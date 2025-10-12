Trung Quốc ban hành biện pháp thu mua lương thực tại các khu vực bị thiên tai

(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực dịch vụ tài chính cho an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo việc thu mua thuận lợi lúa vụ Thu tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa kéo dài, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc đã ban hành “Thông báo khẩn về việc thực hiện tốt công tác hỗ trợ tín dụng thu mua lương thực tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài”, đưa ra 10 biện pháp, sắp xếp và triển khai các công tác liên quan.

Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc sẽ cố gắng cung cấp vốn tín dụng cho công tác thu mua lúa vụ Thu; yêu cầu, các chi nhánh của ngân hàng tăng cường trao đổi và phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý lương thực và nông nghiệp, cùng xây dựng phương án thu mua và xử lý lương thực, duy trì sự ổn định của trật tự thị trường thu mua; phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết vấn đề thu mua lương thực không đạt tiêu chuẩn; thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa thu mua theo chính sách và thu mua theo thị trường, đảm bảo cung cấp vốn cho việc tăng cường dự trữ và luân chuyển kho dự trữ các cấp của trung ương và địa phương, tích cực hỗ trợ các chủ thể đa dạng tham gia vào thị trường thu mua.

Bên cạnh đó, các chi nhánh của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc phải cung cấp chính sách lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia thị trường thu mua nhằm thực hiện chính sách điều tiết của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tham gia thu mua lương thực không đạt tiêu chuẩn theo cơ chế thị trường; phải mở ra kênh cấp vốn “xanh” và nâng cao hiệu quả cấp vốn.

Ngoài ra, cần xây dựng nền tảng sản xuất và tiêu thụ, tích cực triển khai các dịch vụ kết nối cung cầu, kết nối công nghiệp và thương mại, kết nối sản xuất và tiêu thụ, hỗ trợ các doanh nghiệp lương thực chủ chốt phát huy vai trò đầu tàu, nâng cao sức sống của thị trường mua bán lương thực; chủ động giúp đỡ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình thu mua và tiêu thụ lương thực, nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ tài chính, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai các dịch vụ phục vụ nông nghiệp, giúp giải quyết các vấn đề thực tế trong việc dự trữ lương thực của các hộ nông dân.

Hiện Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc đã bố trí 200 tỷ nhân dân tệ (28,16 tỷ USD) vốn tín dụng cho việc thu mua lúa vụ Thu và sẽ tiếp tục điều phối vốn tùy theo nhu cầu thu mua.