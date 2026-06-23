Trung tướng Trương Mạnh Dũng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao (Ngày Nay) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả.

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