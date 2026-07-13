Xác định xong 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026

(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục-đào tạo được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá theo quy định.
(Ngày Nay) - Ngày 11/07, tập 2 Tinh Hà “Say Hi” chính thức đưa 24 Anh Trai bước vào Live Stage 1 với đại tiệc âm nhạc được đầu tư quy mô qua 6 set quay đậm chất điện ảnh. Đây cũng là chặng đua đầu tiên các Anh Trai phải trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tiết mục, từ phát triển âm nhạc, xây dựng concept, storyboard, moodboard đến dàn dựng sân khấu, tạo nên sáu màn trình diễn mang dấu ấn sáng tạo riêng.
(Ngày Nay) - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (QPANĐN) của Quốc hội Việt Nam Lê Tấn Tới và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp Jean-Michel Jacques nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội và hai ủy ban, duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp.
(Ngày Nay) - Sau hơn một tháng "bùng nổ" với những đêm trình diễn rực sáng sông Hàn, tối 11/7, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn Ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội DIFF năm nay, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Còn đội Trung Quốc giành ngôi á quân với phần thưởng trị giá 10.000 USD.
(Ngày Nay) - Theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 11/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trên biển, nhiều khu vực có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao tới 5m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.