Trung Quốc, Nga tập trận chung chống tên lửa lần thứ 3

(Ngày Nay) - Ngày 6/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này và Nga đã tiến hành cuộc tập trận chung chống tên lửa lần thứ ba tại Nga vào đầu tháng 12.

Trong một tuyên bố trên trang mạng chính thức, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận chung này không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.

Tháng trước, hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán về phòng thủ tên lửa và ổn định chiến lược. Hai nước cũng đã tổ chức các cuộc tập trận pháo binh và chống tàu ngầm trên Biển Nhật Bản hồi tháng 8. Nga và Trung Quốc đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn", cam kết tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường xuyên để diễn tập phối hợp giữa các lực lượng vũ trang của hai nước.