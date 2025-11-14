Các địa phương cần hoàn thiện phương án sắp xếp cơ sở giáo dục

(Ngày Nay) - Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố về việc sắp xếp tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo Bộ GD&ĐT, việc ban hành văn bản lần này nhằm thực hiện Kế hoạch 130 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 và các chỉ đạo liên quan đến sắp xếp trường học, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục.

Qua kiểm tra tại một số địa phương, Bộ GD&ĐT ghi nhận nhiều tỉnh, thành đã chủ động triển khai chủ trương tinh gọn mạng lưới trường học theo hướng bài bản, khoa học, minh bạch. Tuy nhiên, vẫn còn nơi thực hiện hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và an sinh giáo dục, nhất là tại vùng khó khăn hoặc khu vực đô thị đông dân cư.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ GD&ĐT lưu ý các địa phương cần bám sát quan điểm chỉ đạo trong Kế hoạch 130, cơ bản giữ nguyên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường liên cấp hiện có, chỉ sắp xếp khi thật sự cần thiết và phải bảo đảm thuận lợi cho người dân, học sinh.

Thường trực Tỉnh uỷ các tỉnh, thành được chỉ đạo rà soát và sắp xếp điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp; ưu tiên phát triển mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú tại trung tâm xã hoặc liên xã.

Việc sắp xếp phải bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, không tăng chi phí hay rủi ro cho học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các địa phương đánh giá toàn diện từng phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình triển khai phù hợp; tạm dừng các phương án hoặc cơ sở giáo dục chưa đạt điều kiện tối thiểu cho tới khi có đánh giá tác động đầy đủ.

Các tiêu chí về quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, quỹ đất, mật độ dân cư và điều kiện địa lý phải được tuân thủ chặt chẽ, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Các địa phương cần hoàn thiện phương án theo yêu cầu và báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 1/12.