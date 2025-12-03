Triển lãm SKULLPANDA: cage-uncage ra mắt công chúng quốc tế tại Bảo tàng Quốc gia Singapore

(Ngày Nay) - Sự kiện đánh dấu lần hợp tác ba bên đầu tiên giữa POP MART, Tổng cục Du lịch Singapore và Bảo tàng Quốc gia Singapore. Triển lãm chào đón người hâm mộ lâu năm và khán giả mới cùng đến trải nghiệm nghệ thuật tạo hình nhân vật, đồng thời củng cố vị thế điểm đến văn hóa năng động và đầy sức hút của Singapore.

POP MART, hợp tác cùng Bảo tàng Quốc gia Singapore và Tổng cục Du lịch Singapore (STB) chính thức giới thiệu triển lãm SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE. Mang đến không gian tương tác sống động và gợi mở, triển lãm cho phép người hâm mộ từ khắp thế giới đắm chìm trong phong cách và dụng ý nghệ thuật định hình nên nhân vật chính, qua đó tiếp cận tầng sâu giá trị của những vật phẩm sưu tầm.

Sau màn ra mắt thành công tại Trung tâm Gate M West Bund Dream ở Thượng Hải, Trung Quốc, SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE sẽ mở cửa đón công chúng quốc tế tại Singapore từ ngày 12/12/2025 đến 22/02/2026.

SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE, triển lãm SKULLPANDA đầu tiên tại Singapore, đánh dấu lần hợp tác ba bên đầu tiên giữa POP MART, STB và Bảo tàng Quốc gia Singapore. Thông qua hoạt động triển lãm của bảo tàng đương đại, mốc son hợp tác này khám phá sự tinh tế trong nghệ thuật tạo hình, cũng như tầng ý nghĩa cốt lõi trong văn hóa và thiết kế đồ sưu tầm. Đồng thời, sự kiện làm tăng sức hấp dẫn của Singapore như một điểm đến giàu trải nghiệm thú vị cho khán giả trong nước và quốc tế. Điểm nhấn độc đáo trong lần tổ chức thứ hai của SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt lấy cảm hứng từ thú chơi chim hót của Singapore, hứa hẹn là nét chấm phá bản địa đặc biệt cho trải nghiệm lần này.

Vượt khỏi văn hóa sưu tầm, hướng tới trải nghiệm nghệ thuật

Triển lãm được thực hiện bởi POP MART và nhà thiết kế - nghệ sĩ người Trung Quốc Xiong Miao - người sáng lập xưởng nghệ thuật North Studio và tác giả của bộ nhân vật SKULLPANDA gốc ra đời năm 2018. SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE xoay quanh nhân vật cùng tên - vốn là tác phẩm đại diện cho chính người nghệ sĩ luôn chất chứa những bất định và trăn trở về cuộc sống. Triển lãm còn tận dụng kinh nghiệm dày dặn trong việc thiết kế ý tưởng trò chơi của Xiong Miao để biến món đồ chơi sưu tầm thành phương thức biểu đạt giàu tính nghệ thuật và nặng sức kể. Không gian triển lãm tương tác đa giác quan làm rõ tầm nhìn nghệ thuật sâu sắc đằng sau nhân vật, đồng thời khuyến khích khách tham quan chiêm nghiệm những khả năng và những lựa chọn đầy thử thách qua sáu chủ đề chính gắn liền với cuộc sống thường nhật: Cảm xúc, Sự sung túc, Quy tắc, Sự khám phá, Cuộc sống và Định hướng.

“SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng các nghệ sĩ như Xiong Miao để khám phá những chủ đề sâu sắc thông qua thiết kế đồ sưu tầm,” ông Justin Moon, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành POP MART, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi triển lãm có thể ra mắt bạn bè quốc tế tại Singapore. Sự kiện này là cơ hội để đông đảo công chúng trải nghiệm tầm nhìn của SKULLPANDA. Không chỉ là một nhân vật được yêu mến, SKULLPANDA còn là góc chiêm nghiệm sâu sắc về đời người.”

Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và mô hình khổng lồ mang hình ảnh SKULLPANDA, tham gia những trải nghiệm tương tác, và đắm chìm vào không gian nơi những hình ảnh đời thường như khung cửa, ổ khóa và chìa khóa được biến hóa thành ngôn ngữ thị giác, gợi mở những suy ngẫm về sự giam cầm, tự do, lựa chọn và hành trình khám phá bản thân.

Văn hóa đại chúng là cầu nối tới tệp khán giả mới đa sắc màu

Triển lãm lần này là bước tiếp theo của Bảo tàng Quốc gia Singapore trong hành trình kết nối với lịch sử đương đại của Đảo quốc thông qua sức hút trường tồn của văn hóa sưu tầm. Trước đó vào năm 2024, triển lãm Play:Date – Unlocking Cabinets of Play đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của Bảo tàng với thương hiệu đồ chơi POP MART. Sự thành công của Play:Date - Unlocking Cabinets of Play mở lối cho sự ra đời của SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE - sự kiện củng cố mối quan hệ đối tác giữa hai tổ chức thông qua việc đào sâu vào xu hướng phát triển của văn hóa sưu tầm. POP MART – nhà tiên phong trong ngành đồ chơi nghệ thuật – cùng nhân vật SKULLPANDA với phong cách hình ảnh ấn tượng và thế giới nội tâm sâu sắc chính là những minh chứng tiêu biểu cho văn hóa này.

Bà Chung May Khuen, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Singapore cho biết: “Với sứ mệnh phục vụ cộng đồng, chúng tôi rất vui được giới thiệu SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE -dấu mốc tiếp nối hành trình khám phá văn hoá sưu tầm mà chúng tôi khởi đầu với Play:Date - tới công chúng. Với mong muốn phản ánh đời sống đương đại Singapore một cách gần gũi và sống động, chúng tôi luôn chú trọng lắng nghe và tiếp cận những bước chuyển văn hoá mới, trong đó có văn hoá sưu tầm. Nhờ vậy, Bảo tàng có thể khai thác sức lan toả mạnh mẽ của trào lưu này để kết nối với nhiều nhóm công chúng thông qua tính nghệ thuật của SKULLPANDA, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới giúp trải nghiệm bảo tàng trở nên phong phú và sâu sắc hơn.”

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc quyền tại Singapore được lấy cảm hứng từ thú chơi chim hót và thể hiện qua lăng kính SKULLPANDA. Đây là một tập tục truyền thống tồn tại suốt nhiều thập kỷ, đồng thời là một khía cạnh ít được biết đến trong di sản Singapore. Tác phẩm giúp du khách quốc tế khám phá, qua đó tôn vinh thú vui có khả năng gắn kết cộng đồng tương tự như văn hóa sưu tầm này.

Ông Kenneth Lim, Phó Tổng Cục Trưởng (Phụ trách mảng Marketing) của Tổng cục Du lịch Singapore cho biết: “Những dự án hợp tác quốc tế như SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE cho thấy tiềm năng của Singapore như một điểm đến năng động để tôn vinh những ý tưởng sáng tạo mang tầm quốc tế mà không làm mất đi bản sắc độc đáo riêng. Nhờ mối quan hệ gắn kết giữa các Bảo tàng địa phương với những thương hiệu toàn cầu như POP MART, chúng tôi mang đến những trải nghiệm độc đáo mà du khách không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Mối quan hệ hợp tác ba bên này cũng là minh chứng cho tầm nhìn Du lịch 2040 của chúng tôi: xây dựng một điểm đến hấp dẫn nơi lịch sử và văn hóa đương đại giao thoa đầy ý nghĩa, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ và mang tính chuyển hóa, đúng như những gì thế hệ Gen Z và Millennial ngày nay đang kiếm tìm.”

Thông tin chi tiết về Triển lãm và Khách tham quan

SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE sẽ mở cửa đón công chúng từ ngày 12/12/2025 đến 22/02/2026, với chương trình Early All Access diễn ra từ ngày 12-16/12/2025. Những người sở hữu vé Early All Access sẽ được ưu tiên tham quan triển lãm và ưu tiên mua các sản phẩm độc quyền của triển lãm, tùy vào tình trạng số lượng sản phẩm. Các sản phẩm độc quyền chỉ được bán cho những du khách đã hoàn tất trải nghiệm triển lãm SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE. Các sản phẩm đều có giới hạn số lượng được mua cho mỗi vé, trong trường hợp sản phẩm còn hàng.Các hạn chế khác khi mua hàng có thể được áp dụng.

Vé Standard All Access sẽ được mở bán từ ngày 1/12/2025. Cả hai hạng vé đều có thể mua tại đây. Việc tham quan SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE sẽ áp dụng giờ vào cố định để đảm bảo trải nghiệm thoải mái cho du khách. Khách tham quan được khuyến khích đặt trước khung giờ mong muốn khi mua vé trực tuyến. 4.500 khách tham quan đầu tiên của triển lãm sẽ được trao tặng một sản phẩm quà tặng SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE độc quyền tại Singapore.

Về Bảo tàng Quốc gia Singapore Với lịch sử phát triển từ năm 1887, Bảo tàng Quốc gia Singapore là bảo tàng lâu đời nhất với tinh thần cấp tiến tại Quốc đảo. Các phòng trưng bày tại đây áp dụng nhiều góc nhìn đa chiều để giới thiệu về lịch sử và văn hóa, trưng bày những hiện vật quan trọng của Singapore và thế giới, đồng thời tái định nghĩa trải nghiệm bảo tàng truyền thống. Bảo tàng tổ chức các triển lãm gợi suy ngẫm và những sự kiện sôi động quanh năm, bao gồm Singapore Night Festival. Về Tổng cục Du lịch Singapore Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Tourism Board – STB) là cơ quan chủ lực trong việc định hướng và thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, một trong những trụ cột kinh tế quan trọng của Singapore. STB không ngừng phối hợp với các đối tác trong ngành và cộng đồng để kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch năng động, sáng tạo và phát triển bền vững. Thông qua thương hiệu quốc gia “Passion Made Possible”, STB khẳng định vị thế của Singapore là điểm đến đầy sức sống, nơi truyền cảm hứng để du khách khám phá, nuôi dưỡng và lan tỏa đam mê của riêng mình. Về POP MART POP MART là một hiện tượng toàn cầu đang nổi lên trong lĩnh vực văn hóa đại chúng và giải trí. Sứ mệnh của công ty là tôn vinh những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật và truyền cảm hứng sáng tạo thông qua đồ chơi thiết kế và trải nghiệm nhập vai. Công ty tập trung vào việc ươm tạo và khai thác giấy phép (IP), đồ chơi thiết kế và phân phối, công viên giải trí và trải nghiệm, cũng như giải trí kỹ thuật số. POP MART vận hành hơn 570 cửa hàng thực tế và hơn 2.500 cửa hàng robot, tận dụng hệ sinh thái giấy phép của mình để mang lại niềm vui cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Dòng sản phẩm của công ty bao gồm hàng chục nhân vật biểu tượng, như MOLLY, DIMOO, SKULLPANDA, THE MONSTERS, HIRONO, và nhiều nhân vật khác. Thông qua dàn nhân vật IP độc đáo, chúng tôi kiến tạo nên những màn hợp tác mang tính biểu tượng. Sứ mệnh của chúng tôi là thắp sáng đam mê và lan tỏa niềm vui đến toàn thế giới. POP MART không chỉ đơn thuần là một thương hiệu, mà là cả một vũ trụ chứa đựng vô vàn khả năng sáng tạo.