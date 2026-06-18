Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Làm nổi bật bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Dự gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nói chung và công tác báo chí Quân đội nói riêng.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí Quân đội tiếp tục quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về Quân đội. Các sản phẩm báo chí luôn đề cao tính Đảng, tính nhân dân, tính trung thực, lấy thông tin tích cực là chủ đạo. Các cơ quan báo chí đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, Quân đội đạt chất lượng tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, gần đây các cơ quan báo chí đã đăng, phát nhiều tin, bài phản ánh đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Dân quân tự vệ cả nước tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế và nhận được nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp của nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; làm nổi bật bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Khi thông tin về Quân đội, báo chí cần bám sát mục tiêu xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, trong đó, tập trung vào các khâu đột phá trọng tâm như: nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng Quân đội chính quy; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ trong nghiên cứu chế tạo vũ khí, trang bị hiện đại với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường...

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn, báo chí cần chú trọng xây dựng, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp cùng giá trị văn hóa của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Công tác tuyên truyền nhấn mạnh ba chức năng cốt lõi của Quân đội là: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; đồng thời đề cao vai trò của đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế.

Về trách nhiệm của người làm báo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, hoạt động báo chí phải luôn xuất phát từ lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Các nhà báo cần thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần củng cố niềm tin xã hội và góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông tin về kết quả công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, hoạt động quân sự quốc phòng.

Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt phóng viên trong nước, hàng trăm lượt phóng viên báo chí nước ngoài tham dự tuyên truyền các sự kiện, hoạt động quân sự quốc phòng... Các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho hàng ngàn lượt phóng viên các cơ quan báo chí đến dự lễ, đưa tin tuyên truyền các ngày truyền thống, sự kiện và hoạt động tiêu biểu của các cơ quan đơn vị.

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, nhờ có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tuyên truyền về Quân đội tiếp tục tạo được ấn tượng tốt đẹp. Báo chí Trung ương, địa phương và báo chí Quân đội đã tập trung tuyên truyền đậm nét, đúng định hướng các hội nghị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; kết quả xây dựng Quân đội, sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, công tác dân vận, quân dân y kết hợp, công tác tuyển quân, hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự, hội thao, hội diễn, thi dã ngoại; hoạt động đối ngoại quốc phòng của Quân đội... Qua đó, làm nổi bật vai trò, những đóng góp của Quân đội cũng như những tình cảm sâu đậm của nhân dân, bạn bè quốc tế dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các cơ quan báo chí Trung ương, tiêu biểu là Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã quan tâm phối hợp chỉ đạo phóng viên thường trú đưa tin tuyên truyền kịp thời các sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng ở nước ngoài, khẳng định trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn quân sự quốc phòng đa phương ở khu vực và thế giới, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Đảng, của Quân đội, đất nước, con người Việt Nam; giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng đắn, đầy đủ hơn về chính sách quốc phòng của Việt Nam.