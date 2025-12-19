Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng (Ngày Nay) - Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sỹ quan cấp cao Bộ Quốc phòng là ông Đỗ Xuân Tụng và ông Đỗ Văn Bảnh.

Bộ GD-ĐT: Không cắt giảm cơ học khi sắp xếp mạng lưới trường học (Ngày Nay) - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị khi sắp xếp cơ sở giáo dục phải đảm bảo mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền học tập của học sinh và điều kiện dạy của giáo viên.

WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu (Ngày Nay) - ừ ngày 17–19/12, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Y học cổ truyền diễn ra tại Bharat Mandapam (Ấn Độ) với chủ đề “Khôi phục sự cân bằng: Khoa học và thực tiễn về sức khỏe và hạnh phúc”. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.

VPBank nâng tầm chất lượng dịch vụ – Tiên phong chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng (Ngày Nay) - VPBank khẳng định vị thế tiên phong bằng việc liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ngân hàng không chỉ tối ưu quy trình vận hành mà còn mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025: “Điểm chạm” của đô thị di sản trong kỷ nguyên số (Ngày Nay) - Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 đã không chỉ phô diễn vẻ đẹp của di sản, lễ hội và ẩm thực Cố đô, mà còn là điểm gặp gỡ quá khứ và tương lai, nơi bản sắc văn hóa có cơ hội phô diễn, chuyển mình...

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và 30 năm Kính vạn hoa (Ngày Nay) -Từ 9g-12g ngày 20/12, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM (36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa), NXB Kim Đồng tổ chức buổi giao lưu, ký tặng và trao giải cuộc thi viết và vlog: “ Kính vạn hoa mở ra thế giới…”. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học và đông đảo độc giả Kính vạn hoa các thế hệ sẽ tham dự sự kiện này.

Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ngày Nay) - Hà Nội - Sáng ngày 19/12/2025, tại phường Phú Thượng, Liên danh các Nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Nhặt sạn Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Kỳ 2: Tránh tạo “chuẩn mực sai” cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam (Ngày Nay) - Ở kỳ I của loạt bài, Ngày Nay đã chỉ ra những sai lệch nghiêm trọng trong phần tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân, quanh tên trường và chức danh hiệu trưởng. Sang kỳ II, những “hạt sạn” tiếp tục lộ diện trong phần viết về hai hiệu trưởng người Pháp là họa sĩ Victor Tardieu và nhà điêu khắc Évariste Jonchère. Điểm chung của các sai sót này nằm ở việc sử dụng sai danh xưng hành chính, bối cảnh lịch sử, kéo theo hệ quả có thể làm méo mó tiến trình phát triển của giáo dục mỹ thuật Việt Nam.

Bất thường: Căn hộ Parc Régent Park City vừa đặt cọc đã bán chênh 3-4 tỷ đồng? (Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.