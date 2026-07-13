Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Xác định xong 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026 (Ngày Nay) - Các đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina là những cái tên sẽ bước vào vòng đấu bán kết để tranh hai tấm vé góp mặt ở chung kết World Cup 2026.

Các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn cơ sở thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục (Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục-đào tạo được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá theo quy định.

Gala Tổ quốc bình yên - bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân (Ngày Nay) - Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” mang chủ đề “Dòng chảy,” được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân ngay tại nơi khởi nguồn truyền thống.

Italy thử nghiệm UAV trong giám sát, dự báo hoạt động núi lửa (Ngày Nay) - Nhóm nghiên cứu dự kiến đưa UAV tới núi lửa Etna cao khoảng 3.000m ở miền Đông Sicily, nơi vừa ghi nhận đợt phun trào mới, để đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ trong điều kiện thực tế.

Cường độ El Nino có thể từ mạnh đến siêu mạnh trong năm nay (Ngày Nay) - Nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương đã tăng lên từ tháng Sáu, với nhiệt độ ở khu vực giám sát chính tăng thêm 1,6 độ C.

Từ người trình diễn đến người sáng tạo: Khi "Tinh Hà Say Hi" mở rộng vai trò của nghệ sĩ trẻ (Ngày Nay) - Ngày 11/07, tập 2 Tinh Hà “Say Hi” chính thức đưa 24 Anh Trai bước vào Live Stage 1 với đại tiệc âm nhạc được đầu tư quy mô qua 6 set quay đậm chất điện ảnh. Đây cũng là chặng đua đầu tiên các Anh Trai phải trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tiết mục, từ phát triển âm nhạc, xây dựng concept, storyboard, moodboard đến dàn dựng sân khấu, tạo nên sáu màn trình diễn mang dấu ấn sáng tạo riêng.

Bồ Đào Nha xuất sắc giành ngôi quán quân Lễ hội DIFF 2026 (Ngày Nay) - Sau hơn một tháng "bùng nổ" với những đêm trình diễn rực sáng sông Hàn, tối 11/7, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn Ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội DIFF năm nay, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Còn đội Trung Quốc giành ngôi á quân với phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Thời tiết ngày 11/7: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn, Biển Đông sóng cao tới 5m (Ngày Nay) - Theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 11/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trên biển, nhiều khu vực có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao tới 5m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Ban hành Khung quản trị, quản lý dữ liệu trong các cơ quan đảng (Ngày Nay) - Tại Quyết định số 20-QĐ/BCĐ ngày 24/6/2026, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng ban hành Khung quản trị, quản lý dữ liệu trong các cơ quan đảng (phiên bản 1.0).