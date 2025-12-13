Triển lãm nghệ thuật sơn mài chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

(Ngày Nay) - Chiều 12/12, Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã khai mạc tại Hà Nội.

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - một sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, niềm tin, trách nhiệm và lòng tự hào của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với Đảng và đất nước. Triển lãm giới thiệu tới công chúng và bạn bè quốc tế 44 tác phẩm sơn mài tiêu biểu của nhiều thế hệ họa sĩ tiêu biểu. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng, là kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và tình yêu nghệ thuật; đồng thời phản ánh vẻ đẹp đất nước, con người và hơi thở thời đại.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, triển lãm không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống của nghệ thuật sơn mài, còn khẳng định sức sống mạnh mẽ, khả năng thích ứng và đổi mới của mỹ thuật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Đây cũng là dịp để khán giả trong nước và quốc tế thêm hiểu, thêm yêu chất liệu nghệ thuật mang bản sắc Việt; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước giàu văn hóa, sáng tạo và nhân văn.

“Lễ khai mạc hôm nay là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Đảng. Chúng tôi tin tưởng rằng Triển lãm sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, tiếp tục khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến của giới mỹ thuật Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV giới thiệu 44 tác phẩm hội họa có giá trị nghệ thuật với nội dung chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước… của các thế hệ họa sĩ gạo cội có nhiều cống hiến, dấu ấn cho sự phát triển mỹ thuật Việt Nam, như: Tác phẩm “Phong cảnh Hòa Bình” của họa sĩ Nguyễn Văn Bình; “Bác Hồ với thiếu nhi” của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Duyên; “Ải Chi Lăng” của họa sĩ Lê Quốc Lộc; “Sau giờ lao động” của họa sĩ Lò An Quang; “Đường vào hang Pắc Bó” của họa sĩ Trần Đình Thọ; “Thuyền Hạ Long” của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ; “Bán đảo” của họa sĩ Đoàn Văn Nguyên.

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu tới công chúng các tác phẩm của các họa sĩ thế hệ hiện nay, đã có những thành công trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật được ghi nhận như: Họa sĩ Phạm Hoàng Văn với tác phẩm “Tre Việt Nam”; họa sĩ Nguyễn Phúc Lợi với “Ngõ quê”; họa sĩ Nguyễn Trường Linh với “Trăng xanh”, họa sĩ Trần Tuấn Long với “Âm vang Tây Nguyên”, họa sĩ Bùi Hữu Hùng với “Em Xoan”…

Thông qua các tác phẩm mỹ thuật, triển lãm hướng tới tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc và quảng bá vẻ đẹp đất nước, cũng như xây dựng một không gian nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chúng yêu mến mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật nói chung.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 22/12/2025 tại số 29 Hàng Bài, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.