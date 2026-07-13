Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Ngày 12/7, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã diễn ra Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa P. Lazaro, nước Chủ tịch ASEAN 2026.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên có sự tham dự của nhiều Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, đồng thời là tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa ASEAN với chính quyền Myanmar kể từ năm 2021, thể hiện tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác với Myanmar.
Cuộc gặp được tổ chức trên cơ sở chỉ đạo của các Nhà Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines) về việc tiếp tục trao đổi phương cách để ASEAN duy trì hỗ trợ và hợp tác với Myanmar, bám sát các nguyên tắc của “Đồng thuận 5 điểm."
Tại cuộc gặp, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ghi nhận thông tin của Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe về những diễn tiến gần đây tại nước này, bao gồm kế hoạch 100 ngày và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hòa bình, hòa giải và ổn định, cũng như trong việc duy trì trao đổi, tiếp xúc và nỗ lực với các bên liên quan ở Myanmar.
Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các Bộ trưởng đã chia sẻ đánh giá về tình hình và trao đổi một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và hỗ trợ Myanmar trong thời gian tới thông qua việc triển khai hiệu quả, thực chất “Đồng thuận 5 điểm” - khuôn khổ định hướng chính của ASEAN trong hỗ trợ Myanmar.
Các bộ trưởng khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với đại diện chính quyền Myanmar và hỗ trợ nước này tìm kiếm giải pháp lâu dài do Myanmar làm chủ và dẫn dắt, vì mục tiêu hòa bình, hòa giải dân tộc, ổn định, an ninh và sự phát triển, thịnh vượng của người dân Myanmar cũng như của khu vực.
Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi Myanmar là một thành viên của ASEAN và “Đồng thuận 5 điểm” là khuôn khổ quan trọng để ASEAN tiếp tục hỗ trợ Myanmar.
Bộ trưởng ghi nhận những biện pháp mà chính quyền Myanmar triển khai thời gian qua nhằm ổn định chính trị, phục hồi kinh tế và nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, bao gồm ma túy và tội phạm mạng, kiểm soát các khu vực biên giới; mong rằng những nỗ lực vì hòa bình, hòa giải dân tộc, bảo đảm an ninh, an toàn và cuộc sống của người dân sẽ tiếp tục được thúc đẩy.
Bộ trưởng cho rằng bên cạnh thúc đẩy thực hiện thực chất “Đồng thuận 5 điểm,” ASEAN cần có các bước đi cụ thể, thiết thực hơn, trong đó ưu tiên duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và thường xuyên với Myanmar để cập nhật tình hình và thúc đẩy tiến triển thực chất.
Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN 2026 và các nước thành viên hỗ trợ Myanmar phục hồi kinh tế, xử lý các vấn đề xã hội và phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, thúc đẩy hợp tác song phương và hợp tác tiểu vùng, vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của Myanmar và khu vực, và đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines để trao đổi về các nội dung hợp tác cùng quan tâm.
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