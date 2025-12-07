Trung Quốc, Nga tập trận chung chống tên lửa lần thứ 3

Trong một tuyên bố trên trang mạng chính thức, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận chung này không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.
Tháng trước, hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán về phòng thủ tên lửa và ổn định chiến lược. Hai nước cũng đã tổ chức các cuộc tập trận pháo binh và chống tàu ngầm trên Biển Nhật Bản hồi tháng 8. Nga và Trung Quốc đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn", cam kết tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường xuyên để diễn tập phối hợp giữa các lực lượng vũ trang của hai nước.
(Ngày Nay) - Sáng 7/12, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 - Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan, được tổ chức trọng thể.
(Ngày Nay) - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,0 đã xảy ra lúc 20h41 GMT ngày 6/12 (3h41 giờ Hà Nội rạng sáng 7/12) tại bang Alaska, làm rung chuyển nhiều khu vực từ thủ phủ Juneau của bang đến các vùng lân cận thuộc Canada.
(Ngày Nay) - “Từ năm 2026 thị trường trà cổ thụ đặc sản sẽ chứng kiến cuộc đua phi mã về giá, không còn trà cổ thụ giá rẻ nữa do khan hiếm, cầu cao hơn cung, các nhà trà phải “tranh mua” ngay tại vùng nguyên liệu”, ông Nguyễn Đăng Bền, chủ tịch IGV, thương hiệu Thạch Cổ Trà thông tin.
(Ngày Nay) - Nhiều trường học tổ chức các bài kiểm tra khảo sát hàng tháng giúp học sinh tự đánh giá năng lực thực tế và giúp các trường hiểu rõ hơn về tình hình của học sinh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả.
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký ban hành Quyết định số 2655/QĐ-TTg ngày 4/12/2025 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.