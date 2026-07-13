Mỹ và Iran tiếp tục tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz

(Ngày Nay) - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/5/2026 của Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công trên địa bàn TP.HCM Trên thực tế ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều trụ sở công án ngữ ở các vị trí “đất vàng” rơi vào cảnh hoang vắng, cần sớm có phương án sử dụng hiệu quả.
(Ngày Nay) -Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Đại học Stanford dẫn đầu đã đưa ra bằng chứng thuyết phục nhất từ trước đến nay để giải thích vì sao một số sinh vật biển có thể sống sót sau cuộc đại tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử Trái Đất, trong khi vô số loài khác biến mất vĩnh viễn. Kết quả nghiên cứu còn đưa ra lời cảnh báo về những tác động mà hiện tượng nóng lên của đại dương ngày nay có thể gây ra đối với sự sống dưới biển.
(Ngày Nay) - Ngày 11/7, Lễ hội Naadam - lễ hội truyền thống lớn nhất của Mông Cổ chính thức khai mạc. Tổng thống Ukhnaagiin Khürelsükh nhấn mạnh giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng xây dựng một Mông Cổ hùng cường trong thời đại mới.
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục-đào tạo được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá theo quy định.