phải giáo dục thế nào đó làm cho các em yêu cuộc sống, yêu bạn bè, thương yêu gia đình nhưng lại rất giản dị, tức là người được giáo dục không có cảm giác mình bị giáo dục. Đấy mới là giáo dục đúng nhất và siêu nhất, và chỉ có cách ấy thì mới đến được với các em. Nguyễn Nhật Ánh đã chọn con đường này và tôi có thể nói rằng anh rất thành công. Các em rất yêu thích tác phẩm Kính vạn hoa, tôi nghĩ rằng tác phẩm không có giá trị thì không thể nào tác động vào các em được.”

Suốt 30 năm, Kính vạn hoa không chỉ được tái bản nhiều lần với nhiều hình thức khác nhau, mà còn được chuyển thể thành phim truyền hình (2005–2008) và phim điện ảnh (2024), tiếp tục mở rộng vòng đời tác phẩm và chạm đến những nhóm công chúng mới.

Cũng trong dịp này, NXB Kim Đồng cho ra mắt cuốn sách Nguyễn Nhật Ánh và Kính vạn hoa – Chuyện từ A đến Z. Cuốn sách do nhà văn Văn Thành Lê tuyển chọn những bài viết của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình văn học và cả những độc giả yêu mến Kính vạn hoa suốt 30 năm qua. Đúng như tên gọi, cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về bộ truyện Kính vạn hoa từ ý tưởng khởi thảo, hành trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, cả những lí giải về bí kíp chinh phục bạn đọc của “phù thủy” Nguyễn Nhật Ánh.