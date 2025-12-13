Triển lãm nghệ thuật sơn mài chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Chiều 12/12, Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã khai mạc tại Hà Nội. 
Triển lãm nghệ thuật sơn mài chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - một sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, niềm tin, trách nhiệm và lòng tự hào của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với Đảng và đất nước. Triển lãm giới thiệu tới công chúng và bạn bè quốc tế 44 tác phẩm sơn mài tiêu biểu của nhiều thế hệ họa sĩ tiêu biểu. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng, là kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và tình yêu nghệ thuật; đồng thời phản ánh vẻ đẹp đất nước, con người và hơi thở thời đại.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, triển lãm không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống của nghệ thuật sơn mài, còn khẳng định sức sống mạnh mẽ, khả năng thích ứng và đổi mới của mỹ thuật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Đây cũng là dịp để khán giả trong nước và quốc tế thêm hiểu, thêm yêu chất liệu nghệ thuật mang bản sắc Việt; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước giàu văn hóa, sáng tạo và nhân văn.

“Lễ khai mạc hôm nay là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Đảng. Chúng tôi tin tưởng rằng Triển lãm sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, tiếp tục khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến của giới mỹ thuật Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV giới thiệu 44 tác phẩm hội họa có giá trị nghệ thuật với nội dung chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước… của các thế hệ họa sĩ gạo cội có nhiều cống hiến, dấu ấn cho sự phát triển mỹ thuật Việt Nam, như: Tác phẩm “Phong cảnh Hòa Bình” của họa sĩ Nguyễn Văn Bình; “Bác Hồ với thiếu nhi” của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Duyên; “Ải Chi Lăng” của họa sĩ Lê Quốc Lộc; “Sau giờ lao động” của họa sĩ Lò An Quang; “Đường vào hang Pắc Bó” của họa sĩ Trần Đình Thọ; “Thuyền Hạ Long” của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ; “Bán đảo” của họa sĩ Đoàn Văn Nguyên.

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu tới công chúng các tác phẩm của các họa sĩ thế hệ hiện nay, đã có những thành công trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật được ghi nhận như: Họa sĩ Phạm Hoàng Văn với tác phẩm “Tre Việt Nam”; họa sĩ Nguyễn Phúc Lợi với “Ngõ quê”; họa sĩ Nguyễn Trường Linh với “Trăng xanh”, họa sĩ Trần Tuấn Long với “Âm vang Tây Nguyên”, họa sĩ Bùi Hữu Hùng với “Em Xoan”…

Thông qua các tác phẩm mỹ thuật, triển lãm hướng tới tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc và quảng bá vẻ đẹp đất nước, cũng như xây dựng một không gian nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chúng yêu mến mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật nói chung.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 22/12/2025 tại số 29 Hàng Bài, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

PV
Triển lãm sơn mài Đại hội Đảng toàn quốc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và đối với đảo ngọc Phú Quốc nói riêng.
Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng hút khách
Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng hút khách
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Oxalis Adventure, đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng(Quảng Trị), hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình khám phá vào cuối tháng 1/2026 tới. Đặc biệt, tour khám phá hang Sơn Đoòng cũng đã được đặt kín chỗ của năm 2027.
“Mưa đỏ” kết thúc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris
“Mưa đỏ” kết thúc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris
(Ngày Nay) - Tối 12/12, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris đã chính thức khép lại bằng một dấu ấn đặc biệt khi “Mưa Đỏ” - tác phẩm từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam và đại diện Việt Nam tranh giải Oscar - được giới thiệu đến đông đảo khán giả tại rạp Pathé Palace, địa điểm gắn với cội nguồn của điện ảnh thế giới.
Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia
Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia
(Ngày Nay) - Ngày 13/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thông tin cho báo giới nội dung cuộc điện đàm tối 12/12 với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề xung đột biên giới với Campuchia.
Bước tiến mới của Google nhằm xóa nhòa rào cản ngôn ngữ
Bước tiến mới của Google nhằm xóa nhòa rào cản ngôn ngữ
(Ngày Nay) - Trong nỗ lực tăng tốc cuộc đua công nghệ ngôn ngữ, Google đang triển khai phiên bản beta của tính năng mới, cho phép người dùng nghe bản dịch trực tiếp qua tai nghe theo thời gian thực. Thông báo trên được đưa ra ngày 12/12 tại San Francisco, đánh dấu bước đi tiếp theo của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ trong việc nâng cấp các dịch vụ dịch thuật và học ngôn ngữ vốn đã quen thuộc với hàng tỷ người dùng toàn cầu.
Việt Nam là thành viên sáng lập Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á
Việt Nam là thành viên sáng lập Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á
(Ngày Nay) -  Theo thông tin từ Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam, cuối ngày thi đấu 11/12 của SEA Games 33 tại Thái Lan, đại diện Liên đoàn Võ thuật tổng hợp các quốc gia trong khu vực gồm: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore đã nhóm họp nhằm thống nhất các nội dung liên quan tới hoạt động của Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á (South East Asia Mixed Martial Arts Association, viết tắt là SEAMMAA).