Tránh nguy cơ sụp đổ, ngành thép châu Âu kêu gọi EU áp thuế nhập khẩu kiểu Mỹ

(Ngày Nay) - Ngành thép châu Âu cảnh báo nguy cơ sụp đổ nếu EU không áp dụng thuế quan kiểu Mỹ để ngăn thép giá rẻ tràn vào, trong bối cảnh các nhà sản xuất chịu sức ép kép từ Trung Quốc và mức thuế cao của Washington.

Theo Financial Times ngày 7/9, các nhà sản xuất thép hàng đầu châu Âu đang thúc giục Brussels áp dụng mức thuế nhập khẩu tương tự Mỹ đối với toàn bộ thép ngoại nhập, cảnh báo rằng ngành công nghiệp này có thể sụp đổ dưới sức ép từ thép giá rẻ của Trung Quốc và mức thuế cao của Mỹ.

Bà Ilse Henne, Chủ tịch Hội đồng giám sát của tập đoàn thép Thyssenkrupp (Đức), cho rằng nếu không có các biện pháp bảo hộ, ngành thép châu Âu khó có thể tồn tại. Bà cho biết, lượng thép nhập khẩu vào EU vẫn gia tăng ngay cả khi nhu cầu trong nước trì trệ và kêu gọi các chính phủ châu Âu nhanh chóng đưa ra quyết định để bảo vệ chuỗi sản xuất công nghiệp, trong đó có ngành ô tô.

Hiện tại, Pháp cùng 10 quốc gia thành viên EU, bao gồm cả Italy và Tây Ban Nha, đã đề xuất áp thuế 50% vượt trên hạn ngạch nhập khẩu, đồng thời yêu cầu áp dụng các biện pháp trực diện giống như Mỹ nhằm ngăn chặn tình trạng thép Trung Quốc đi đường vòng qua nước thứ ba để tránh thuế.

Ngành thép châu Âu vốn đã gặp khó khăn bởi giá năng lượng cao, hiện nay phải chịu thêm áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 50% đối với thép EU. Theo Eurofer, tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất thép châu Âu, EU dự kiến sẽ mất khoảng 3,8 triệu tấn thép xuất sang Mỹ mỗi năm, đồng thời cảnh báo rằng EU là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thuế quan của Washington.

Eurofer cho biết từ năm 2008 đến nay, khoảng 108.000 việc làm đã bị cắt giảm, trong đó riêng năm 2024 là 18.000. Chỉ riêng tập đoàn Thyssenkrupp đã công bố kế hoạch cắt giảm 11.000 nhân sự và thu hẹp công suất tại các nhà máy.

Ngành thép được xem là một trong những trụ cột công nghiệp mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ưu tiên bảo vệ. Do đó, Ủy ban châu Âu cam kết sẽ công bố một cơ chế bảo vệ mới cho ngành thép trong quý này. Phát ngôn viên Olof Gill cho biết Brussels đang đàm phán với Mỹ để tìm giải pháp hạn ngạch thuế quan đối với thép và nhôm EU, song thừa nhận việc giảm thuế của Washington sẽ khó diễn ra trong ngắn hạn.

EU từng áp mức thuế 25% với thép nhập khẩu vào năm 2019, song các biện pháp này đã dần được nới lỏng. Năm 2024, EU nhập khẩu tới 28 triệu tấn thép, tương đương một phần tư tổng doanh số, gấp đôi so với giai đoạn 2012–2013 khi Trung Quốc nổi lên là nhà xuất khẩu lớn.