WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - ừ ngày 17–19/12, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Y học cổ truyền diễn ra tại Bharat Mandapam (Ấn Độ) với chủ đề “Khôi phục sự cân bằng: Khoa học và thực tiễn về sức khỏe và hạnh phúc”. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.
WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu ảnh 1
Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Sự kiện do WHO phối hợp với Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ (Ayush) tổ chức, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia thực hành, đại diện cộng đồng bản địa từ hơn 100 quốc gia. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tham dự phiên bế mạc hội nghị vào ngày 19/12 tới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ JP Nadda đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đối mặt với áp lực do môi trường, bất bình đẳng y tế và những thách thức về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong thông điệp video gửi tới hội nghị, đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo và sự hợp tác chặt chẽ của Ấn Độ trong việc thúc đẩy y học cổ truyền dựa trên khoa học, tiêu chuẩn và bằng chứng.

Theo WHO, từ 40–90% dân số tại gần 90% quốc gia thành viên của tổ chức này đang sử dụng y học cổ truyền như một phần quan trọng của chăm sóc sức khỏe, song khoảng cách giữa mức độ sử dụng rộng rãi và nền tảng bằng chứng khoa học vẫn còn lớn. Hội nghị thượng đỉnh lần này nhằm thu hẹp khoảng cách đó thông qua việc tăng cường nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đảm bảo an toàn và chất lượng, đồng thời thúc đẩy tích hợp y học cổ truyền, bổ trợ và toàn diện vào hệ thống y tế quốc gia, bắt đầu từ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là việc triển khai Chiến lược Y học cổ truyền toàn cầu của WHO giai đoạn 2025–2034, được Đại hội đồng Y tế thế giới thông qua hồi đầu năm. Chiến lược này nhấn mạnh việc củng cố cơ sở bằng chứng khoa học, tăng cường quản lý hiệu quả, bảo vệ đa dạng sinh học, quyền sở hữu trí tuệ và tri thức, đồng thời khai thác tiềm năng của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và sinh học hiện đại.

Tại hội nghị, WHO cũng sẽ ra mắt Thư viện Y học cổ truyền toàn cầu, kho dữ liệu số lớn nhất thế giới với hơn 1,6 triệu tài liệu khoa học, nhằm hỗ trợ nghiên cứu, hoạch định chính sách và tiếp cận công bằng tri thức, đặc biệt là đối với các quốc gia có thu nhập thấp.

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của WHO về Y học cổ truyền được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác quốc tế, thúc đẩy các cam kết cụ thể và định vị y học cổ truyền như một trụ cột quan trọng của hệ thống y tế toàn cầu – dựa trên khoa học, công bằng và phát triển bền vững.

PV
WHO định vị y học cổ truyền Trụ cột y tế toàn cầu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu
WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu
(Ngày Nay) - ừ ngày 17–19/12, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Y học cổ truyền diễn ra tại Bharat Mandapam (Ấn Độ) với chủ đề “Khôi phục sự cân bằng: Khoa học và thực tiễn về sức khỏe và hạnh phúc”. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.
VPBank nâng tầm chất lượng dịch vụ – Tiên phong chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng
VPBank nâng tầm chất lượng dịch vụ – Tiên phong chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng
(Ngày Nay) - VPBank khẳng định vị thế tiên phong bằng việc liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ngân hàng không chỉ tối ưu quy trình vận hành mà còn mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại một sự kiện ra mắt sách
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và 30 năm Kính vạn hoa
(Ngày Nay) -Từ 9g-12g ngày 20/12, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM (36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa), NXB Kim Đồng tổ chức buổi giao lưu, ký tặng và trao giải cuộc thi viết và vlog: “ Kính vạn hoa mở ra thế giới…”. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học và đông đảo độc giả Kính vạn hoa các thế hệ sẽ tham dự sự kiện này.
Ảnh scan từ cuốn sách Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Nhặt sạn Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Kỳ 2: Tránh tạo “chuẩn mực sai” cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Ở kỳ I của loạt bài, Ngày Nay đã chỉ ra những sai lệch nghiêm trọng trong phần tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân, quanh tên trường và chức danh hiệu trưởng. Sang kỳ II, những “hạt sạn” tiếp tục lộ diện trong phần viết về hai hiệu trưởng người Pháp là họa sĩ Victor Tardieu và nhà điêu khắc Évariste Jonchère. Điểm chung của các sai sót này nằm ở việc sử dụng sai danh xưng hành chính, bối cảnh lịch sử, kéo theo hệ quả có thể làm méo mó tiến trình phát triển của giáo dục mỹ thuật Việt Nam.
Phối cảnh phân khu Parc Régent khu đô thị Park City.
Bất thường: Căn hộ Parc Régent Park City vừa đặt cọc đã bán chênh 3-4 tỷ đồng?
(Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.