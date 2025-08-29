Trải nghiệm đặc quyền golf dành riêng cho khách hàng cao cấp SHB

(Ngày Nay) - Với mong muốn mang đến trải nghiệm golf xứng tầm, SHB trân trọng dành tặng khách hàng cao cấp đặc quyền khám phá Văn Lang Empire T&T Golf Club - sân golf 5 sao kiệt tác được thiết kế bởi huyền thoại thế giới Greg Norman. Chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những người luôn tìm kiếm không gian để cân bằng giữa đam mê thể thao, thưởng thức văn hóa ẩm thực và tạo dựng những mối quan hệ giá trị.

Giữa khung cảnh đại ngàn hùng vĩ của vùng đất Tổ Phú Thọ, các khách hàng cao cấp SHB sẽ được tận hưởng trọn vẹn hành trình chinh phục 18 hố golf tiêu chuẩn quốc tế với mức ưu đãi đặc biệt lên đến 30%. Không dừng lại ở đó, trải nghiệm đẳng cấp còn được nâng tầm với bữa điểm tâm hoặc bữa trưa tinh tế, đậm đà hương vị ẩm thực truyền thống được chế biến công phu bởi những đầu bếp hàng đầu.

Ngoài ra, SHB mang đến cơ hội đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế cùng các chuyên gia golf hàng đầu tại Học viện Golf với ưu đãi 30% học phí. Đây không đơn thuần là một khóa học mà là sự đầu tư xứng đáng vào chính bản thân, biến mọi nguyện vọng chinh phục thành hiện thực.

Bên cạnh những trải nghiệm golf đỉnh cao, đặc quyền còn chạm đến những trải nghiệm giác quan của giới sành điệu với ưu đãi 20% tại nhà hàng sang trọng, nơi những món ngon đặc sắc được thưởng thức trong không gian kiến trúc độc bản, hòa mình cùng thiên nhiên và thấm đẫm giá trị văn hóa bản địa. Không gian này trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng, nơi mỗi bữa ăn là một hành trình trải nghiệm văn hóa đích thực.

Đặc biệt, với ưu đãi 15% dịch vụ tổ chức sự kiện, Văn Lang Empire T&T Golf Club hứa hẹn là địa điểm lý tưởng cho những cuộc hội ngộ quan trọng. Tại đây, các buổi gặp gỡ đối tác hay họp mặt thân hữu sẽ được tổ chức trong một thiết kế tiện nghi, sang trọng, tạo nên những kết nối giá trị và hiệu quả.

Hoàn thiện hành trình trải nghiệm, khách hàng có thể định hình phong cách cá nhân với ưu đãi 10% tại Pro Shop - nơi quy tụ những trang thiết bị và phụ kiện golf cao cấp nhất đến từ các thương hiệu danh tiếng toàn cầu. Mỗi sản phẩm tại đây không chỉ đáp ứng nhu cầu chơi golf đỉnh cao mà còn khẳng định đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế của người sở hữu.

Để đặt lịch trải nghiệm những đặc quyền cao cấp này, khách hàng có thể gọi điện tới hotline 1900 1719 hoặc đăng ký qua email: Vanlangempire@ttgolf.com.vn.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng của sân golf sẽ liên hệ và xác nhận thông tin đặt chỗ trong vòng 02 giờ đồng hồ. Khi tới sân, khách hàng vui lòng đăng nhập ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA, truy cập biểu tượng góc trái để xác minh tư cách khách hàng cá nhân cao cấp với đội ngũ lễ tân.

Đại diện SHB cho biết, loạt ưu đãi đãi đặc biệt này không chỉ khẳng định cam kết của Ngân hàng trong việc không ngừng nâng cao giá trị dịch vụ và trải nghiệm khách hàng cao cấp, mà còn mở ra một không gian sống đẳng cấp, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, nghệ thuật ẩm thực và những trải nghiệm thể thao thượng lưu, xứng tầm với những cá nhân thành công nhất. Sắp tới đây, SHB dự kiến sẽ tổ chức những giải đấu golf tại sân Văn Lang Empire T&T Golf Club để KHCN cao cấp của SHB có thể trải nghiệm đặc quyền ưu đãi này cũng như trải nghiệm đẳng cấp của sân golf 5 sao do huyền thoại Greg Norman thiết kế.

“Chúng tôi tin rằng, mỗi khách hàng cao cấp xứng đáng được tận hưởng những giá trị vượt trên tài chính. Với loạt ưu đãi đặc quyền này, SHB không chỉ trao tặng trải nghiệm, mà còn kiến tạo một phong cách sống, nơi đẳng cấp được khẳng định qua từng chi tiết.”, đại diện SHB nhấn mạnh.

Theo báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, Việt Nam hiện có khoảng 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, chiếm 0,2% tổng số triệu phú trên toàn thế giới. Công ty tư vấn này cũng dự đoán đến năm 2028, Việt Nam sẽ có 978 cá nhân siêu giàu, tăng 30% so với năm 2023. Sự gia tăng này phản ánh sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm gần đây, đồng thời cho thấy sự mở rộng đáng kể của tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Tầng lớp giàu có tại Việt Nam ngày càng mở rộng, kéo theo nhu cầu cao về trải nghiệm và dịch vụ tài chính cao cấp.

Do đó, nhiều năm qua, SHB đã và đang xây dựng và phát triển các giải pháp toàn vẹn và khác biệt nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của nhóm khách hàng có tiềm năng kinh tế này. Đơn cử, gói sản phẩm “Đẳng cấp vượt trội”, khách hàng được sử dụng miễn phí các dịch vụ giao dịch nộp, rút, chuyển tiền trong nước tại quầy; miễn phí thường niên khi sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế của SHB, miễn phí rút tiền ATM đối với thẻ ghi nợ nội địa SHB, miễn phí rút tiền tại Việt Nam và nước ngoài đối với thẻ ghi nợ quốc tế SHB...

Bên cạnh đó, khách hàng được tận hưởng những đặc quyền phi tài chính đẳng cấp và cá nhân hóa, bao gồm dịch vụ phòng chờ sân bay SHB First Class dành riêng cho hội viên tại sân bay Nội Bài cùng đặc quyền sử dụng phòng chờ tại TP Hồ Chí Minh; thẻ đen quyền lực SHB Mastercard World hạn mức cao; các sự kiện, quà tặng; cùng các đặc quyền chơi golf - ẩm thực - du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu từ hệ sinh thái đối tác...

Với định hướng xuyên suốt ‘lấy khách hàng làm trọng tâm’, thời gian tới SHB sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, mang đến cho khách hàng cao cấp những giải pháp tài chính toàn diện, đẳng cấp và khác biệt, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ngày càng cao của những cá nhân thành đạt.

Để biết thêm các ưu đãi đặc biệt, khách hàng có thể liên hệ hotline dành riêng cho khách hàng cao cấp 1800 54 54 26 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch SHB trên toàn quốc.