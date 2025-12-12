Trung Quốc công bố chủ đề và các ưu tiên cho APEC 2026

(Ngày Nay) - Ngày 12/12, tại Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (ISOM), Trung Quốc đã đề xuất 3 nội dung ưu tiên là "mở cửa, đổi mới và hợp tác", đồng thời xác định chủ đề của APEC năm 2026 là "Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng".
ISOM diễn ra trong hai ngày 11 - 12/12 và là sự kiện đầu tiên do Trung Quốc tổ chức với tư cách nước chủ nhà Hội nghị APEC lần thứ 33, dự kiến sẽ diễn ra tại Thâm Quyến (Shenzhen) vào tháng 11/2026.
Trước đó, phát biểu tại lễ bàn giao vị trí đăng cai Hội nghị APEC ở Hàn Quốc hôm 1/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, với tư cách là cơ chế quan trọng nhất về hợp tác kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, APEC đã có những đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực. Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương sẽ mang lại sự tiến bộ và thịnh vượng lâu dài cho khu vực.
Cũng theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, với việc đăng cai APEC 2026 và cũng là lần đăng cai thứ 3 của Trung Quốc, nước này sẽ nắm bắt cơ hội để tập hợp tất cả các bên với nhau cho mục tiêu xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng và thịnh vượng, tăng cường hợp tác thực tiễn trong các vấn đề ưu tiên như kết nối, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo thêm sức sống và động lực cho sự phát triển chung, dồng thời mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong khu vực.
(Ngày Nay) - Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gặp mặt và trao tặng Huân chương Lao động cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.
(Ngày Nay) - Trưa 12/12, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã chiến thắng đối thủ Thái Lan 16 - 14 trong trận chung kết 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, qua đó giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.
(Ngày Nay) - Theo bảng xếp hạng cuối năm của Apple, ChatGPT đã trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone trong năm 2025, vượt qua hàng loạt “ông lớn” mạng xã hội như Threads, TikTok, Instagram và YouTube.
(Ngày Nay) - Chiều 11/12, thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, đơn vị sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng, phù hợp với định hướng chung và xu thế quốc tế. Theo đó, đại học chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả thi Đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột.
(Ngày Nay) - Chiều 11/12, tại Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, Thủ tướng CHDC Timor Leste, ông Kay Rala Xanana Gusmão đã có bài phát biểu chính sách quan trọng, nhân chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở ASEAN kể từ khi nước này trở thành thành viên đầy đủ thứ 11 của ASEAN.
(Ngày Nay) - Ngày 11/12, tạp chí Time đã vinh danh những người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) là "Nhân vật của Năm", ca ngợi khả năng của họ trong việc mở ra kỷ nguyên của những cỗ máy biết suy nghĩ bằng công nghệ mang tính đột phá.
(Ngày Nay) - Tối 10/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.