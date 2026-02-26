Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chiều 26/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.
Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

Đợt triển khai lần này, Trung tá Nguyễn Hoàng Long, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, khoa Trinh sát, Học viện Quốc phòng, được cử thay thế Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Tình báo (SO ISR) tại phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).

Trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Liên hợp quốc, với nền tảng vững vàng, được đào tạo bài bản về Tham mưu tình báo và đã hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện tiền triển khai, Trung tá Nguyễn Hoàng Long có thể đảm nhiệm tốt vị trí công tác, sẵn sàng thay thế các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ MINUSCA.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự thay thế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tuyển chọn cán bộ đảm bảo đáp ứng về năng lực chuyên môn, trình độ quân sự, huấn luyện, có sức khỏe tốt và đào tạo kiến thức gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trình độ ngoại ngữ.

Trung tá Nguyễn Hoàng Long đã hoàn thành các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên hợp quốc, gồm: Khóa huấn luyện Tiền triển khai (từ tháng 9-12/2024) và khóa tập huấn lái xe 2 cầu (tháng 11/2024), tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khóa tập huấn Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc (tháng 2/2025, tại Hàn Quốc); khóa tập huấn Tiếp cận về Giới trong hoạt động gìn giữ hòa bình (tháng 6/2025, tại Hoa Kỳ); khóa tập huấn Quan hệ công chúng (tháng 9/2025, tại Indonesia); Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025)...

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Trung tá Nguyễn Hoàng Long chú ý bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt nhiệm kỳ công tác; luôn nhạy bén, nắm chắc tình hình để có những thông tin, tham mưu định hướng đúng; quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội cũng như quy định của Liên hợp quốc, của phái bộ và pháp luật nước sở tại.

Kế thừa truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý Trung tá Nguyễn Hoàng Long giữ gìn tác phong, lời nói và hành động chuẩn mực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi và hợp tác với đồng nghiệp quốc tế, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, qua đó lan tỏa được những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của "Bộ đội Cụ Hồ", cũng như hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam đến với người dân, chính quyền nước sở tại, đồng nghiệp và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam duy trì hiệu quả lực lượng đang triển khai luân phiên, thay thế; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo và điều hành toàn bộ lực lượng ngoài địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Hoàng Long cho biết, trước khi được triển khai tại phái bộ, đồng chí đã xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ, được Thủ trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phê duyệt. Qua đó, Trung tá Nguyễn Hoàng Long đã quán triệt, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của vị trí đảm nhiệm.

Nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đã chủ động học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp, trao đổi với sĩ quan tiền nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nắm kiến thức, kỹ năng thực tiễn của vị trí đảm nhiệm; tham dự các khóa huấn luyện đầu vào tại phái bộ cho các sĩ quan mới triển khai.

Sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi với tâm thế phấn khởi và quyết tâm cao nhất, Trung tá Nguyễn Hoàng Long khẳng định sẽ giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó.

Đồng thời, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và nước sở tại, kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc; thường xuyên nghiên cứu, đánh giá tình hình để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn; xử trí kịp thời các tình huống khi thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang bị...

PV
SO ISR phái bộ MINUSCA LHQ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Các bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu.
Công ty Luật Vietthink lên tiếng trước thông tin nhận tiền trong vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu
(Ngày Nay) -“Không có sự việc bà Nguyễn Thị Ngọc Lan “đưa tiền” cho luật sư của Vietthink, hay luật sư của Vietthink nhận tiền của bà Lan. Công ty Luật Vietthink và các luật sư cộng sự cũng không có bất kỳ hoạt động gặp gỡ riêng, tư vấn hay ký hợp đồng dịch vụ tư vấn nào với bà Nguyễn Thị Lan Hương, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan”, thông cáo báo chí phát đi từ Công ty Luật Vietthink chiều ngày 26/02/2026 cho biết.
Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25/3/2026
Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25/3/2026
(Ngày Nay) - Sáng 26/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút, quyết định thành công của cuộc bầu cử sắp tới.
Canada công bố gói viện trợ nhân đạo cho Cuba
Canada công bố gói viện trợ nhân đạo cho Cuba
(Ngày Nay) - Ngày 25/2, Chính phủ Canada tuyên bố sẽ cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu CAD (6,7 triệu USD) nhằm hỗ trợ người dân Cuba ứng phó cuộc khủng hoảng kéo dài do thiếu lương thực và năng lượng.
Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.