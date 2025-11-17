Trường Đại học Lao động Xã hội ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới cho sinh viên

(Ngày Nay) - Ngày 17/11, tại Hà Nội, Khoa Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Lao động - Xã hội (ULSA) chính thức tổ chức lễ ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới: CLB Nhà kinh tế trẻ và CLB Hệ thống thông tin quản lý. Sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên, đánh dấu nỗ lực của nhà trường và khoa trong việc xây dựng hệ sinh thái học thuật gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của TS. Doãn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội; PGS.TS. Đỗ Thị Tươi, Trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực (ULSA); TS. Đoàn Thị Yến - Phó trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực (ULSA); TS. Cấn Hữu Dạn - Phó trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực (ULSA), cùng đại diện các khoa, các đơn vị tài trợ, các câu lạc bộ và đông đảo các bạn sinh viên.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển hơn bao giờ hết, khoa học dữ liệu, quản trị và công nghệ thông tin cũng trở nên ngày càng gắn kết hơn, yêu cầu đặt ra đối với người lao động trong tương lai không chỉ là kiến thức về chuyên môn, mà còn là tư duy hệ thống, năng lực và khả năng thích ứng, cùng kỹ năng đổi mới sáng tạo, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ. Một thế hệ sinh viên hội nhập, năng động sáng tạo không chỉ cần kiến thức lý thuyết, mà còn cần môi trường để trải nghiệm, rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng tổ chức và khả năng ứng dụng tri thức vào thực tiễn.

Với định hướng đó, Trường Đại học Lao động - Xã hội, Khoa Quản lý Nguồn nhân lực luôn nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái học thuật, thực hành sáng tạo cho sinh viên. Tiếp nối những thành công của việc được xây dựng, duy trì và phát triển các CLB chuyên ngành trước đây, Khoa quản lý nguồn nhân lực tiếp tục mở rộng thêm thật nhiều cơ hội, trải nghiệm và tạo ra những sân chơi học thuật cho sinh viên các ngành. Mỗi CLB không đơn thuần là nơi sinh hoạt ngoại khoá, mà là một mô hình thu nhỏ của môi trường nghề nghiệp, nơi sinh viên được trải nghiệm, thử thách và khẳng định năng lực của chính mình. CLB Nhà kinh tế trẻ và CLB Hệ thống thông tin quản lý là mô hình học thuật mới, được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng môi trường nghiên cứu, trao đổi tri thức và phát triển kỹ năng dành cho sinh viên của khoa.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Đỗ Thị Tươi, Trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực nhấn mạnh: “Cùng với hoạt động đào tạo, giảng dạy của nhà trường, bên cạnh đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn luôn có các câu lạc bộ ngành chuyên sâu về các hoạt động của ngành. Câu lạc bộ là nơi gắn kết các sinh viên với doanh nghiệp, với các tổ chức thực hiện các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao sự giao tiếp cũng như các kỹ năng mềm trong hoạt động quản trị nhân lực đối với doanh nghiệp cũng như là các tổ chức. Với thành tích đó, khoa Quản lý Nguồn nhân lực đã đề nghị nhà trường cho phép thành lập thêm hai câu lạc bộ của khoa phục vụ cho hai ngành đào tạo là ngành kinh tế và ngành hệ thống thông tin quản lý”.

Theo chia sẻ của Trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực ULSA, CLB Nhà kinh tế trẻ sẽ là nơi để các sinh viên ngành kinh tế thực hiện các hoạt động về chuyên ngành, các hoạt động nghề nghiệp, gắn hoạt động học tập trong nhà trường với hoạt động thực tế tại các doanh nghiệp. Trong khi đó, CLB Hệ thống thông tin quản lý sẽ là nơi để các sinh viên có thể trải nghiệm các hệ thống quản lý trong doanh nghiệp, cùng với doanh nghiệp tinh gọn, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp. "Hy vọng rằng với sự thành lập hai câu lạc bộ này, các sinh viên sẽ có các kiến thức đào tạo của nhà trường, gắn kết với các kiến thức, các kỹ năng chúng ta học hỏi và chúng ta đã được trải nghiệm từ doanh nghiệp sẽ giúp chúng ta ra trường với một tương lai vững chắc và gắn kết hoạt động học tập với hoạt động nghề nghiệp tương lai của chúng ta", PGS.TS Đỗ Thị Tươi chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban chủ nhiệm của hai Câu lạc bộ cũng đã nhận quyết định thành lập và ra mắt sinh viên. Trong đó, Ban Chủ nhiệm CLB Nhà kinh tế trẻ ULSA bao gồm: ThS. Bùi Thị Luyện, giảng viên Khoa Quản lý Nguồn nhân lực, Chủ nhiệm CLB; sinh viên Ngô Ngọc Ánh, Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn D19 KL01, Phó Chủ nhiệm CLB; sinh viên Tạ Hữu Kiên, lớp D19 KL 02, Phó Chủ nhiệm CLB. Ban Chủ nhiệm CLB Hệ thống thông tin quản lý ULSA gồm có: ThS. Đỗ Thu Hiền, giảng viên Khoa Quản lý Nguồn nhân lực, Chủ nhiệm CLB; sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp D20 HQ1, Phó Chủ nhiệm CLB; sinh viên Bùi Huy Hoàng, lớp D20 HQ1, Phó Chủ nhiệm CLB.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban chủ nhiệm hai CLB mới được thành lập, ThS. Đỗ Thu Hiền, Chủ nhiệm CLB Hệ thống thông tin quản lý khẳng định: “Hai CLB chính là cầu nối để sinh viên biến kiến thức lý thuyết thành kỹ năng thực tế, từ những ý tưởng nhỏ thành những dự án hữu ích. Trong thời gian tới, dự kiến hai CLB sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như toạ đàm học thuật, nghiên cứu, mô phỏng và thảo luận và vấn đề kinh tế xã hội đương đại, các dự án thực hành để giúp sinh viên trải nghiệm các chương trình thực tế, và kết nối với các doanh nghiệp cũng như mở rộng những cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp”.

Sự kiện không chỉ có ý nghĩa khởi động hoạt động của hai CLB mới, mà còn thể hiện sự quan tâm đầu tư của Trường Đại học Lao động - Xã hội, cùng Khoa Quản lý Nguồn nhân lực với việc hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận tri thức hiện đại, rèn luyện tư duy, phân tích và nâng cao năng lượng ứng dụng vào thực tiễn.