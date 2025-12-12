Trung Quốc công bố chủ đề và các ưu tiên cho APEC 2026

(Ngày Nay) - Ngày 12/12, tại Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (ISOM), Trung Quốc đã đề xuất 3 nội dung ưu tiên là "mở cửa, đổi mới và hợp tác", đồng thời xác định chủ đề của APEC năm 2026 là "Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng".

ISOM diễn ra trong hai ngày 11 - 12/12 và là sự kiện đầu tiên do Trung Quốc tổ chức với tư cách nước chủ nhà Hội nghị APEC lần thứ 33, dự kiến sẽ diễn ra tại Thâm Quyến (Shenzhen) vào tháng 11/2026.

Trước đó, phát biểu tại lễ bàn giao vị trí đăng cai Hội nghị APEC ở Hàn Quốc hôm 1/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, với tư cách là cơ chế quan trọng nhất về hợp tác kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, APEC đã có những đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực. Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương sẽ mang lại sự tiến bộ và thịnh vượng lâu dài cho khu vực.

Cũng theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, với việc đăng cai APEC 2026 và cũng là lần đăng cai thứ 3 của Trung Quốc, nước này sẽ nắm bắt cơ hội để tập hợp tất cả các bên với nhau cho mục tiêu xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng và thịnh vượng, tăng cường hợp tác thực tiễn trong các vấn đề ưu tiên như kết nối, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo thêm sức sống và động lực cho sự phát triển chung, dồng thời mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong khu vực.