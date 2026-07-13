Bộ Ngoại giao khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật canô ở Phú Quốc

Liên quan đến vụ việc một tàu canô ở Phú Quốc gặp nạn ngày 11/7/2026 do thời tiết xấu, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã có công hàm thông báo đến Bộ Ngoại giao Ấn Độ để thông báo về vụ việc.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và gia đình các nạn nhân, khẳng định Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong Bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan để kịp thời hỗ trợ, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với phía Ấn Độ trong việc giải quyết hậu quả của vụ tai nạn thương tâm này.
Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến hiện trường để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các nạn nhân; hướng dẫn các thủ tục cần thiết lo hậu sự cho những du khách bị thiệt mạng và sớm đưa thi hài về nước.
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết Lãnh đạo cấp cao Ấn Độ rất quan tâm đến vụ việc; bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với vụ việc; đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn sâu sắc các cơ quan chức năng Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam và địa phương đã kịp thời, trách nhiệm xử lý vụ việc và quyết định hỗ trợ tài chính cho người bị nạn, góp phần động viên, giảm bớt nỗi đau mất mát.
Đối với các thi hài du khách thiệt mạng, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao cho Trung tâm pháp y Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận lưu trữ, thực hiện công đoạn bảo quản.
Đồng thời, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí cán bộ trực 24/7, thành lập 2 tổ công tác về hỗ trợ pháp lý và đón tiếp gia đình các nạn nhân; phối hợp với cơ quan chức năng Bộ Công an về thủ tục nhập cảnh Việt Nam đối với đại diện chính quyền bang Tamil Nadu sang Việt Nam thay mặt gia đình phối hợp xử lý vụ việc.
Trong những ngày tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan liên quan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi sát vụ việc, khẩn trương thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và sớm đưa thi hài các du khách bị thiệt mạng về Ấn Độ theo đúng yêu cầu của gia đình các nạn nhân.
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