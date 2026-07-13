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Mỹ và Iran tiếp tục tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Iran khẳng định đã kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ duy trì quyền kiểm soát, trong khi Mỹ cho rằng đây là tuyến hàng hải quốc tế và đang bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này.
Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026.
Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang ngày 12/7 khi hai bên đều tuyên bố đang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát khu vực này.

Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei tuyên bố nước này sẽ quản lý eo biển Hormuz.

Trong khi đó, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei nhấn mạnh đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với Tehran.

Tuy nhiên, phía Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố trên. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ eo biển Hormuz vẫn là tuyến hàng hải quốc tế và lực lượng Mỹ đang bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này.

Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa và cho biết quân đội Mỹ duy trì hiện diện để bảo đảm hoạt động vận tải quốc tế.

Cùng ngày, Pakistan đã bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình trạng căng thẳng leo thang gần đây giữa Mỹ và Iran đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan hối thúc Washington và Tehran thực hiện các bước đi ngay lập tức hướng tới giảm leo thang và duy trì các cam kết của mình theo Bản ghi nhớ Islamabad.

Tuyên bố cũng tái khẳng định cam kết của Pakistan trong việc ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực thông qua đối thoại và ngoại giao.

PV
Mỹ Iran eo biển Hormuz

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