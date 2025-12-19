WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu

(Ngày Nay) - ừ ngày 17–19/12, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Y học cổ truyền diễn ra tại Bharat Mandapam (Ấn Độ) với chủ đề “Khôi phục sự cân bằng: Khoa học và thực tiễn về sức khỏe và hạnh phúc”. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.

Sự kiện do WHO phối hợp với Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ (Ayush) tổ chức, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia thực hành, đại diện cộng đồng bản địa từ hơn 100 quốc gia. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tham dự phiên bế mạc hội nghị vào ngày 19/12 tới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ JP Nadda đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đối mặt với áp lực do môi trường, bất bình đẳng y tế và những thách thức về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong thông điệp video gửi tới hội nghị, đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo và sự hợp tác chặt chẽ của Ấn Độ trong việc thúc đẩy y học cổ truyền dựa trên khoa học, tiêu chuẩn và bằng chứng.

Theo WHO, từ 40–90% dân số tại gần 90% quốc gia thành viên của tổ chức này đang sử dụng y học cổ truyền như một phần quan trọng của chăm sóc sức khỏe, song khoảng cách giữa mức độ sử dụng rộng rãi và nền tảng bằng chứng khoa học vẫn còn lớn. Hội nghị thượng đỉnh lần này nhằm thu hẹp khoảng cách đó thông qua việc tăng cường nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đảm bảo an toàn và chất lượng, đồng thời thúc đẩy tích hợp y học cổ truyền, bổ trợ và toàn diện vào hệ thống y tế quốc gia, bắt đầu từ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là việc triển khai Chiến lược Y học cổ truyền toàn cầu của WHO giai đoạn 2025–2034, được Đại hội đồng Y tế thế giới thông qua hồi đầu năm. Chiến lược này nhấn mạnh việc củng cố cơ sở bằng chứng khoa học, tăng cường quản lý hiệu quả, bảo vệ đa dạng sinh học, quyền sở hữu trí tuệ và tri thức, đồng thời khai thác tiềm năng của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và sinh học hiện đại.

Tại hội nghị, WHO cũng sẽ ra mắt Thư viện Y học cổ truyền toàn cầu, kho dữ liệu số lớn nhất thế giới với hơn 1,6 triệu tài liệu khoa học, nhằm hỗ trợ nghiên cứu, hoạch định chính sách và tiếp cận công bằng tri thức, đặc biệt là đối với các quốc gia có thu nhập thấp.

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của WHO về Y học cổ truyền được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác quốc tế, thúc đẩy các cam kết cụ thể và định vị y học cổ truyền như một trụ cột quan trọng của hệ thống y tế toàn cầu – dựa trên khoa học, công bằng và phát triển bền vững.