Truy tìm các lô thuốc không có nguồn gốc tại nhà thuốc ở Hà Nội

Cụ thể, Cục Quản lý Dược cho biết, đơn vị vừa phát hiện 7 mẫu thuốc tại Nhà thuốc Đức Anh trực thuộc Công ty TNHH Dược phẩm thiết bị y tế Đức Anh ở Hà Nội, không có thông tin số Giấy đăng ký lưu hành và số Giấy phép nhập khẩu, thông tin cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc...

Cục đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc và xử lý vi phạm.

Trước đó, Cục Quản lý dược đã nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội cho thấy, sau khi kiểm nghiệm, phát hiện thuốc Diamicron ® MR 60mg (Gliklazid),số lô 23F603, hạn dùng tháng 4/2026, không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu định lượng Gliclazid theo dược điển Việt Nam V.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, hàm lượng Gliclazid đo được chỉ đạt 42,5mg/viên (tương đương 70,83% so với hàm lượng ghi trên nhãn).

Ngoài mẫu thuốc Diamicron ® MR 60mg trên, các cơ quan chức năng phát hiện thêm 6 mẫu thuốc khác tại Nhà thuốc Đức Anh trực thuộc Công ty TNHH Dược phẩm thiết bị y tế Đức Anh, có địa chỉ tại số 8 đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội đều không có thông tin số Giấy đăng ký lưu hành và/hoặc số Giấy phép nhập khẩu; thông tin cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc.

Đó là thuốc: Oseltamivir, số lô: M1164B01, ngày sản xuất: 3/2021, hạn dùng: 3/2023; thuốc Crestor 20mg (Rosuvastatin), số lô: A23237030, hạn dùng: 4/2026; thuốc: Janumet 50/1000mg (Sitagliptin/Metformin), số lô: 24497505A, hạn dùng: 7/2026; thuốc: Plavix (Klopidogrel), số lô: ELB04027, hạn dùng: 5/2027; thuốc: NEXIUM® 40mg Enterik Kapli Pellet Tablet (Esomeprazol), số lô: 23H420, hạn dùng: 9/2027; thuốc: Crestor 10mg (Rosuvastatin), số lô: A24236004, hạn dùng: 7/2027.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội khẩn trương báo cáo Ban chỉ đạo 389 và phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 địa phương và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dược của Nhà thuốc Đức Anh.

Đồng thời, truy tìm nguồn gốc 7 lô sản phẩm không có thông tin về số giấy phép đăng ký lưu hành, số giấy phép nhập khẩu, cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu trên; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm theo qui định; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý về Cục Quản lý Dược trước ngày 2/6/2025.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền thông, thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không mua/bán, sử dụng 7 lô sản phẩm này; chỉ mua bán thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp; không mua/bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

Ngày 29/5, Cục Quản lý Dược cũng phát hiện thuốc giả Theophylline Extended Release Tablets 200mg (Theophylin 200mg), số lô 21127, ngày sản xuất 26/2/2022, hạn dùng 26/2/2026; nơi sản xuất Pharmacy Laboratories Plus; mẫu thuốc không có thông tin về số giấy phép đăng ký lưu hành và/hoặc số giấy phép nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu trên nhãn. Đây là một loại thuốc điều trị hen suyễn.

Mẫu thuốc trên do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội lấy tại Nhà thuốc An An, địa chỉ: số 153, Tổ dân phố 14, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội; không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu định lượng Theophylin (chỉ đạt 6,3% so với hàm lượng ghi trên nhãn).