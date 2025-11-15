Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương triển khai các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027

(Ngày Nay) - Chiều 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang về triển khai các dự án hạ tầng, chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC năm 2027. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang; lãnh đạo các tập đoàn liên quan.

Để phục vụ Hội nghị APEC 2027, tỉnh An Giang đề xuất và được quyết định triển khai 21 công trình, dự án hạ tầng tại đặc khu Phú Quốc, với tổng số vốn dự kiến 137.000 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án, công trình với số vốn hơn 20.000 tỷ đồng đầu tư công và 11 công trình, dự án với số vốn hơn 116.000 đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Các công trình, dự án bao gồm: các tuyến đường giao thông và giao thông kết nối; cảng hành khách hàng hải, cảng hàng không; ngầm hóa, số hóa hệ thống hạ tầng điện, viễn thông; các hồ, hệ thống cấp nước ngọt; các dự án thoát và xử lý nước thải, rác thải; chỉnh trang đô thị; xây dựng trung tâm hội nghị; các khu tái định cư, đô thị hỗn hợp…

Cho biết đến nay tỉnh đã lựa chọn nhà đầu tư 7 dự án ngoài ngân sách, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp 8 dự án đầu tư công, lãnh đạo tỉnh An Giang cam kết hoàn thành các công trình, dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ phục vụ Hội nghị APEC 2027. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách cũng như sự chậm trễ trong việc bàn giao một số hạng mục công trình, dự án cho nhà đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của việc đầu tư, phát triển hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai các dự án, công trình phục vụ APEC có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác chuyên việc và giao một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách triển khai.

Đến nay, cơ bản các công việc đang được triển khai tích cực; đạt kết quả bước đầu, làm tiền đề để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới. Công việc trước mắt còn nhiều, trong khi thời gian còn ít, do đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan và tỉnh An Giang chung sức, đồng lòng vào cuộc quyết liệt theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai các công trình, dự án đảm bảo tiến độ, nếu có vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với 10 công trình, dự án còn có khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh An Giang làm chủ đầu tư các dự án: xây dựng Nhà máy xử lý nước thải theo hình thức đầu tư, kinh doanh, trường hợp có vướng mắc thì thực hiện theo hình thức đầu tư công, hoàn thành thủ tục trong 11/2025; dự án đường sắt đô thị theo hình thức hợp tác công tư (PPP), đảm bảo “hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ”.

Yêu cầu tỉnh An Giang thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng, chuyển giao (BT) và xây dựng, vận hành, chuyển giao (BOT) theo thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, hoàn thành các thủ tục xong trong tháng 11/2025, Thủ tướng cũng giao tỉnh An Giang làm chủ đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức đầu tư công như: dự án đường giao trục chính; các hồ nước ngọt; việc số hóa và ngầm hóa cáp quang; dự án chỉnh trang đô thị, đảm bảo đặc khu Phú Quốc phải sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương bổ sung thêm nguồn điện cho Phú Quốc, đảm bảo cung cấp điện ổn định, chất lượng. Tỉnh An Giang khẩn trương hoàn thiện dự án Cảng hành khách hàng hải quốc tế để đón khách quốc tế bằng đường biển.

Đối với việc xứ lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không của Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu vận dụng luật pháp hiện hành phù hợp, chuyển giao đất đai và tài sản trên đất, trên nguyên tắc không để thất thoát tài sản của Nhà nước và không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kịp thời nâng cấp Cảng hàng không để đón Hội nghị APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và tỉnh An Giang triển khai các nhiệm vụ, trên tinh thần "tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích nhân dân".