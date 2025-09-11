Trung Quốc khánh thành cầu dây văng dài kỷ lục bắc qua sông Dương Tử

(Ngày Nay) - Trung Quốc vừa khánh thành cầu Trường Thái bắc qua sông Dương Tử, công trình dây văng dài nhất thế giới với nhiều thiết kế và công nghệ lần đầu tiên được áp dụng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và thúc đẩy kết nối khu vực đồng bằng sông Dương Tử.
Cầu Trường Thái tại Giang Tô, Trung Quốc chính thức thông xe ngày 9/9/2025. Ảnh: THX
Cầu Trường Thái tại Giang Tô, Trung Quốc chính thức thông xe ngày 9/9/2025. Ảnh: THX

Cây cầu trên nối liền hai thành phố Trấn Giang và Thường Châu, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ hơn 1 giờ xuống chỉ còn 20 phút.

Cầu Trường Thái dài 10,3 km với nhịp chính 1.208 mét, là cây cầu đầu tiên trên sông Dương Tử kết hợp cả đường cao tốc, đường bộ và tuyến đường sắt liên tỉnh trên cùng một công trình. Sau 6 năm xây dựng, dự án được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường kết nối trong khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

Điểm độc đáo của công trình là thiết kế bất đối xứng ở tầng dưới, trong đó một bên dành cho tuyến đường sắt tốc độ 200 km/h, bên kia là đường bộ thông thường. Đây là lần đầu tiên mô hình này được áp dụng cho một cầu dây văng nhịp lớn. Để xử lý chênh lệch tải trọng giữa hai bên, nhóm kỹ sư đã điều chỉnh lực căng cáp và thiết kế riêng từng đoạn dầm lắp ghép, cho phép mặt cầu tự cân bằng sau khi hoàn thiện.

Theo các kỹ sư xây dựng cầu, nhiều thiết bị và công nghệ lần đầu tiên trên thế giới đã được phát triển phục vụ dự án, bao gồm cần cẩu tháp dẫn hướng bằng vệ tinh để lắp đặt chính xác vật liệu và hệ thống cẩu mặt cầu khổng lồ có thể đặt các khối dầm với độ sai lệch tính bằng milimét. Ngoài ra, cầu còn có trụ tháp hình kim cương bằng thép và bê tông tăng ổn định, móng chịu được dòng chảy mạnh của sông Dương Tử và các khớp nối linh hoạt thích ứng với thay đổi nhiệt độ.

Trước đó, kỷ lục thế giới thuộc về cầu Russky ở Vladivostok (Nga) với nhịp chính 1.104 mét. Việc hoàn thành cầu Trường Thái một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng cầu lớn, trong bối cảnh nước này đặt mục tiêu nâng tổng số cầu trên sông Dương Tử từ 150 hiện nay lên 240 vào năm 2035.

