Triển lãm thành tựu đất nước: Kỳ vọng trở thành dấu ấn văn hóa - chính trị nổi bật

(Ngày Nay) - Từ ngày 28/8 - 5/9/2025, Triển lãm thành tựu đất nước sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - công trình biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện có quy mô đặc biệt lớn nhằm tôn vinh thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, được kỳ vọng trở thành dấu ấn văn hóa - chính trị nổi bật của năm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới mọi tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo sát sao, chuẩn bị khẩn trương

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 12/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham gia triển lãm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn ấn tượng, thuyết phục và xứng tầm ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm không chỉ là dịp điểm lại những thành tựu nổi bật mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo các bộ rà soát kỹ công việc, trong đó có thẩm định, thông qua nội dung tại triển lãm, chuẩn bị kỹ tài liệu, hình ảnh phản ánh đúng thực tiễn, xứng tầm sự kiện để đưa vào triển lãm, thể hiện rõ tầm vóc, vị thế của đất nước sau 80 năm nhằm tạo thêm động lực truyền cảm hứng cho toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

UBND thành phố Hà Nội được giao phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị thường trực tổ chức đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan đô thị và an ninh trật tự. Công an thành phố xây dựng phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho đại biểu và khách tham quan. Sở Y tế chuẩn bị các phương án y tế, an toàn thực phẩm, bố trí tổ trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra triển lãm…

Triển lãm quốc gia - biểu tượng mới của Thủ đô

Sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia nằm trên trục đường Trường Sa - Nội Bài, cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Đây là công trình hiện đại, có tổng diện tích sàn hàng trăm nghìn m², được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng đáp ứng đồng thời nhiều hoạt động trưng bày, hội thảo, biểu diễn nghệ thuật và sự kiện ngoài trời.

Với vị trí kết nối thuận lợi, không gian rộng rãi và cơ sở hạ tầng đồng bộ, Trung tâm Triển lãm Quốc gia được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện lớn tầm quốc gia và quốc tế. Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh sẽ là sự kiện lớn đầu tiên được tổ chức tại đây, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội như một trung tâm văn hóa, chính trị, du lịch và sáng tạo.

Triển lãm có sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu.

Không gian trưng bày được chia thành các khu vực: Phân khu triển lãm - Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A). Các phân khu tập trung thể hiện thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam được dẫn dắt trên một hành trình trải nghiệm hàm chứa thông điệp sâu sắc, hội nhập và khát vọng phát triển…

Khu trưng bày của Hà Nội được bố trí trong phân khu “Tỉnh giàu - Nước mạnh” với thiết kế mở, hiện đại, sử dụng ánh sáng, âm thanh, hình ảnh số, tạo ấn tượng ngay từ lối vào.

Nội dung trưng bày giới thiệu toàn diện các thành tựu của Thủ đô trong 80 năm qua, đặc biệt là những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị, bảo tồn di sản, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển giáo dục và y tế, xây dựng môi trường sống bền vững.

Điểm nhấn nổi bật là mô hình sa bàn Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện. Sa bàn này thể hiện định hướng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, văn minh, xanh - thông minh - bền vững, đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị di sản.

Hà Nội còn trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản làng nghề truyền thống, quảng bá và tổ chức hoạt động xúc tiến, du lịch… Toàn bộ không gian được thiết kế sinh động, có chiều sâu, ứng dụng công nghệ mới để người xem có thể tương tác, tìm hiểu, trải nghiệm thành tựu một cách trực quan, hấp dẫn.

Huy động toàn bộ hệ thống vào cuộc

Để chuẩn bị tốt nhất cho triển lãm, ngày 21/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành văn bản số 194/KH-UBND về việc triển khai các nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển lãm.

Theo đó, Hà Nội phân công rõ nhiệm vụ cho từng sở, ngành và đơn vị liên quan. Công tác chỉnh trang đô thị, trang trí, chiếu sáng, vệ sinh môi trường được đẩy mạnh. Các tuyến đường chính, khu vực quanh Trung tâm Triển lãm Quốc gia được lắp đặt hệ thống pano, cờ, băng rôn tạo không khí rộn ràng, trang trọng.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng, trong đó nổi bật là chương trình “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, dự kiến truyền hình trực tiếp, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng triển khai phương án, bố trí phương tiện đảm bảo phục vụ nhân dân và du khách tham quan.

Sở Công Thương triển khai không gian trưng bày, triển lãm và hoạt động xúc tiến, du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; phối hợp Sở Du lịch tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch.

Người dân háo hức, mong đợi

Lễ khai mạc triển lãm dự kiến diễn ra sáng 28/8 tại sân Bắc Trung tâm Triển lãm Quốc gia với khoảng 6.000 đại biểu, khách mời trong và ngoài nước. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức tối 5/9. Trong suốt thời gian diễn ra, triển lãm mở cửa miễn phí từ 9 - 22 giờ hằng ngày.

Bên cạnh các gian trưng bày, hàng loạt sự kiện đồng hành như hội thảo, diễn đàn, tọa đàm chuyên đề, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, đại nhạc hội, thể thao… sẽ được tổ chức bởi các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp, tạo không khí sôi động, kết nối đa chiều giữa các vùng miền.

Không chỉ giới chuyên môn, đông đảo người dân Thủ đô bày tỏ sự háo hức. Ông Lê Xuân Đào (xã Đông Anh) chia sẻ: “Chúng tôi mong chờ từng ngày để được tận mắt chiêm ngưỡng những thành tựu của đất nước. Đây không chỉ là một triển lãm mà còn là dịp để mỗi người nhớ về lịch sử, tri ân các thế hệ đi trước và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc”. Đây cũng là mong muốn chung của những người dân xã Đông Anh đang chứng kiến sự đổi thay tại địa phương nhờ sức hút từ các sự kiện được tổ chức tại triển lãm.

Nhiều bạn trẻ cũng xem triển lãm như cơ hội khám phá kiến thức lịch sử, văn hóa, khoa học công nghệ và xu hướng phát triển mới. Bạn Đoàn Mai Chi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: “Chúng em mong muốn được trải nghiệm các ứng dụng công nghệ, mô hình tương tác và tìm hiểu ý tưởng quy hoạch tương lai của đất nước và Thủ đô”.

Triển lãm không chỉ là sự kiện tổng kết, trưng bày mà còn là thông điệp khẳng định khát vọng vươn lên của Việt Nam. Trong không gian hội tụ quá khứ - hiện tại - tương lai, những hình ảnh, hiện vật, mô hình, sản phẩm được giới thiệu góp phần khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và ý chí quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao của các cấp, ngành, triển lãm hứa hẹn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và bạn bè quốc tế, trở thành điểm hẹn văn hóa - chính trị - du lịch đặc sắc của năm 2025.