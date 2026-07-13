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Thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 13/7

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Trong ngày 13/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ.
Đội tìm kiếm đang bóc tách từng lớp đất để tìm hài cốt liệt sĩ
Đội tìm kiếm đang bóc tách từng lớp đất để tìm hài cốt liệt sĩ

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn một tuần tìm kiếm, đã tìm thấy 69 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ tập thể, kèm theo nhiều di vật. Bên cạnh công tác tìm kiếm, các nhiệm vụ khác như bảo quản, làm sạch, lấy mẫu giám định ADN, phân loại và lập hồ sơ riêng cho từng trường hợp cũng được triển khai nhanh chóng. Các di vật được niêm phong và lưu giữ theo đúng quy định.

Thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 13/7 ảnh 1

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cũng trong ngày 13/7, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến Công viên Lê Thị Riêng để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ. Đoàn cũng thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều phần quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đây.

Trao đổi với các chiến sĩ, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết nhân dân TPHCM rất trân trọng, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy cùng những nỗ lực của các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ lần này nằm trong đợt cao điểm 500 ngày đêm cất bốc, xác định danh tính liệt sĩ, là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của mỗi chiến sĩ.

Ông Lộc bày tỏ mong muốn lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và trái tim người lính, góp phần hoàn thiện công tác chính sách, trọn nghĩa vẹn tình với gia đình liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 13/7 ảnh 2

Một di vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ

Vào ngày mai 14/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và mở rộng thêm một số khu vực nghi vấn còn có hài cốt liệt sĩ.

Trọng Thịnh
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